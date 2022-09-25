https://ukraina.ru/20220925/1039060185.html

"Играют в русских против фашистов": волонтер рассказал о детях в Донбассе

"Играют в русских против фашистов": волонтер рассказал о детях в Донбассе - 25.09.2022 Украина.ру

"Играют в русских против фашистов": волонтер рассказал о детях в Донбассе

Дети на освобожденных территориях все понимают и чувствуют, они играют в русских солдат, рассказал в интервью Украина.ру директор благотворительного фонда "Руспомощь" Василий Александров

2022-09-25T04:05

2022-09-25T04:05

2022-09-25T04:05

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монастырь

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Также он рассказал о Николо-Васильевском монастыре в Волновахском районе ДНР, который постоянно обстреливают украинские войска.По словам Александрова, дети все чувствуют сами, им невозможно внушить что-то силой. Вместо того, чтобы озлобиться или затаиться, они искренне играют в русских солдат.

https://ukraina.ru/20220914/1038732088.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, дети, донбасс, волонтеры, монастырь