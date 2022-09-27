https://ukraina.ru/20220927/1039101891.html

Грязную какую-то бомбу они произвести могут – Алехин о ядерном оружии для Украины

Грязную какую-то бомбу они произвести могут – Алехин о ядерном оружии для Украины - 27.09.2022 Украина.ру

Грязную какую-то бомбу они произвести могут – Алехин о ядерном оружии для Украины

Ни Израиль, ни США не предоставят Украине ядерное оружие, заявил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру

2022-09-27T07:30

2022-09-27T07:30

2022-09-27T07:30

новости

ядерное оружие

украина

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Журналист, кандидат исторических наук Сергей Климовский ранее заявил, что Украина может позаимствовать ядерное оружие у Израиля или КНДР для нанесения удара по территории России.По его словам, Украина и США пытаются втянуть РФ в ядерную войну провокационными заявлениями и действиями.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220926/1039093216.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ядерное оружие, украина