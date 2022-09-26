https://ukraina.ru/20220926/1039074257.html

Состоявшийся референдум, ядерное оружие и теракты. Главное на Украине на утро 26 сентября

Состоявшийся референдум, ядерное оружие и теракты. Главное на Украине на утро 26 сентября - 26.09.2022 Украина.ру

Состоявшийся референдум, ядерное оружие и теракты. Главное на Украине на утро 26 сентября

В трёх из четырёх регионов, где проходит референдум, явка превысила 50%. На Украине предложили одолжить ядерное оружие у Израиля и устроить теракт на Курской АЭС

2022-09-26T09:34

2022-09-26T09:34

2022-09-26T09:44

эксклюзив

хроники

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Как сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий, явка на референдуме о вхождении ДНР в состав РФ по итогам трех дней голосования составила 77,12%.«За три дня явка составила 77,12%. Это 1202855 человек», — заявил вечером 25 сентября на брифинге Высоцкий.Явка избирателей в рамках референдума в Луганской Народной Республике по итогам третьего дня составила 21,97%, заявила в воскресенье журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко. До этого Кравченко заявила, что в ЛНР по итогам трех дней проголосовали более 1 миллиона человек, явка составила 76,09%.«У меня дрожит сердце, но это (эти цифры. — Ред.) говорит о том, что референдум состоялся», — отметила Кравченко.Общая явка на референдуме в Запорожской области составила за три дня 51,55%. Об этом журналистам сообщила председатель избирательной комиссии области Галина Катющенко.«Общая явка за три дня голосования составила 51,55% с учетом голосования за рубежом», — заявила Катющенко.В Херсонской области явка за три дня голосования на референдуме составила 48,91%, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.«Завершился третий день голосования в Херсонской области, и явка составила 48,91% от списочного состава избирателей», — сказала Захарова.Она указала, что не достаёт менее двух процентов для того, чтобы референдум был признан состоявшимся.«Напомню, что референдум будет считаться состоявшимся, если явка составит более 50%», — отметила Захарова.По данным избирательной комиссии Херсонской области, в списках избирателей находится 750 тысяч человек.Как заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, он уверен, что отданных голосов уже достаточно для положительного исхода референдума.«Был на участке, где люди приходят голосовать трудовыми коллективами. Глаза у людей горят, светятся — это показывает их отношение к этому событию. Тот, кто посмелее, уже проголосовал… Уже и те, кто побаивается, приходят», — рассказал Сальдо 25 сентября.По его словам, вхождение в состав России нужно прежде всего для самих жителей Херсонщины.«Люди всегда хотят верить в чудо. И вот это чудо сейчас совершается», — отметил он.Утром 26 сентября заместитель Сальдо Кирилл Стремоусов заявил, что уверен: Херсонская область станет субъектом Российской Федерации.«Моё личное мнение: это произойдет в ближайшее время, потому что чем быстрее мы войдем в состав Российской Федерации, став полноценным субъектом, тем быстрее мы сможем налаживать мирную жизнь», — отметил он в комментарии РИА "Новости".Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий поблагодарил земляков за участие в референдуме.«В первую очередь я бы хотел поблагодарить всех ребят из комиссии, сегодня избирательные комиссии отработали на пять балов. Люди с радостью голосуют, относятся к референдуму как к празднику, не стесняются показывать бюллетени. Мы свой выбор сделали. Это говорит о том, что мы так долго этого ждали и надеялись. Сегодня за нами слово, и мы его скажем. Поздравляю вас с третьим днем голосования, и я верю, что очень скоро мы станем частью великой, большой и мощной Родины!», — заявил Балицкий.В третий день голосования на референдуме глава ЛНР Леонид Пасечник проведал раненых защитников республики.«Реализация нашей мечты, референдум, который сегодня проходит на территории Луганской Народной Республики был бы невозможен без героев нашего времени. Людей, которые с оружием в руках защищают Отечество и освобождают Донбасс от киевских националистов. Не могли не проведать защитников, находящихся на лечении в Луганской республиканской клинической больнице. Настроение у парней — боевое, многие уже находятся на реабилитации, хотя поступали в больницу в тяжелом состоянии. Наградили бойцов заслуженными медалями», — отметил он.Референдум в Северной Таврии и Донбассе продолжается.Ядерное оружие и теракт на АЭСУкраинский историк и журналист Сергей Климовский призвал запросить у Израиля ядерное оружие. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский может выступить с такими угрозами под предлогом якобы исходящей от Москвы ядерной опасности.«Где найдёт Украина ядерное оружие — значения не имеет, особенно когда КНДР объявила себя ядерной державой. Можно взять напрокат у Израиля... и вернуть, если не понадобится, или купить у той же КНДР», — написал Климовский.Он добавил, что Киев должен обращаться именно к Тель-Авиву, а не к США и их союзникам, чтобы Россия не могла обвинить НАТО в распространении ядерного оружия.Тем не менее он не уточнил, каким образом Украина должна добиться таких поставок от Израиля, который не соглашается сотрудничать с ней в вопросе вооружений. Ранее Зеленский заявлял, что шокирован отказом Тель-Авива от военного снабжения Киева.Кроме того, Климовский предложил устроить теракт на российской атомной станции.«Под Белгородом есть АЭС в 40 км от границы, что вполне досягаемо даже для советских ракетных систем», — заявил журналист.Он также высказал идею провести атаку на станцию силами украинского спецназа.Между тем в Белгородской области нет АЭС, атомная электростанция есть в соседней Курской области. Курская АЭС находится на расстоянии около 60 км от границы с Украиной. 22 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о продлении в регионе жёлтого уровня террористической опасности.«В Курской области действие "жёлтого" уровня террористической опасности продлеваем с 22 сентября на 15 суток — до 7 октября», — заявил Старовойт.Высокий — жёлтый — уровень террористической опасности в Курской области был введён с 11 апреля из-за обстрелов со стороны Украины. Его действие неоднократно продлевали.Старовойт призвал жителей региона сообщать о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах.

https://ukraina.ru/20220925/1039068652.html

https://ukraina.ru/20220925/1039067973.html

https://ukraina.ru/20220925/1039064087.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники