https://ukraina.ru/20220925/1039039786.html
"Эрдогану респект в плане высокой политики": Федосова рассказала, на что направлены все усилия Турции
"Эрдогану респект в плане высокой политики": Федосова рассказала, на что направлены все усилия Турции - 25.09.2022 Украина.ру
"Эрдогану респект в плане высокой политики": Федосова рассказала, на что направлены все усилия Турции
Все турецкие усилия направлены на то, чтобы реформировать Совет безопасности ООН и стать одним из членов Совбеза, а также утвердить новую структуру миропорядка, сказала заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова в интервью Украина.ру
2022-09-25T05:00
2022-09-25T05:00
2022-09-25T05:00
новости
эрдоган
политика
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По ее словам, у Анкары политика не исключает "сидения на всех пяти стульях, которые предоставляются в современном мире для Турции"По ее словам, президент Турции готовится к тому, чтобы войти в ШОС и быть в БРИКС, быть включенным в эти системы нового миропорядка.Все усилия Турции направлены на то, чтобы реформировать Совет безопасности ООН и стать одним из членов этого постоянного Совбеза, а также утвердить новую структуру миропорядка, добавила эксперт.По ее мнению, "Эрдогану респект в плане высокой политики", он может говорить на одной площадке то, что нравится американцам, а на другой то, что нравится РФ.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220922/1038998186.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эрдоган, политика
"Эрдогану респект в плане высокой политики": Федосова рассказала, на что направлены все усилия Турции
Все турецкие усилия направлены на то, чтобы реформировать Совет безопасности ООН и стать одним из членов Совбеза, а также утвердить новую структуру миропорядка, сказала заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова в интервью Украина.ру
По ее словам, у Анкары политика не исключает "сидения на всех пяти стульях, которые предоставляются в современном мире для Турции"
У Эрдогана – очень сложная стратегическая задача. Если смотреть на Россию, у нас все понятно: мы хотим безопасности. Это классическая оборонная стратегия, с вынужденным наступательными действиями сейчас в ходе Специальной военной операции. У Эрдогана совершенно другая (стратегия – Ред.)
Виктория Федосова
заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета "Молодой гвардии"
По ее словам, президент Турции готовится к тому, чтобы войти в ШОС и быть в БРИКС, быть включенным в эти системы нового миропорядка.
Все усилия Турции направлены на то, чтобы реформировать Совет безопасности ООН и стать одним из членов этого постоянного Совбеза, а также утвердить новую структуру миропорядка, добавила эксперт.
По ее мнению, "Эрдогану респект в плане высокой политики", он может говорить на одной площадке то, что нравится американцам, а на другой то, что нравится РФ.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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