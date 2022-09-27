https://ukraina.ru/20220927/1039100699.html

Царев рассказал, что было бы с Украиной и Россией, если бы не началась спецоперация РФ

Царев рассказал, что было бы с Украиной и Россией, если бы не началась спецоперация РФ - 27.09.2022 Украина.ру

Царев рассказал, что было бы с Украиной и Россией, если бы не началась спецоперация РФ

Если бы не началась СВО, то Запад попытался бы сделать из Украины ядерную державу, потому что конфликт уже был между Москвой и Киевом полноценный, сказал депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру

2022-09-27T06:45

2022-09-27T06:45

2022-09-27T06:45

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Журналист, кандидат исторических наук Сергей Климовский ранее заявил, что Украина может позаимствовать ядерное оружие у Израиля или КНДР для нанесения удара по территории России.По его мнению, на сегодняшний день формировать у Украины ядерный потенциал, сопоставимый с российским невозможно, а спровоцировать провокацию, после которой уже РФ сможет применить ядерное оружие в ответ – реально.Это решение не будет принято, "поскольку оно нецелесообразно", заключил депутат.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220926/1039093216.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сво