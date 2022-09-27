https://ukraina.ru/20220927/1039109309.html
Мы знаем о планах противника и готовы защитить свою землю – член ГСА Запорожской области Рогов
Мы знаем о планах противника и готовы защитить свою землю – член ГСА Запорожской области Рогов - 27.09.2022 Украина.ру
Мы знаем о планах противника и готовы защитить свою землю – член ГСА Запорожской области Рогов
ВСУ могут предпринять попытку прорыва путем форсирования Днепра в Энергодаре и его пригородах, они также сохраняют планы по захвату Запорожской АЭС, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-09-27T08:05
2022-09-27T08:05
2022-09-27T08:05
новости
запорожская область
всу
владимир рогов
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По его словам, "мы знаем о планах противника и готовы защитить свою землю".Ранее союзные силы РФ уже отбили несколько попыток высадки украинского десанта, в том числе применив авиацию, рассказал Рогов.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская область, всу, владимир рогов
Новости, Запорожская область, ВСУ, Владимир Рогов
Мы знаем о планах противника и готовы защитить свою землю – член ГСА Запорожской области Рогов
ВСУ могут предпринять попытку прорыва путем форсирования Днепра в Энергодаре и его пригородах, они также сохраняют планы по захвату Запорожской АЭС, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
"Боевики Зеленского могут предпринять попытку прорыва путем форсирования Днепра в районе Каменки-Днепровской, Энергодара и его пригороде, селе Ивановка. Они также сохраняют планы по захвату Запорожской АЭС", — заявил Рогов.
По его словам, "мы знаем о планах противника и готовы защитить свою землю".
Ранее союзные силы РФ уже отбили несколько попыток высадки украинского десанта, в том числе применив авиацию, рассказал Рогов.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.