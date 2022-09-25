https://ukraina.ru/20220925/1039046337.html

Сначала обстреляли, а потом забросали "лепестками": блогер рассказал, как ВСУ бьют по Донецку

Сначала обстреляли, а потом забросали "лепестками": блогер рассказал, как ВСУ бьют по Донецку - 25.09.2022 Украина.ру

Сначала обстреляли, а потом забросали "лепестками": блогер рассказал, как ВСУ бьют по Донецку

Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру рассказал, как из-за обстрелов ВСУ в отдельных районах Донецка периодически вырубают электричество и мобильную связь

2022-09-25T07:15

2022-09-25T07:15

2022-09-25T07:15

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Периодически отдельные районы, особенно те, что на окраине города, оказываются отрезаны в информационном смысле, рассказывает журналист.Но донецкие связисты чинят очень быстро, отмечает он, поэтому уже через несколько дней связь восстанавливается. Но эти несколько дней люди сидят без информации.Тогда, вспоминает журналист, люди несколько дней сидели без электричества, без связи.Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220922/1038976758.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, всу, блогер, донецк