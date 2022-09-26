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Константинов предложил не впускать в Россию уклонистов от мобилизации

Константинов предложил не впускать в Россию уклонистов от мобилизации - 26.09.2022 Украина.ру

Константинов предложил не впускать в Россию уклонистов от мобилизации

Уклонистов от мобилизации, которые покинули Россию, важно не впускать обратно. Об этом 26 сентября пишет председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в своем Telegram-канале

2022-09-26T14:30

2022-09-26T14:30

2022-09-26T14:30

новости

мобилизация

россия

владимир константинов

крым

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Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября. Мероприятия не обошлись без накладок и ошибок со стороны военкоматов. Если они исправляются - это можно понять и объяснить, но нельзя объяснить попытки уклонения от мобилизации, пишет Константинов.Мобилизация, по словам Константинова, не просто призыв, а отношение и осознание обществои масштаба вызова, который брошен России. Константинов назвал Украину "расходным материалом в руках тех, кто намерен нас уничтожить". Мобилизации, добавил он, требует не борьба с Украиной.

https://ukraina.ru/20220921/1038929709.html

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2022

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новости, мобилизация, россия, владимир константинов, крым