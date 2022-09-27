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В киевском метро "патриоты" в очередной раз атаковали Пушкина
В киевском метро "патриоты" в очередной раз атаковали Пушкина - 27.09.2022 Украина.ру
В киевском метро "патриоты" в очередной раз атаковали Пушкина
В сети появилось видео, на котором двое неизвестных молодых людей разрисовали барельеф поэта Александра Пушкина в цвета флага "Правого сектора"* в киевском метро. Видео опубликовано в телеграм-канале "Выпускайте Z Кракена!" 27 сентября
2022-09-27T11:24
2022-09-27T11:24
2022-09-27T11:24
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Аэрозольными балонами активисты закрасили лицо поэта красным и черным цветами, которые являются символикой украинских националистов и организации "Правый сектор"*.Киевские "патриоты" с начала сентября активно борются с памятью Пушкина. 1 сентября гимназия №153начала с демонтажа бюста поэта, позднее были сняты несколько мемориальных указателей, а в конце прошлой недели один из памятников расписали издевательскими надписями "снеси меня", "демонтируй меня скорее", и тому другими.С начала СВО памятники, бюсты и мемориальные дощечки, посвященные Пушкину были уничтожены: в Заболотовцах (Львовская область), Кировограде, Береговщине (Запорожская область), Чернигове, Виннице, Белятине (Ивано-Франковская область), Белой Церкви (Киевская область), Николаеве, Никополе (Днепропетровская область), Запорожье, Ужгороде, Тернополе, Мукачеве (Закарпатская область).*Запрещенная в РФ экстремистская организация
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, метро, пушкин, вандалы, вандализм
В киевском метро "патриоты" в очередной раз атаковали Пушкина
В сети появилось видео, на котором двое неизвестных молодых людей разрисовали барельеф поэта Александра Пушкина в цвета флага "Правого сектора"* в киевском метро. Видео опубликовано в телеграм-канале "Выпускайте Z Кракена!" 27 сентября
Аэрозольными балонами активисты закрасили лицо поэта красным и черным цветами, которые являются символикой украинских националистов и организации "Правый сектор"*.
"В киевском метро переможцы справились с врагом народа… бюстом Пушкина. И ни один прохожий даже не пытался ничего высказать малолетним вандалам. Про ментов вообще не говорим – их как будто бы там и не было", - сказано в публикации.
Киевские "патриоты" с начала сентября активно борются с памятью Пушкина. 1 сентября гимназия №153начала с демонтажа бюста поэта, позднее были сняты несколько мемориальных указателей, а в конце прошлой недели один из памятников расписали издевательскими надписями "снеси меня", "демонтируй меня скорее", и тому другими.
С начала СВО памятники, бюсты и мемориальные дощечки, посвященные Пушкину были уничтожены: в Заболотовцах (Львовская область), Кировограде, Береговщине (Запорожская область), Чернигове, Виннице, Белятине (Ивано-Франковская область), Белой Церкви (Киевская область), Николаеве, Никополе (Днепропетровская область), Запорожье, Ужгороде, Тернополе, Мукачеве (Закарпатская область).
*Запрещенная в РФ экстремистская организация