https://ukraina.ru/20220927/1039109309.html

Мы знаем о планах противника и готовы защитить свою землю – член ГСА Запорожской области Рогов

Мы знаем о планах противника и готовы защитить свою землю – член ГСА Запорожской области Рогов - 27.09.2022 Украина.ру

Мы знаем о планах противника и готовы защитить свою землю – член ГСА Запорожской области Рогов

ВСУ могут предпринять попытку прорыва путем форсирования Днепра в Энергодаре и его пригородах, они также сохраняют планы по захвату Запорожской АЭС, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов

2022-09-27T08:05

2022-09-27T08:05

2022-09-27T08:05

новости

запорожская область

всу

владимир рогов

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По его словам, "мы знаем о планах противника и готовы защитить свою землю".Ранее союзные силы РФ уже отбили несколько попыток высадки украинского десанта, в том числе применив авиацию, рассказал Рогов.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.

https://ukraina.ru/20220926/1039086367.html

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2022

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новости, запорожская область, всу, владимир рогов