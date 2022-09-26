В ДНР и ЛНР отчитались о более чем 50-процентной явке на референдумы - 26.09.2022 Украина.ру
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В ДНР и ЛНР отчитались о более чем 50-процентной явке на референдумы
В ДНР и ЛНР отчитались о более чем 50-процентной явке на референдумы - 26.09.2022 Украина.ру
В ДНР и ЛНР отчитались о более чем 50-процентной явке на референдумы
В Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР) и Херсонской и Запорожской областях начался четвертый день голосования о присоединении к России
2022-09-26T07:35
2022-09-26T07:35
референдум
новости
явка
лнр
днр
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Минувшим вечером в ДНР, ЛНР и Запорожской области отчитались о более чем 50-процентной явке на референдумы.Сейчас голосование проходит преимущественно на выездных участках и придомовых территориях.Открытие стационарных участков запланировано на вторник, 27 сентября.На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддержит любое решение жителей регионов, на территориях которых пройдут референдумы о вхождении в состав России.
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референдум, новости, явка, лнр, днр
референдум, Новости, явка, ЛНР, ДНР

В ДНР и ЛНР отчитались о более чем 50-процентной явке на референдумы

07:35 26.09.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГолосование на референдумах о присоединении к РФ в Москве
Голосование на референдумах о присоединении к РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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В Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР) и Херсонской и Запорожской областях начался четвертый день голосования о присоединении к России
Минувшим вечером в ДНР, ЛНР и Запорожской области отчитались о более чем 50-процентной явке на референдумы.
Сейчас голосование проходит преимущественно на выездных участках и придомовых территориях.
Открытие стационарных участков запланировано на вторник, 27 сентября.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддержит любое решение жителей регионов, на территориях которых пройдут референдумы о вхождении в состав России.
 
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