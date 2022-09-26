Константинов предложил не впускать в Россию уклонистов от мобилизации
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОткрытие фотовыставки, посвященной годовщине воссоединения Крыма с Россией, в Москве
Уклонистов от мобилизации, которые покинули Россию, важно не впускать обратно. Об этом 26 сентября пишет председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в своем Telegram-канале
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября. Мероприятия не обошлись без накладок и ошибок со стороны военкоматов. Если они исправляются - это можно понять и объяснить, но нельзя объяснить попытки уклонения от мобилизации, пишет Константинов.
"Впрочем, когда от неё бегут за границу, считаю, что важнее всего — обратно не пускать. Тогда в таком бегстве можно будет видеть даже позитивный момент: пусть в нашей стране останутся только те, кто готов её защищать, у кого нет запасной родины. В такой стране нам будет жить и приятнее, и безопаснее", - считает Константинов.
Мобилизация, по словам Константинова, не просто призыв, а отношение и осознание обществои масштаба вызова, который брошен России. Константинов назвал Украину "расходным материалом в руках тех, кто намерен нас уничтожить". Мобилизации, добавил он, требует не борьба с Украиной.
21 сентября, 10:39Константинов: если для защиты соотечественников нужно раздвинуть границы, Россия сделает этоРешения президента РФ Владимира Путина о мобилизации основаны на ситуации, сложившейся в противостоянии с Западом и его украинскими наемниками. Об этом 21 сентября заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов