Украинские пленные проголосовали на референдуме в ДНР – СМИ

"Уверенность людей, что их не бросят" - политолог назвал цели референдумов Главная задача референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в том, чтобы у жителей появилась уверенность, что их не бросят, считает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру