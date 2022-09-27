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В киевском метро "патриоты" в очередной раз атаковали Пушкина

В киевском метро "патриоты" в очередной раз атаковали Пушкина - 27.09.2022 Украина.ру

В киевском метро "патриоты" в очередной раз атаковали Пушкина

В сети появилось видео, на котором двое неизвестных молодых людей разрисовали барельеф поэта Александра Пушкина в цвета флага "Правого сектора"* в киевском метро. Видео опубликовано в телеграм-канале "Выпускайте Z Кракена!" 27 сентября

2022-09-27T11:24

2022-09-27T11:24

2022-09-27T11:24

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Аэрозольными балонами активисты закрасили лицо поэта красным и черным цветами, которые являются символикой украинских националистов и организации "Правый сектор"*.Киевские "патриоты" с начала сентября активно борются с памятью Пушкина. 1 сентября гимназия №153начала с демонтажа бюста поэта, позднее были сняты несколько мемориальных указателей, а в конце прошлой недели один из памятников расписали издевательскими надписями "снеси меня", "демонтируй меня скорее", и тому другими.С начала СВО памятники, бюсты и мемориальные дощечки, посвященные Пушкину были уничтожены: в Заболотовцах (Львовская область), Кировограде, Береговщине (Запорожская область), Чернигове, Виннице, Белятине (Ивано-Франковская область), Белой Церкви (Киевская область), Николаеве, Никополе (Днепропетровская область), Запорожье, Ужгороде, Тернополе, Мукачеве (Закарпатская область).*Запрещенная в РФ экстремистская организация

https://ukraina.ru/20220924/1039059963.html

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новости, киев, метро, пушкин, вандалы, вандализм