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Арестович рассказал о призыве в армию всех украинских студентов
Арестович рассказал о призыве в армию всех украинских студентов - 25.09.2022 Украина.ру
Арестович рассказал о призыве в армию всех украинских студентов
Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович не исключил возможность призыва в армию всех украинских студентов. Такое заявление он сделал в интервью YouTube-каналу "Фейгин Live" (Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов)
2022-09-25T08:35
2022-09-25T08:35
2022-09-25T08:35
владимир путин
алексей арестович
студент
мобилизация
новости
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В частности, такой сценарий он допустил в случае, если в России мобилизуют миллион человек.На неделе президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.После Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва по мобилизации для студентов, учащихся на очной и очно-заочной формах обучения. Отсрочка предоставляется тем, кто впервые получает среднее профессиональное или высшее образование в государственных образовательных и научных организациях.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, алексей арестович, студент, мобилизация, новости
Владимир Путин, Алексей Арестович, студент, мобилизация, Новости
Арестович рассказал о призыве в армию всех украинских студентов
Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович не исключил возможность призыва в армию всех украинских студентов. Такое заявление он сделал в интервью YouTube-каналу "Фейгин Live" (Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов)
В частности, такой сценарий он допустил в случае, если в России мобилизуют миллион человек.
"Пока студентов не трогают, они не идут в армию, но вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все или очень многие", — сказал Арестович.
На неделе президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.
После Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва по мобилизации для студентов, учащихся на очной и очно-заочной формах обучения.
Отсрочка предоставляется тем, кто впервые получает среднее профессиональное или высшее образование в государственных образовательных и научных организациях.