https://ukraina.ru/20220925/1039061554.html

Арестович рассказал о призыве в армию всех украинских студентов

Арестович рассказал о призыве в армию всех украинских студентов - 25.09.2022 Украина.ру

Арестович рассказал о призыве в армию всех украинских студентов

Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович не исключил возможность призыва в армию всех украинских студентов. Такое заявление он сделал в интервью YouTube-каналу "Фейгин Live" (Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов)

2022-09-25T08:35

2022-09-25T08:35

2022-09-25T08:35

владимир путин

алексей арестович

студент

мобилизация

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102943/36/1029433665_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_615df447c5f922a0aea5800988b56877.jpg

В частности, такой сценарий он допустил в случае, если в России мобилизуют миллион человек.На неделе президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.После Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва по мобилизации для студентов, учащихся на очной и очно-заочной формах обучения. Отсрочка предоставляется тем, кто впервые получает среднее профессиональное или высшее образование в государственных образовательных и научных организациях.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир путин, алексей арестович, студент, мобилизация, новости