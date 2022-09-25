https://ukraina.ru/20220925/1039034697.html

"Попытаются изменить конституирующие основы": Федосова рассказала, что давно обсуждают страны ЕС

"Попытаются изменить конституирующие основы": Федосова рассказала, что давно обсуждают страны ЕС - 25.09.2022 Украина.ру

"Попытаются изменить конституирующие основы": Федосова рассказала, что давно обсуждают страны ЕС

Западные страны уже давно обсуждают переконфигурацию Европейского Союза, сказала заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского Университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова в интервью Украина.ру

2022-09-25T04:30

2022-09-25T04:30

2022-09-25T04:30

новости

ес

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Ранее издание Politico написало со ссылкой на источники, что ЕС задумался об отмене права вето на антироссийские санкции.По ее словам, для введения санкций в таком случае не потребуется единого согласия, просто будет достаточно половины голосов, большинством это будет решаться.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220923/1039029353.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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