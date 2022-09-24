"Оккупант!": Киевские вандалы снова ополчились на Пушкина - 24.09.2022 Украина.ру
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"Оккупант!": Киевские вандалы снова ополчились на Пушкина
"Оккупант!": Киевские вандалы снова ополчились на Пушкина - 24.09.2022 Украина.ру
"Оккупант!": Киевские вандалы снова ополчились на Пушкина
Местные киевские СМИ сообщают о том, что 24 сентября неизвестные вандалы в очередной раз нанесли на памятник поэту Александру Пушкину матерные фразы и речевки. Фото появилось в телеграм-канале украинского блогера Анатолия Шария
2022-09-24T20:56
2022-09-24T20:56
новости
пушкин
киев
дерусификация
памятник
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В издевательской манере на постаменте памятника написаны фразы "Демонтируй меня", "Снеси меня", и прочее.Министерство культуры и информационной политики Украины 2 августа опубликовало новый список имен исторических и культурных деятелей, которые должны быть вычеркнуты из украинских топонимов.Среди имен были Юрий Гагарин, Александр Пушкин (отбывавший ссылку в Екатеринославе (Днепропетровске), воспевавший Полтаву и Днепровские пороги), Иван Мичурин, Валерий Чкалов (памятники которому стоят по всей Украине), Максим Горький (путешествовавший по югу Украины и написавший обращение к украинскому народу), Михаил Лермонтов, Александр Суворов, Владимир Маяковский, уроженец Екатеринослава (Днепропетровска) герой Советского Союза Александр Матросов, космонавт Владимир Комаров.Пушкина "культурные" деятели Украины регулярно называют "пособником Путина" и "певцом российского империализма", вменяя ему в вину, как правило, поэму "Мазепа" и произведение "Клеветникам России".1 сентября в одном из учебных заведений Киева — гимназии №153 — торжественно снесли бюст Пушкина, посчитав его оккупантом. Причем, в довершение абсурда, эта школа, которая была недавнем в прошлом русскоязычной, до сих пор носит имя великого поэта. Хотя, вероятно, от этого названия в ближайшее время тоже откажутся.С начала СВО памятники, бюсты и мемориальные дощечки, посвященные Пушкину были уничтожены: в Заболотовцах (Львовская область), Кировограде, Береговщине (Запорожская область), Чернигове, Виннице, Белятине (Ивано-Франковская область), Белой Церкви (Киевская область), Николаеве, Никополе (Днепропетровская область), Запорожье, Ужгороде, Тернополе, Мукачеве (Закарпатская область).
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новости, пушкин, киев, дерусификация, памятник
Новости, Пушкин, Киев, дерусификация, памятник

"Оккупант!": Киевские вандалы снова ополчились на Пушкина

20:56 24.09.2022
 
Памятник Пушкину в Киеве
Памятник Пушкину в Киеве
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Местные киевские СМИ сообщают о том, что 24 сентября неизвестные вандалы в очередной раз нанесли на памятник поэту Александру Пушкину матерные фразы и речевки. Фото появилось в телеграм-канале украинского блогера Анатолия Шария
В издевательской манере на постаменте памятника написаны фразы "Демонтируй меня", "Снеси меня", и прочее.
Министерство культуры и информационной политики Украины 2 августа опубликовало новый список имен исторических и культурных деятелей, которые должны быть вычеркнуты из украинских топонимов.
Среди имен были Юрий Гагарин, Александр Пушкин (отбывавший ссылку в Екатеринославе (Днепропетровске), воспевавший Полтаву и Днепровские пороги), Иван Мичурин, Валерий Чкалов (памятники которому стоят по всей Украине), Максим Горький (путешествовавший по югу Украины и написавший обращение к украинскому народу), Михаил Лермонтов, Александр Суворов, Владимир Маяковский, уроженец Екатеринослава (Днепропетровска) герой Советского Союза Александр Матросов, космонавт Владимир Комаров.
Пушкина "культурные" деятели Украины регулярно называют "пособником Путина" и "певцом российского империализма", вменяя ему в вину, как правило, поэму "Мазепа" и произведение "Клеветникам России".
1 сентября в одном из учебных заведений Киева — гимназии №153 — торжественно снесли бюст Пушкина, посчитав его оккупантом. Причем, в довершение абсурда, эта школа, которая была недавнем в прошлом русскоязычной, до сих пор носит имя великого поэта. Хотя, вероятно, от этого названия в ближайшее время тоже откажутся.
С начала СВО памятники, бюсты и мемориальные дощечки, посвященные Пушкину были уничтожены: в Заболотовцах (Львовская область), Кировограде, Береговщине (Запорожская область), Чернигове, Виннице, Белятине (Ивано-Франковская область), Белой Церкви (Киевская область), Николаеве, Никополе (Днепропетровская область), Запорожье, Ужгороде, Тернополе, Мукачеве (Закарпатская область).
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