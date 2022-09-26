Константинов предложил не впускать в Россию уклонистов от мобилизации - 26.09.2022 Украина.ру
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Константинов предложил не впускать в Россию уклонистов от мобилизации
Константинов предложил не впускать в Россию уклонистов от мобилизации - 26.09.2022 Украина.ру
Константинов предложил не впускать в Россию уклонистов от мобилизации
Уклонистов от мобилизации, которые покинули Россию, важно не впускать обратно. Об этом 26 сентября пишет председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в своем Telegram-канале
2022-09-26T14:30
2022-09-26T14:30
новости
мобилизация
россия
владимир константинов
крым
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Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября. Мероприятия не обошлись без накладок и ошибок со стороны военкоматов. Если они исправляются - это можно понять и объяснить, но нельзя объяснить попытки уклонения от мобилизации, пишет Константинов.Мобилизация, по словам Константинова, не просто призыв, а отношение и осознание обществои масштаба вызова, который брошен России. Константинов назвал Украину "расходным материалом в руках тех, кто намерен нас уничтожить". Мобилизации, добавил он, требует не борьба с Украиной.
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новости, мобилизация, россия, владимир константинов, крым
Новости, мобилизация, Россия, Владимир Константинов, Крым

Константинов предложил не впускать в Россию уклонистов от мобилизации

14:30 26.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОткрытие фотовыставки, посвященной годовщине воссоединения Крыма с Россией, в Москве
Открытие фотовыставки, посвященной годовщине воссоединения Крыма с Россией, в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Уклонистов от мобилизации, которые покинули Россию, важно не впускать обратно. Об этом 26 сентября пишет председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в своем Telegram-канале
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября. Мероприятия не обошлись без накладок и ошибок со стороны военкоматов. Если они исправляются - это можно понять и объяснить, но нельзя объяснить попытки уклонения от мобилизации, пишет Константинов.
"Впрочем, когда от неё бегут за границу, считаю, что важнее всего — обратно не пускать. Тогда в таком бегстве можно будет видеть даже позитивный момент: пусть в нашей стране останутся только те, кто готов её защищать, у кого нет запасной родины. В такой стране нам будет жить и приятнее, и безопаснее", - считает Константинов.
Мобилизация, по словам Константинова, не просто призыв, а отношение и осознание обществои масштаба вызова, который брошен России. Константинов назвал Украину "расходным материалом в руках тех, кто намерен нас уничтожить". Мобилизации, добавил он, требует не борьба с Украиной.
Владимир Константинов
21 сентября, 10:39
Константинов: если для защиты соотечественников нужно раздвинуть границы, Россия сделает этоРешения президента РФ Владимира Путина о мобилизации основаны на ситуации, сложившейся в противостоянии с Западом и его украинскими наемниками. Об этом 21 сентября заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов
 
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