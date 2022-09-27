В киевском метро "патриоты" в очередной раз атаковали Пушкина - 27.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220927/1039119274.html
В киевском метро "патриоты" в очередной раз атаковали Пушкина
В киевском метро "патриоты" в очередной раз атаковали Пушкина - 27.09.2022 Украина.ру
В киевском метро "патриоты" в очередной раз атаковали Пушкина
В сети появилось видео, на котором двое неизвестных молодых людей разрисовали барельеф поэта Александра Пушкина в цвета флага "Правого сектора"* в киевском метро. Видео опубликовано в телеграм-канале "Выпускайте Z Кракена!" 27 сентября
2022-09-27T11:24
2022-09-27T11:24
новости
киев
метро
пушкин
вандалы
вандализм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101414/11/1014141111_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_a582903a9eeb8e633a7d9e09b16fcce4.jpg
Аэрозольными балонами активисты закрасили лицо поэта красным и черным цветами, которые являются символикой украинских националистов и организации "Правый сектор"*.Киевские "патриоты" с начала сентября активно борются с памятью Пушкина. 1 сентября гимназия №153начала с демонтажа бюста поэта, позднее были сняты несколько мемориальных указателей, а в конце прошлой недели один из памятников расписали издевательскими надписями "снеси меня", "демонтируй меня скорее", и тому другими.С начала СВО памятники, бюсты и мемориальные дощечки, посвященные Пушкину были уничтожены: в Заболотовцах (Львовская область), Кировограде, Береговщине (Запорожская область), Чернигове, Виннице, Белятине (Ивано-Франковская область), Белой Церкви (Киевская область), Николаеве, Никополе (Днепропетровская область), Запорожье, Ужгороде, Тернополе, Мукачеве (Закарпатская область).*Запрещенная в РФ экстремистская организация
https://ukraina.ru/20220924/1039059963.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101414/11/1014141111_347:0:3000:1990_1920x0_80_0_0_a2c60b990f524d73ae07a86dab05a4c9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, метро, пушкин, вандалы, вандализм
Новости, Киев, метро, Пушкин, вандалы, вандализм

В киевском метро "патриоты" в очередной раз атаковали Пушкина

11:24 27.09.2022
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАкция Light It Up Blue
Акция Light It Up Blue - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
В сети появилось видео, на котором двое неизвестных молодых людей разрисовали барельеф поэта Александра Пушкина в цвета флага "Правого сектора"* в киевском метро. Видео опубликовано в телеграм-канале "Выпускайте Z Кракена!" 27 сентября
Аэрозольными балонами активисты закрасили лицо поэта красным и черным цветами, которые являются символикой украинских националистов и организации "Правый сектор"*.
"В киевском метро переможцы справились с врагом народа… бюстом Пушкина. И ни один прохожий даже не пытался ничего высказать малолетним вандалам. Про ментов вообще не говорим – их как будто бы там и не было", - сказано в публикации.
Киевские "патриоты" с начала сентября активно борются с памятью Пушкина. 1 сентября гимназия №153начала с демонтажа бюста поэта, позднее были сняты несколько мемориальных указателей, а в конце прошлой недели один из памятников расписали издевательскими надписями "снеси меня", "демонтируй меня скорее", и тому другими.
С начала СВО памятники, бюсты и мемориальные дощечки, посвященные Пушкину были уничтожены: в Заболотовцах (Львовская область), Кировограде, Береговщине (Запорожская область), Чернигове, Виннице, Белятине (Ивано-Франковская область), Белой Церкви (Киевская область), Николаеве, Никополе (Днепропетровская область), Запорожье, Ужгороде, Тернополе, Мукачеве (Закарпатская область).
*Запрещенная в РФ экстремистская организация
Памятник Пушкину в Киеве
24 сентября, 20:56
"Оккупант!": Киевские вандалы снова ополчились на ПушкинаМестные киевские СМИ сообщают о том, что 24 сентября неизвестные вандалы в очередной раз нанесли на памятник поэту Александру Пушкину матерные фразы и речевки. Фото появилось в телеграм-канале украинского блогера Анатолия Шария
 
НовостиКиевметроПушкинвандалывандализм
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:00Право на применение ядерного оружия, обстрелы членов избиркома. Главное на Украине на 12:00 27 сентября
11:40Американский писатель рассказал о сфабрикованных "перемогах" киевского режима
11:32Результаты референдума в Херсонской области будут уже сегодня – Стремоусов
11:29Референдум в освобождённом Мариуполе: "здесь все за Россию!" Спецрепортаж
11:24В киевском метро "патриоты" в очередной раз атаковали Пушкина
11:02Киевский режим пытается помешать жителям Запорожской области проголосовать на референдуме – Рогов
10:33Итоги референдума в ЛНР могут быть подведены сегодня – ЦИК
10:05Медведев рассказал, что будет в случае ядерного удара по Украине
09:56Медведев: Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо
09:44В США рассказали об "оруэлловских" нелепостях СМИ при освещении конфликта на Украине
09:17Путь комика-президента: от слуги народа через узурпацию власти до изгоя нации
09:16В Николаеве местные активисты анонсировали "концерт Вагнера"
09:00Военное положение в ЛДНР, ракетные удары, бесполезность HIMARS. Главное на Украине на утро 27 сентября
08:51Украинское командование признало бесполезность HIMARS
08:33Задержанного во Владивостоке консула Японии отпустили
08:24Военнослужащие из ЛНР голосуют на референдуме прямо на линии боевого соприкосновения
08:14Бойцы подразделения разведки ВС РФ рассказали, как ВСУ обстреливают гражданское население
08:09Секреты восточной дипломатии. Китай не признает итоги референдума, но останется другом России
08:05Мы знаем о планах противника и готовы защитить свою землю – член ГСА Запорожской области Рогов
08:00Военный эксперт Алехин о том, как Индия и Китай отнесутся к ядерной угрозе со стороны Киева
Лента новостейМолния