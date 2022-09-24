Украинские пленные проголосовали на референдуме в ДНР – СМИ - 24.09.2022 Украина.ру
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Украинские пленные проголосовали на референдуме в ДНР – СМИ
Украинские пленные проголосовали на референдуме в ДНР – СМИ - 24.09.2022 Украина.ру
Украинские пленные проголосовали на референдуме в ДНР – СМИ
Военнопленные ВСУ, имеющие гражданство ДНР, проголосовали на референдуме о вхождении республики в состав России, сообщают ВЕСТИ 24 сентября
2022-09-24T20:43
2022-09-24T20:43
новости
днр
пленные
всу
референдум
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Уточняется, что 57 пленных, проголосовавших на референдуме, содержатся в колонии в Еленовке, которая не раз подвергалась обстрелам со стороны киевского режима. Выездная избирательная комиссия посетила колонию, предоставив урну для бюллетеней.Кроме того, стало известно, что несколько военнопленных из этого же изолятора обратились к председателю Народного совета ДНР Владимиру Бидёвку, выразив желание присоединиться к казачьему батальону имени Богдана Хмельницкого.Также часть пленных, 34 бойца ВСУ, захотели получить гражданство Донецкой Народной Республики. Их обращение рассмотрит глава ДНР Денис Пушилин.
https://ukraina.ru/20220924/1039056553.html
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новости, днр, пленные, всу, референдум
Новости, ДНР, Пленные, ВСУ, референдум

Украинские пленные проголосовали на референдуме в ДНР – СМИ

20:43 24.09.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПод Лисичанском сдались в плен бойцы ВСУ
Под Лисичанском сдались в плен бойцы ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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Военнопленные ВСУ, имеющие гражданство ДНР, проголосовали на референдуме о вхождении республики в состав России, сообщают ВЕСТИ 24 сентября
Уточняется, что 57 пленных, проголосовавших на референдуме, содержатся в колонии в Еленовке, которая не раз подвергалась обстрелам со стороны киевского режима. Выездная избирательная комиссия посетила колонию, предоставив урну для бюллетеней.
Кроме того, стало известно, что несколько военнопленных из этого же изолятора обратились к председателю Народного совета ДНР Владимиру Бидёвку, выразив желание присоединиться к казачьему батальону имени Богдана Хмельницкого.
Также часть пленных, 34 бойца ВСУ, захотели получить гражданство Донецкой Народной Республики. Их обращение рассмотрит глава ДНР Денис Пушилин.
Референдумы о присоединении к РФ в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
16:32
"Уверенность людей, что их не бросят" - политолог назвал цели референдумовГлавная задача референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в том, чтобы у жителей появилась уверенность, что их не бросят, считает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
 
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Заголовок открываемого материала
20:56"Оккупант!": Киевские вандалы снова ополчились на Пушкина
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