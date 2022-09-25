"Играют в русских против фашистов": волонтер рассказал о детях в Донбассе - 25.09.2022 Украина.ру
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"Играют в русских против фашистов": волонтер рассказал о детях в Донбассе
"Играют в русских против фашистов": волонтер рассказал о детях в Донбассе - 25.09.2022 Украина.ру
"Играют в русских против фашистов": волонтер рассказал о детях в Донбассе
Дети на освобожденных территориях все понимают и чувствуют, они играют в русских солдат, рассказал в интервью Украина.ру директор благотворительного фонда "Руспомощь" Василий Александров
2022-09-25T04:05
2022-09-25T04:05
новости
дети
донбасс
волонтеры
монастырь
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Также он рассказал о Николо-Васильевском монастыре в Волновахском районе ДНР, который постоянно обстреливают украинские войска.По словам Александрова, дети все чувствуют сами, им невозможно внушить что-то силой. Вместо того, чтобы озлобиться или затаиться, они искренне играют в русских солдат.
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новости, дети, донбасс, волонтеры, монастырь
Новости, дети, Донбасс, волонтеры, монастырь

"Играют в русских против фашистов": волонтер рассказал о детях в Донбассе

04:05 25.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкМирное общение военнослужащих РФ с местным населением в Харьковской области
Мирное общение военнослужащих РФ с местным населением в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Дети на освобожденных территориях все понимают и чувствуют, они играют в русских солдат, рассказал в интервью Украина.ру директор благотворительного фонда "Руспомощь" Василий Александров
Вот мы ехали по Запорожской области в сторону Мариуполя, детишки выбегают, машут руками. Я часто останавливаюсь, и всегда беру с собой пакет конфет. Потому что, ну невозможно на них смотреть, они всегда такие интересные, открытые ребята. Они понацепляли себе уже буквы Z.
Также он рассказал о Николо-Васильевском монастыре в Волновахском районе ДНР, который постоянно обстреливают украинские войска.
И там матушка рассказывала, что когда пришли наши – российские военные и из ДНР, ребята понашивали себе из картона каски, бронежилеты, прицепили буковки Z, и они уже играют в русских против фашистов.
По словам Александрова, дети все чувствуют сами, им невозможно внушить что-то силой. Вместо того, чтобы озлобиться или затаиться, они искренне играют в русских солдат.
- РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 15:59
ВСУ обстреляли детский сад в ДНР: пострадали детиПри обстреле Докучаевска Донецкой Народной Республики пострадали трое детей, сообщает 14 сентября штаб территориальной обороны ДНР
 
НовостидетиДонбассволонтерымонастырь
 
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04:05"Играют в русских против фашистов": волонтер рассказал о детях в Донбассе
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