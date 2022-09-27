https://ukraina.ru/20220927/1039101891.html
Грязную какую-то бомбу они произвести могут – Алехин о ядерном оружии для Украины
Грязную какую-то бомбу они произвести могут – Алехин о ядерном оружии для Украины - 27.09.2022 Украина.ру
Грязную какую-то бомбу они произвести могут – Алехин о ядерном оружии для Украины
Ни Израиль, ни США не предоставят Украине ядерное оружие, заявил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-09-27T07:30
2022-09-27T07:30
2022-09-27T07:30
новости
ядерное оружие
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/16/1037933838_159:501:2807:1991_1920x0_80_0_0_077f34073b8625d09805dba0c76c7ae7.jpg.webp
Журналист, кандидат исторических наук Сергей Климовский ранее заявил, что Украина может позаимствовать ядерное оружие у Израиля или КНДР для нанесения удара по территории России.По его словам, Украина и США пытаются втянуть РФ в ядерную войну провокационными заявлениями и действиями.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220926/1039093216.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/16/1037933838_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea25a8fbcb90414a9a14d952f8be0a2b.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ядерное оружие, украина
Новости, Ядерное оружие, Украина
Грязную какую-то бомбу они произвести могут – Алехин о ядерном оружии для Украины
Ни Израиль, ни США не предоставят Украине ядерное оружие, заявил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Журналист, кандидат исторических наук Сергей Климовский ранее заявил, что Украина может позаимствовать ядерное оружие у Израиля или КНДР для нанесения удара по территории России.
Грязную какую-то бомбу они произвести могут. Я не сомневаюсь, что Израиль им ничего не предоставит, как и США. Таких прецедентов не было.
Геннадий Алехин
военный обозреватель, полковник запаса
По его словам, Украина и США пытаются втянуть РФ в ядерную войну провокационными заявлениями и действиями.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.