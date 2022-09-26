https://ukraina.ru/20220926/1039096466.html

Олег Царев об условиях применения ядерного оружия: Россию хотят вывести за флажки

Олег Царев об условиях применения ядерного оружия: Россию хотят вывести за флажки - 26.09.2022 Украина.ру

Олег Царев об условиях применения ядерного оружия: Россию хотят вывести за флажки

Украина.ру, 26.09.2022

2022-09-26T15:59

2022-09-26T15:59

2022-09-26T16:00

интервью

олег царев

украина

ядерное оружие

сша

россия

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- Олег, все говорят о том, что Россия может применить тактическое ядерное оружие. Мало кто знает, что такое "тактическое ядерное оружие", почему его можно применить. И вообще возможно ли его применить на Украине?- Как утверждают руководители Российской Федерации, по сообщениям ответственных госчиновников РФ, и согласно ядерной доктрине РФ, ядерное оружие может быть применено при угрозе существованию Российской Федерации. Такая, может быть не совсем точная, но по смыслу верная формулировка.Если будут соответствующие угрозы – да, Российская Федерация может применить ядерное оружие.- А что в этой войне, которая официально называется специальной военной операцией (СВО) она разве несет какие-либо угрозы РФ? Поэтому разговоры о том, что может быть применено ядерное оружие – это ни о чем?- Я так не говорю. Если будет нападение на территорию Российской Федерации, и у Российской Федерации не будет возможности отразить это нападение обычными вооружениями, то будет применяться ядерное оружие.Я так думаю, что этот аргумент будет применяться для того, чтобы склонить Запад и Украину пойти на какие-то переговоры.- После 30 сентября часть Новороссии, от Луганска до Херсона, станет Россией. Отвоевание Украиной этих территорий после этого числа – это фактически нападение на Россию. Захват Донецка или Херсона, или Крыма будет являться для руководства угрозой территориальной целостности, при которой может быть применено тактическое ядерное оружие?- Когда Россия признавала ДНР и ЛНР, вопрос их границ был изящно обойден, но при принятии этих территорий в состав Российской Федерации, мы должны установить новые границы территорий, которые мы присоединяем.Этот вопрос никоим образом нельзя будет обойти. И когда мы будем принимать границы территорий, я так понимаю, что это дело ближайших дней, надо будет понять, что мы будем принимать – Запорожскую область, в составе Запорожья? Всю ли Донецкую область мы принимаем? Этот вопрос будет установлен.В зависимости от того, какие решения будут приняты, где границы Российской Федерации, и будет приниматься дальнейший план действий, будет понятен ход последующих событий.Я так понимаю, что если будет угроза территориальной целостности Российской Федерации, которую невозможно будет решить обычными войсками, обычными мерами, то следующим шагом, по-видимому, будет удар по Киеву, по транспортной, железнодорожной логистике, по объектам энергоснабжения.Только если эти меры не приведут к результату, будет переход к каким-то другим, более существенным мерам. Но пока у нас есть возможность защищать эти территории обычными войсками, без привлечения ядерного оружия.В дальнейшем у нас есть возможность наносить удары по критической инфраструктуре, и еще дальше у нас есть возможность применения ядерного оружия.- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, если Россия применит ядерное оружие на Украине, есть некий план, в случае реализации которого последствия для России будут ужасающими. Как вы считаете, это блеф или это некий серьезный план, за которым что-то стоит? - Давайте подумаем, какие задачи ставят Соединенные Штаты в этой ситуации по Украине? Во-первых, надо понимать, что проигрыш Украины сейчас в глазах всего мира – проигрыш Соединенных Штатов, чего США допустить не могут, поскольку в момент кризиса, в момент смены технологических эпох это поражение как домино приведет к тому, что влияние США начнет сыпаться в разных регионах, в разных точках земного шара. Потому США хотят, чтобы Украина победила.Вторая задача, которую ставят перед собой США – это устранение геополитического соперника – это Европа. В результате этой войны на Украине Европа должна получить такой удар по экономике, чтобы долгое время еще не представлять угрозы для США.Деньги Европы, капиталы, предприятия, должны перейти в США и их усилить. Это вторая задача. Первая – победа, и вторая – удар по Европе.Еще одна задача – это удар по Российской Федерации, желательно распад Российской Федерации, капитуляция и т.д. Но это не третья задача – это конец первой задачи.Что для этого нужно? США для того, чтобы достичь своих целей в Европе, могут контролировать поставки вооружений и финансирование Украины для того, чтобы конфликт прописал столько времени, сколько нужно для того, чтобы эта задача была выполнена.Как минимум окончание войны в этом году, до наступления зимы, точно не входит в планы Соединенных Штатов. Возможно, понадобится еще не одна зима для того, чтобы окончательно задачи по Европе были выполнены.До тех пор, пока не будут выполнены задачи по Европе, вряд ли будут идти изменения. Будет дозирована поставка вооружений и финансирование именно в таких объемах, чтобы война продолжалась, и чтобы ни Украина, ни Россия не смогли достичь результата и победить.В этой войне Россия должна терять ресурсы, должны погибать русские, причем с обеих сторон. Города России и Украины должны разрушаться – это задача Соединенных Штатов.Задача России – выйти за флажки. Сейчас США вывесили эти флажки – не бить по транспортной инфраструктуре, проводить вялую войну, ради того, чтобы время шло, санкции работали. Санкции, которые бьют не столько по России, сколько по Европе.Все попытки поломать этот сценарий будут негативно восприниматься в США, с одной стороны будут угрозы, с другой стороны, со стороны США будут пытаться обнадежить Российскую Федерацию и говорить: давайте вы будете гуманно проводить войну, пускай конфликт затянется, потом что-нибудь решим. С тем, чтобы удержать Россию от каких-то резких шагов, которые кардинально изменят ситуацию. Пожалуй, достаточно.- Говорят о том, что Киев хочет якобы купить, то ли получить в аренду ядерное оружие у Израиля, имеется в виду не бомба, а то, что ее запускает. Это возможно, были в мире такие прецеденты, или это полная чепуха?- Думаю, если бы не началась Специальная военная операция, то рано или поздно Украину бы попытались сделать ядерной державой, потому что конфликт уже был между Россией и Украиной полноценный.В данных условиях формировать у Украины ядерный потенциал, сопоставимый с российским невозможно, а спровоцировать, устроить какую-нибудь провокацию, после которой уже Россия сможет спокойно применить ядерное оружие в ответ, вполне реально. Но вряд ли это решение будет принято, поскольку оно нецелесообразно.

https://ukraina.ru/20210113/1030231009.html

https://ukraina.ru/20220926/1039078093.html

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2022

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, олег царев, украина, ядерное оружие, сша, россия