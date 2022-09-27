Глава ВОЗ рассказал о поступающих в его адрес угрозах - 27.09.2022 Украина.ру
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Глава ВОЗ рассказал о поступающих в его адрес угрозах
Глава ВОЗ рассказал о поступающих в его адрес угрозах - 27.09.2022 Украина.ру
Глава ВОЗ рассказал о поступающих в его адрес угрозах
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус стал получать сообщения с угрозами, сообщил он в беседе с Washington Post
2022-09-27T07:52
2022-09-27T07:52
новости
воз
угрозы
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Он добавил, что что ему пришлось установить у себя дома сигнализацию, а также сотрудники ВОЗ все чаще просят его нанять постоянную службу охраны.
https://ukraina.ru/20220926/1039105042.html
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новости, воз, угрозы
Новости, ВОЗ, угрозы

Глава ВОЗ рассказал о поступающих в его адрес угрозах

07:52 27.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус стал получать сообщения с угрозами, сообщил он в беседе с Washington Post
"Множество сообщений с угрозами моей жизни. Угрожают прямо через СМС. Я не представляю, как они достали мой номер", — заявил Гебрейесус.
Он добавил, что что ему пришлось установить у себя дома сигнализацию, а также сотрудники ВОЗ все чаще просят его нанять постоянную службу охраны.
- РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 18:30
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