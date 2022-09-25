https://ukraina.ru/20220925/1039062943.html

Мобилизация студентов, рост явки, удар по Херсону. Главное на утро 25 сентября

Мобилизация студентов, рост явки, удар по Херсону. Главное на утро 25 сентября - 25.09.2022 Украина.ру

Мобилизация студентов, рост явки, удар по Херсону. Главное на утро 25 сентября

В Офисе президента Украины допустили мобилизацию студентов. По итогам второго дня голосования на референдуме явка в Северной Таврии и Донбассе выросла. Украина нанесла удар из РСЗО HIMARS по Херсону

2022-09-25T09:54

2022-09-25T09:54

2022-09-25T09:54

эксклюзив

хроники

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Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович допустил мобилизацию украинских студентов."Если в России мобилизуют миллион, о каком выезде [студентов]вы говорите. Нам могут понадобиться все. Вы вообще хотите, чтобы Украина уцелела или хотите решить свои личные проблемы с обучением в Сорбонне или Оксфорде. <...> Пока студентов не трогают, они не идут в армию, но вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все или очень многие", - заявил Арестович вечером 24 сентября во время интервью.За несколько дней до этого стало известно, что Украина закрыла границы для выезда учащихся за рубежом студентов. Соответствующее заявление сделал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в интервью "Интерфакс-Украина"."Ранее, еще в марте, решением высшего военного руководства Украины было рассмотрено предоставление возможности продолжить обучение тем студентам, которые уже учились до 24 февраля, и пограничники выполняли эту норму. Однако в последнее время мы видим очень много спекуляций, когда массово подделывают документы якобы об обучении в иностранных вузах. Только в течение июля-августа мы обнаружили около 600 таких документов. Поэтому по решению высшего военного руководства было принято очередное решение отказать такой категории в праве пересечения границы", — заявил Демченко.Он уточнил, что это решение было принято 14 сентября. Также Демченко напомнил, что мужчинам-украинцам от 18 до 60 лет в целом ограничен выезд за пределы Украины.По словам Демченко, есть исключения, прописанные в постановлении правительства №57, которое предусматривает правила пересечения границы гражданами Украины в период военного положения, но категории студентов среди них нет.Таким образом, украинских студентов с большой долей вероятности ожидает мобилизация."Уж как потешались над мобилизацией в РФ. Но я сразу сказал - если там призывают 300, значит что-то типа должны и в Украине сделать. И вот уже студенты ВУЗов могут приготовиться...", - прокомментировал слова Арестовича медиаэксперт Анатолий Шарий.Среди прочего решение мобилизовать студентов может быть чревато ростом попыток незаконно перейти границу. Вечером 24 сентября одесские СМИ сообщили об очередном таком случае. Так, в Болградском районе около села Кубей пограничники Измаильского отряда задержали 22-летнего украинца, который пытался попасть в Молдавию незаконным путём.Направляясь в сторону границы, уклонист заметил пограничную вышку и сразу бросился бежать в противоположную от нее сторону, однако его заметил и остановил офицерский наряд, который нёс службу неподалёку.При этом в Одесской области и других приграничных регионах Украины нередки попытки не только одиночного, но и группового нелегального пересечения границы.Рост явкиПо итогам двух дней явка на референдуме в Донецкой Народной Республике составила 55,05%, заявил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий."Суммарно за два дня явка составила по территории Донецкой Народной Республики 55,05%. Всего за два дня проголосовали 858 681 человек, и это только в Донецкой Народной Республике. На зарубежных участках за два дня уже проголосовало 235 546 человек. Этот результат очень хороший, он очень радует", - рассказал Высоцкий журналистам.Он отметил, что уверен в том, что по итогам голосования явка на референдуме о вхождении в состав России будет очень высокой."Продолжают поступать угрозы, пишут сообщения нашим членам комиссии. Также сегодня был обстрел города Донецка массированный, варварский. Но нас не запугать, мы продолжаем работать. Работали, работаем и будем работать дальше", - подчеркнул Высоцкий, выступая на брифинге вечером 24 сентября.По итогам второго дня голосования в Луганской Народной Республике явка составила 21,97%, заявила председатель ЦИК республики Елена Кравченко."Итого явка составила 45,86%", — сообщила она, отметив, что второй день голосования прошел без происшествий.Кравченко допустила, что финальная явка на референдуме может составить не менее 80%."Я думаю, будет точно не меньше 80%, но это мои прогнозы субъективные, если будет все хорошо. Если не будет никакой агрессии со стороны Киева", - отметила Кравченко.Как заявил председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко, явка участников референдума в Запорожской области за два дня составила 35,54%."По обобщённым данным с избирательных участков, явка за два дня голосования составила 35,54% с учетом голосования за рубежом", - рассказала Катющенко.Она также привела данные по разным городам и районам. Так, явка составила в Бердянске - 34,58%, в Бердянском районе – 36,55%, в Васильевке и Васильевском районе – 34,80%, Мелитополе – 35,35%, Мелитопольском районе – 35,72%. Пологи и Пологовский район показали явку в 34,26%, Черниговка и Черниговский район – 34,07%, Энергодар – 36,97%. На зарубежных участках проголосовали 12 518 человек.В Херсонской области явка участников референдума за два дня составила 31,79%, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова."Завершился второй день голосования на референдуме в Херсонской области, и явка избирателей нарастающим итогом составила 31,79% от списочного состава избирателей. Нарушений и провокаций на избирательных участках сегодня выявлено не было", - рассказала она.По её словам, сегодня избиратели голосовали активнее."Это не может не радовать, поэтому ждем в следующие дни явку больше", - отметила глава избиркома.Тем временем Украина пытается сорвать народное волеизъявление.Удар по ХерсонуУкраинские войска обстреляли центр Херсона из РСЗО HIMARS, есть погибшие, сообщил журналистам РИА "Новости" источник в экстренных службах.По его информации, ВСУ нанесли удар в 5:30. Ракеты попали в гостиницу."Это фактически центр Херсона", — сказал представитель экстренных служб, отметив, что в гостинице жили гражданские, там не было ни оружия, ни военной техники.Как сообщил корреспондент RT Мурад Гадзиев, журналисты его канала, проживавшие в гостинице, не пострадали.После взрыва журналисты RT помогали доставать людей из-под завалов.Как сообщает ряд российских СМИ, при обстреле погиб народный депутат Украины V и VI созывов Алексей Журавко. Об этом, в частности, заявила корреспондент "Известий" Наталия Графчикова.На месте работают экстренные спецслужбы.

https://ukraina.ru/20220924/1039057743.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники