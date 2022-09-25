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Путин предоставил студентам отсрочку от мобилизации

Путин предоставил студентам отсрочку от мобилизации - 25.09.2022 Украина.ру

Путин предоставил студентам отсрочку от мобилизации

Президент России Владимир Путин подписал Указ "О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации", сообщила 24 сентября пресс-служба Кремля

2022-09-25T09:27

2022-09-25T09:27

2022-09-25T09:27

указ

владимир путин

мобилизация

студенты

новости

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"Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые", - говорится в тексте документа.Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

указ, владимир путин, мобилизация, студенты, новости