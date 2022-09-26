https://ukraina.ru/20220926/1039090064.html

Что жители ЛНР говорят о референдуме и хотят ли в Россию: опрос Украина.ру

Что жители ЛНР говорят о референдуме и хотят ли в Россию: опрос Украина.ру - 26.09.2022 Украина.ру

Что жители ЛНР говорят о референдуме и хотят ли в Россию: опрос Украина.ру

Корреспондент Украина.ру Филипп Прокудин, который сейчас находится в ЛНР, пообщался с местными жителями и узнал их настроения в связи с проходящим сейчас... Украина.ру, 26.09.2022

2022-09-26T14:51

2022-09-26T14:51

2022-09-26T14:51

видео

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Корреспондент Украина.ру Филипп Прокудин, который сейчас находится в ЛНР, пообщался с местными жителями и узнал их настроения в связи с проходящим сейчас референдумом по вопросу вхождения в состав Российской Федерации, а также поговорил о надеждах, которые они на него возлагают, и о том, каким жители Донбасса видят своё будущее. Подробности - в видеоматериале. Напомним, о намерении провести референдумы по вопросу вхождения в состав России заявили в ДНР, в ЛНР, а также в Запорожской и в Херсонской областях. Голосование на освобожденных территориях проходит с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация сделает всё, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдума, и поддержит решение жителей этих территорий.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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