Референдум в освобождённом Мариуполе: "здесь все за Россию!" Спецрепортаж - 27.09.2022 Украина.ру
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Референдум в освобождённом Мариуполе: "здесь все за Россию!" Спецрепортаж
Референдум в освобождённом Мариуполе: "здесь все за Россию!" Спецрепортаж - 27.09.2022 Украина.ру
Референдум в освобождённом Мариуполе: "здесь все за Россию!" Спецрепортаж
Корреспондент Украина.ру Кирилл Курбатов, который сейчас находится в Мариуполе, где также проходит референдум по вхождению в состав России, показал, как... Украина.ру, 27.09.2022
2022-09-27T11:29
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Корреспондент Украина.ру Кирилл Курбатов, который сейчас находится в Мариуполе, где также проходит референдум по вхождению в состав России, показал, как голосуют местные жители и как сейчас выглядит освобождённый город. Подробности - в видеоматериале.Напомним, о намерении провести референдумы по вопросу вхождения в состав России заявили в ДНР, в ЛНР, а также в Запорожской и в Херсонской областях. Голосование на освобожденных территориях проходит с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация сделает всё, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдума, и поддержит решение жителей этих территорий.
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Референдум в освобождённом Мариуполе: "здесь все за Россию!" Спецрепортаж

11:29 27.09.2022
 
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Корреспондент Украина.ру Кирилл Курбатов, который сейчас находится в Мариуполе, где также проходит референдум по вхождению в состав России, показал, как голосуют местные жители и как сейчас выглядит освобождённый город. Подробности - в видеоматериале.
Напомним, о намерении провести референдумы по вопросу вхождения в состав России заявили в ДНР, в ЛНР, а также в Запорожской и в Херсонской областях. Голосование на освобожденных территориях проходит с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация сделает всё, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдума, и поддержит решение жителей этих территорий.
 
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