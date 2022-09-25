https://ukraina.ru/20220925/1039039786.html

"Эрдогану респект в плане высокой политики": Федосова рассказала, на что направлены все усилия Турции

"Эрдогану респект в плане высокой политики": Федосова рассказала, на что направлены все усилия Турции - 25.09.2022 Украина.ру

"Эрдогану респект в плане высокой политики": Федосова рассказала, на что направлены все усилия Турции

Все турецкие усилия направлены на то, чтобы реформировать Совет безопасности ООН и стать одним из членов Совбеза, а также утвердить новую структуру миропорядка, сказала заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова в интервью Украина.ру

2022-09-25T05:00

2022-09-25T05:00

2022-09-25T05:00

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По ее словам, у Анкары политика не исключает "сидения на всех пяти стульях, которые предоставляются в современном мире для Турции"По ее словам, президент Турции готовится к тому, чтобы войти в ШОС и быть в БРИКС, быть включенным в эти системы нового миропорядка.Все усилия Турции направлены на то, чтобы реформировать Совет безопасности ООН и стать одним из членов этого постоянного Совбеза, а также утвердить новую структуру миропорядка, добавила эксперт.По ее мнению, "Эрдогану респект в плане высокой политики", он может говорить на одной площадке то, что нравится американцам, а на другой то, что нравится РФ.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220922/1038998186.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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