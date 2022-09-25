Путин предоставил студентам отсрочку от мобилизации - 25.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220925/1039062450.html
Путин предоставил студентам отсрочку от мобилизации
Путин предоставил студентам отсрочку от мобилизации - 25.09.2022 Украина.ру
Путин предоставил студентам отсрочку от мобилизации
Президент России Владимир Путин подписал Указ "О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации", сообщила 24 сентября пресс-служба Кремля
2022-09-25T09:27
2022-09-25T09:27
указ
владимир путин
мобилизация
студенты
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036693120_0:15:3057:1735_1920x0_80_0_0_34584439ff7d658f4e4a5fc342cb31ec.jpg
"Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые", - говорится в тексте документа.Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036693120_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_e8d2f8d7cf4353bbd80edc02c621f584.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
указ, владимир путин, мобилизация, студенты, новости
указ, Владимир Путин, мобилизация, студенты, Новости

Путин предоставил студентам отсрочку от мобилизации

09:27 25.09.2022
 
© РИА Новости . Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с финалистами конкурса "Большая перемена"
Президент РФ В. Путин встретился с финалистами конкурса Большая перемена - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости . Павел Быркин
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент России Владимир Путин подписал Указ "О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации", сообщила 24 сентября пресс-служба Кремля
"Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые", - говорится в тексте документа.
Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.
 
указВладимир ПутинмобилизациястудентыНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:49Власти ЛНР предотвратили теракт накануне референдума
10:20В Мелитополе прогремел взрыв - Рогов
10:03Власти назвали терактом ракетный удар по гостинице в центре Херсона
09:54Мобилизация студентов, рост явки, удар по Херсону. Главное на утро 25 сентября
09:53В Алчевске эвакуировали участковые комиссии из-за обстрела ВСУ
09:39США не должны помогать Зеленскому атаковать Крым — бывший помощник Рейгана
09:27Путин предоставил студентам отсрочку от мобилизации
09:11Под Херсоном поймали группу наводчиков, передававших информацию СБУ — власти
08:58Запад "закатил истерику" из-за референдумов о присоединении к РФ — Лавров
08:56Мир "Великого кольца": об ответственности учёных и самостийности интеллигенции
08:47Ведущий Fox News раскритиковал Киев за угрозы нанести ядерный удар по России
08:43Юбилеи, всемирно известная щедривка и антироссийские нарративы. Чем жила культура Украины на неделе
08:35Арестович рассказал о призыве в армию всех украинских студентов
08:24Рогов объяснил, почему десятки иностранных наблюдателей не смогли принять участие в референдуме
08:14Андрей Пургин: Референдум в Донбассе превратился в административно-политическую спецоперацию
08:12Руководство Запорожской области призвало Германию пресечь давление на наблюдателя на референдуме
08:00Сивков объяснил, как можно сорвать мобилизацию на Украине
07:58День X для ЕС и Украины: к власти может придти "сестра Италии"
07:55"Вокруг Булгакова": in vino veritas
07:45Рогов рассказал, из каких еще регионов люди хотят принять участие в референдумах
Лента новостейМолния