Царев рассказал, что было бы с Украиной и Россией, если бы не началась спецоперация РФ - 27.09.2022 Украина.ру
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Царев рассказал, что было бы с Украиной и Россией, если бы не началась спецоперация РФ
Царев рассказал, что было бы с Украиной и Россией, если бы не началась спецоперация РФ - 27.09.2022 Украина.ру
Царев рассказал, что было бы с Украиной и Россией, если бы не началась спецоперация РФ
Если бы не началась СВО, то Запад попытался бы сделать из Украины ядерную державу, потому что конфликт уже был между Москвой и Киевом полноценный, сказал депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
2022-09-27T06:45
2022-09-27T06:45
новости
россия
украина
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Журналист, кандидат исторических наук Сергей Климовский ранее заявил, что Украина может позаимствовать ядерное оружие у Израиля или КНДР для нанесения удара по территории России.По его мнению, на сегодняшний день формировать у Украины ядерный потенциал, сопоставимый с российским невозможно, а спровоцировать провокацию, после которой уже РФ сможет применить ядерное оружие в ответ – реально.Это решение не будет принято, "поскольку оно нецелесообразно", заключил депутат.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, россия, украина, сво
Новости, Россия, Украина, СВО

Царев рассказал, что было бы с Украиной и Россией, если бы не началась спецоперация РФ

06:45 27.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Если бы не началась СВО, то Запад попытался бы сделать из Украины ядерную державу, потому что конфликт уже был между Москвой и Киевом полноценный, сказал депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
Журналист, кандидат исторических наук Сергей Климовский ранее заявил, что Украина может позаимствовать ядерное оружие у Израиля или КНДР для нанесения удара по территории России.
Думаю, если бы не началась Специальная военная операция, то рано или поздно Украину бы попытались сделать ядерной державой, потому что конфликт уже был между Россией и Украиной полноценный.
Олег Царев интервью
Олег Царев
депутат Верховной Рады четырех созывов
По его мнению, на сегодняшний день формировать у Украины ядерный потенциал, сопоставимый с российским невозможно, а спровоцировать провокацию, после которой уже РФ сможет применить ядерное оружие в ответ – реально.
Это решение не будет принято, "поскольку оно нецелесообразно", заключил депутат.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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