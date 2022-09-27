Медведев рассказал, что будет в случае ядерного удара по Украине - 27.09.2022 Украина.ру
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Медведев рассказал, что будет в случае ядерного удара по Украине
Медведев рассказал, что будет в случае ядерного удара по Украине - 27.09.2022 Украина.ру
Медведев рассказал, что будет в случае ядерного удара по Украине
Россия может применить ядерное оружие строго в соответствии с законами и при угрозе существования государства. Также власти сделают все, чтобы недопустимо появления ядерного оружия у враждебных соседей - например, Украины, заявил 27 сентября Дмитрий Медведев в телеграм-канале
2022-09-27T10:05
2022-09-27T10:05
новости
медведев
украина
ядерное оружие
удар
нато
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Медведев рассчитывает на здравый смысл и чувство самосохранения потворствующих Киеву вражеских стран. По его словам, на Западе понимают, что если угроза России превысит установленный предел опасности, Москве придется ответить, "ни у кого не спрашивая разрешения, без долгих консультаций".Медведев предположил, что России придется применить ядерное оружие против украинского режима, который совершил масштабный акт агрессии, опасный для существования России. Будет хорошо, если киевские власти осознают "этот печальный вывод", добавил Медведев. Однако, по его словам, руководство Украины находится в "постоянном военном угаре с недолгими паузами на причудливые наркотические сны".
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новости, медведев, украина, ядерное оружие, удар, нато
Новости, Медведев, Украина, Ядерное оружие, удар, НАТО

Медведев рассказал, что будет в случае ядерного удара по Украине

10:05 27.09.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Россия может применить ядерное оружие строго в соответствии с законами и при угрозе существования государства. Также власти сделают все, чтобы недопустимо появления ядерного оружия у враждебных соседей - например, Украины, заявил 27 сентября Дмитрий Медведев в телеграм-канале
Медведев рассчитывает на здравый смысл и чувство самосохранения потворствующих Киеву вражеских стран. По его словам, на Западе понимают, что если угроза России превысит установленный предел опасности, Москве придется ответить, "ни у кого не спрашивая разрешения, без долгих консультаций".
Медведев предположил, что России придется применить ядерное оружие против украинского режима, который совершил масштабный акт агрессии, опасный для существования России.
"Полагаю, что НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт и при таком раскладе. Ведь безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Североатлантического альянса гораздо важнее, чем судьба никому не нужной погибающей Украины, пусть даже обильно снабжаемой разным оружием. Поставка современных вооружений – просто бизнес для западных стран, правда, густо замешанный на ненависти к нам. Не более. Погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются. А потому – проглотят использование любого оружия в текущем конфликте. Как-то так…", - написал Медведев.
Будет хорошо, если киевские власти осознают "этот печальный вывод", добавил Медведев. Однако, по его словам, руководство Украины находится в "постоянном военном угаре с недолгими паузами на причудливые наркотические сны".
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
09:56
Медведев: Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимоРоссия может применить ядерное оружие в заранее определенных случаях и в строгом соответствии с законом. Об этом 27 сентября заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в телеграм-канале
 
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Заголовок открываемого материала
10:05Медведев рассказал, что будет в случае ядерного удара по Украине
09:56Медведев: Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо
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