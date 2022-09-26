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В ДНР и ЛНР отчитались о более чем 50-процентной явке на референдумы

В ДНР и ЛНР отчитались о более чем 50-процентной явке на референдумы - 26.09.2022 Украина.ру

В ДНР и ЛНР отчитались о более чем 50-процентной явке на референдумы

В Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР) и Херсонской и Запорожской областях начался четвертый день голосования о присоединении к России

2022-09-26T07:35

2022-09-26T07:35

2022-09-26T07:35

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Минувшим вечером в ДНР, ЛНР и Запорожской области отчитались о более чем 50-процентной явке на референдумы.Сейчас голосование проходит преимущественно на выездных участках и придомовых территориях.Открытие стационарных участков запланировано на вторник, 27 сентября.На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддержит любое решение жителей регионов, на территориях которых пройдут референдумы о вхождении в состав России.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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референдум, новости, явка, лнр, днр