https://ukraina.ru/20220925/1039046337.html
Сначала обстреляли, а потом забросали "лепестками": блогер рассказал, как ВСУ бьют по Донецку
Сначала обстреляли, а потом забросали "лепестками": блогер рассказал, как ВСУ бьют по Донецку - 25.09.2022 Украина.ру
Сначала обстреляли, а потом забросали "лепестками": блогер рассказал, как ВСУ бьют по Донецку
Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру рассказал, как из-за обстрелов ВСУ в отдельных районах Донецка периодически вырубают электричество и мобильную связь
2022-09-25T07:15
2022-09-25T07:15
2022-09-25T07:15
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всу
блогер
донецк
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Периодически отдельные районы, особенно те, что на окраине города, оказываются отрезаны в информационном смысле, рассказывает журналист.Но донецкие связисты чинят очень быстро, отмечает он, поэтому уже через несколько дней связь восстанавливается. Но эти несколько дней люди сидят без информации.Тогда, вспоминает журналист, люди несколько дней сидели без электричества, без связи.Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220922/1038976758.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, блогер, донецк
Сначала обстреляли, а потом забросали "лепестками": блогер рассказал, как ВСУ бьют по Донецку
Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру рассказал, как из-за обстрелов ВСУ в отдельных районах Донецка периодически вырубают электричество и мобильную связь