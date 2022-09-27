https://ukraina.ru/20220927/1039114811.html

Медведев рассказал, что будет в случае ядерного удара по Украине

Медведев рассказал, что будет в случае ядерного удара по Украине - 27.09.2022 Украина.ру

Медведев рассказал, что будет в случае ядерного удара по Украине

Россия может применить ядерное оружие строго в соответствии с законами и при угрозе существования государства. Также власти сделают все, чтобы недопустимо появления ядерного оружия у враждебных соседей - например, Украины, заявил 27 сентября Дмитрий Медведев в телеграм-канале

2022-09-27T10:05

2022-09-27T10:05

2022-09-27T10:05

новости

медведев

украина

ядерное оружие

удар

нато

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Медведев рассчитывает на здравый смысл и чувство самосохранения потворствующих Киеву вражеских стран. По его словам, на Западе понимают, что если угроза России превысит установленный предел опасности, Москве придется ответить, "ни у кого не спрашивая разрешения, без долгих консультаций".Медведев предположил, что России придется применить ядерное оружие против украинского режима, который совершил масштабный акт агрессии, опасный для существования России. Будет хорошо, если киевские власти осознают "этот печальный вывод", добавил Медведев. Однако, по его словам, руководство Украины находится в "постоянном военном угаре с недолгими паузами на причудливые наркотические сны".

https://ukraina.ru/20220927/1039113677.html

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новости, медведев, украина, ядерное оружие, удар, нато