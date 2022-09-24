Украинские пленные проголосовали на референдуме в ДНР – СМИ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Военнопленные ВСУ, имеющие гражданство ДНР, проголосовали на референдуме о вхождении республики в состав России, сообщают ВЕСТИ 24 сентября
Уточняется, что 57 пленных, проголосовавших на референдуме, содержатся в колонии в Еленовке, которая не раз подвергалась обстрелам со стороны киевского режима. Выездная избирательная комиссия посетила колонию, предоставив урну для бюллетеней.
Кроме того, стало известно, что несколько военнопленных из этого же изолятора обратились к председателю Народного совета ДНР Владимиру Бидёвку, выразив желание присоединиться к казачьему батальону имени Богдана Хмельницкого.
Также часть пленных, 34 бойца ВСУ, захотели получить гражданство Донецкой Народной Республики. Их обращение рассмотрит глава ДНР Денис Пушилин.
16:32"Уверенность людей, что их не бросят" - политолог назвал цели референдумовГлавная задача референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в том, чтобы у жителей появилась уверенность, что их не бросят, считает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру