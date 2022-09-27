https://ukraina.ru/20220927/1039108791.html

Глава ВОЗ рассказал о поступающих в его адрес угрозах

Глава ВОЗ рассказал о поступающих в его адрес угрозах - 27.09.2022 Украина.ру

Глава ВОЗ рассказал о поступающих в его адрес угрозах

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус стал получать сообщения с угрозами, сообщил он в беседе с Washington Post

2022-09-27T07:52

2022-09-27T07:52

2022-09-27T07:52

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воз

угрозы

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Он добавил, что что ему пришлось установить у себя дома сигнализацию, а также сотрудники ВОЗ все чаще просят его нанять постоянную службу охраны.

https://ukraina.ru/20220926/1039105042.html

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2022

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новости, воз, угрозы