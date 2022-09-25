Сначала обстреляли, а потом забросали "лепестками": блогер рассказал, как ВСУ бьют по Донецку - 25.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220925/1039046337.html
Сначала обстреляли, а потом забросали "лепестками": блогер рассказал, как ВСУ бьют по Донецку
Сначала обстреляли, а потом забросали "лепестками": блогер рассказал, как ВСУ бьют по Донецку - 25.09.2022 Украина.ру
Сначала обстреляли, а потом забросали "лепестками": блогер рассказал, как ВСУ бьют по Донецку
Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру рассказал, как из-за обстрелов ВСУ в отдельных районах Донецка периодически вырубают электричество и мобильную связь
2022-09-25T07:15
2022-09-25T07:15
новости
украина
всу
блогер
донецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/06/1037370171_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9f32afd694c1be642e637bc0bd7cebfd.jpg
Периодически отдельные районы, особенно те, что на окраине города, оказываются отрезаны в информационном смысле, рассказывает журналист.Но донецкие связисты чинят очень быстро, отмечает он, поэтому уже через несколько дней связь восстанавливается. Но эти несколько дней люди сидят без информации.Тогда, вспоминает журналист, люди несколько дней сидели без электричества, без связи.Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220922/1038976758.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/06/1037370171_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d831d39b48c1a694ea679b3da9e59723.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, всу, блогер, донецк
Новости, Украина, ВСУ, блогер, Донецк

Сначала обстреляли, а потом забросали "лепестками": блогер рассказал, как ВСУ бьют по Донецку

07:15 25.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазминирование в центре Донецка
Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру рассказал, как из-за обстрелов ВСУ в отдельных районах Донецка периодически вырубают электричество и мобильную связь
Все замыкается на обстрелах. Мой Петровский район - окраинный, здесь постоянно посредством обстрелов нам вырубают электричество и мобильную связь.
Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
Донецкий журналист, блогер
Периодически отдельные районы, особенно те, что на окраине города, оказываются отрезаны в информационном смысле, рассказывает журналист.
Но донецкие связисты чинят очень быстро, отмечает он, поэтому уже через несколько дней связь восстанавливается. Но эти несколько дней люди сидят без информации.
Но были случаи – сначала обстреляли, а потом забросали минами-"лепестками" все это пространство, чтобы "веселее" было чинить.
Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
Донецкий журналист, блогер
Тогда, вспоминает журналист, люди несколько дней сидели без электричества, без связи.
Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.
Обстрел Донецка 22 сентября
22 сентября, 13:26
ВСУ обстреляли администрацию Донецка и Крытый рынокВСУ обстреливают центр Донецка из тяжелой артиллерии калибром 155-мм. Украинские снаряды упали в районе городской администрации, а также на вход в здание Крытого рынка. Об этом 22 сентября сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин
 
НовостиУкраинаВСУблогерДонецк
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:14Андрей Пургин: Референдум в Донбассе превратился в административно-политическую спецоперацию
08:12Руководство Запорожской области призвало Германию пресечь давление на наблюдателя на референдуме
08:00Сивков объяснил, как можно сорвать мобилизацию на Украине
07:58День X для ЕС и Украины: к власти может придти "сестра Италии"
07:55"Вокруг Булгакова": in vino veritas
07:45Рогов рассказал, из каких еще регионов люди хотят принять участие в референдумах
07:30"Злоупотребляют порошками": Рогов рассказал, в каком состоянии находятся ВСУ
07:15Сначала обстреляли, а потом забросали "лепестками": блогер рассказал, как ВСУ бьют по Донецку
07:00Много людей востребовано, которые не будут принимать участие в боевых действиях – Асафов о мобилизации
06:45"Доходы ниже, а цены выше": журналист рассказал о проблемах ДНР, которые обещал решить Пушилин
06:30Политолог о том, что будут делать ВСУ, чтобы сорвать референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях
06:15На какие уловки идут жители Донецка, чтобы получить питьевую воду
06:00"Обстрел, не обстрел, а мыться надо": блогер об условиях, в которых дончане добывают воду
05:45Это одно из важнейших событий первой четверти XXI века– Асафов о референдумах
05:30Федосова объяснила, какое значение имеют референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях Украины
05:15"Раз в трое суток": журналист рассказал, как осуществляется водоснабжение в Донецке
05:05"Заминированное лето": Александров рассказал о радостях и печалях детей из ДНР
05:00"Эрдогану респект в плане высокой политики": Федосова рассказала, на что направлены все усилия Турции
04:45"Хочется быть дома": донецкий блогер рассказал, почему люди возвращаются из эвакуации
04:30"Попытаются изменить конституирующие основы": Федосова рассказала, что давно обсуждают страны ЕС
Лента новостейМолния