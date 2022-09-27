В Казахстане назвали условие выдачи РФ сбежавших от мобилизации - 27.09.2022 Украина.ру
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В Казахстане назвали условие выдачи РФ сбежавших от мобилизации
В Казахстане назвали условие выдачи РФ сбежавших от мобилизации - 27.09.2022 Украина.ру
В Казахстане назвали условие выдачи РФ сбежавших от мобилизации
Глава МИД Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что Астана будет готова выдать российского уклониста, если на него в России заведут уголовное дело, передает 27 сентября РИА Новости
2022-09-27T12:46
2022-09-27T12:46
новости
казахстан
уклонение
мид
уголовное дело
россия
мобилизация
спецоперация
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Он уточнил, что, если уклонистов будут искать военкоматы, это не является правовым основанием для их выдачи. Однако, если в России на уклониста или дезертира заведено уголовное дело, и он объявлен в международный розыск, Казахстан будет обязан выдать его.Исключение может быть сделано в отношении гражданина, получившего в стране статус беженца.Ранее и.о. председателя комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков сообщил, что с 21 сентября в Казахстан прибыло около 98 тысяч граждан России, а покинуло страну за этот же период более 64 тысяч россиян.Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью Украина.ру, что США пытаются "вставлять палки в колеса" в отношениях Москвы и Астаны. Казахстан, по его словам, находится между двумя великими державами Евразии — Россией и Китаем, он понимает, что с этими странами "ссориться не стоит, поэтому вот такие сложные телодвижения возникают". Речь шла о том, что карты российской платежной системы "Мир" перестали принимать в казахстанском банке "Халык".
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новости, казахстан, уклонение, мид, уголовное дело, россия, мобилизация, спецоперация
Новости, Казахстан, уклонение, МИД, уголовное дело, Россия, мобилизация, Спецоперация

В Казахстане назвали условие выдачи РФ сбежавших от мобилизации

12:46 27.09.2022
 
© Фото : СС0, pixabay.com
- РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© Фото : СС0, pixabay.com
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Глава МИД Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что Астана будет готова выдать российского уклониста, если на него в России заведут уголовное дело, передает 27 сентября РИА Новости
Главный принцип договоренности между Казахстаном и Россией по вопросу экстрадиции заключается в том, что совершенное действие осуждённого должно быть уголовно наказуемым деянием
Он уточнил, что, если уклонистов будут искать военкоматы, это не является правовым основанием для их выдачи. Однако, если в России на уклониста или дезертира заведено уголовное дело, и он объявлен в международный розыск, Казахстан будет обязан выдать его.
Исключение может быть сделано в отношении гражданина, получившего в стране статус беженца.
Ранее и.о. председателя комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков сообщил, что с 21 сентября в Казахстан прибыло около 98 тысяч граждан России, а покинуло страну за этот же период более 64 тысяч россиян.
Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью Украина.ру, что США пытаются "вставлять палки в колеса" в отношениях Москвы и Астаны. Казахстан, по его словам, находится между двумя великими державами Евразии — Россией и Китаем, он понимает, что с этими странами "ссориться не стоит, поэтому вот такие сложные телодвижения возникают". Речь шла о том, что карты российской платежной системы "Мир" перестали принимать в казахстанском банке "Халык".
23 сентября, 13:45
Верный и неверные. Элиты Казахстана смотрят в сторону от России
 
НовостиКазахстануклонениеМИДуголовное делоРоссиямобилизацияСпецоперация
 
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