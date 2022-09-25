"Попытаются изменить конституирующие основы": Федосова рассказала, что давно обсуждают страны ЕС - 25.09.2022 Украина.ру
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"Попытаются изменить конституирующие основы": Федосова рассказала, что давно обсуждают страны ЕС
"Попытаются изменить конституирующие основы": Федосова рассказала, что давно обсуждают страны ЕС - 25.09.2022 Украина.ру
"Попытаются изменить конституирующие основы": Федосова рассказала, что давно обсуждают страны ЕС
Западные страны уже давно обсуждают переконфигурацию Европейского Союза, сказала заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского Университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова в интервью Украина.ру
2022-09-25T04:30
2022-09-25T04:30
новости
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Ранее издание Politico написало со ссылкой на источники, что ЕС задумался об отмене права вето на антироссийские санкции.По ее словам, для введения санкций в таком случае не потребуется единого согласия, просто будет достаточно половины голосов, большинством это будет решаться.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220923/1039029353.html
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Новости, ЕС

"Попытаются изменить конституирующие основы": Федосова рассказала, что давно обсуждают страны ЕС

04:30 25.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Западные страны уже давно обсуждают переконфигурацию Европейского Союза, сказала заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского Университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова в интервью Украина.ру
Ранее издание Politico написало со ссылкой на источники, что ЕС задумался об отмене права вето на антироссийские санкции.
Они уже давно обсуждают переконфигурацию Европейского Союза. Под соусом солидарности, под флагом единого мнения, единой политики, они попытаются изменить конституирующие основы ЕС. Ведь это, в сущности, экономическое объединение, и страны, которые входили туда, входили, чтобы у них повышалось благосостояние и комфорт граждан.
Виктория Федосова интервью
Виктория Федосова
заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского Университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии"
По ее словам, для введения санкций в таком случае не потребуется единого согласия, просто будет достаточно половины голосов, большинством это будет решаться.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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