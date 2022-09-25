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Путин предоставил студентам отсрочку от мобилизации
Путин предоставил студентам отсрочку от мобилизации - 25.09.2022 Украина.ру
Путин предоставил студентам отсрочку от мобилизации
Президент России Владимир Путин подписал Указ "О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации", сообщила 24 сентября пресс-служба Кремля
2022-09-25T09:27
2022-09-25T09:27
2022-09-25T09:27
указ
владимир путин
мобилизация
студенты
новости
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"Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые", - говорится в тексте документа.Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
указ, владимир путин, мобилизация, студенты, новости
указ, Владимир Путин, мобилизация, студенты, Новости
Путин предоставил студентам отсрочку от мобилизации
Президент России Владимир Путин подписал Указ "О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации", сообщила 24 сентября пресс-служба Кремля
"Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые", - говорится в тексте документа.
Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.