https://ukraina.ru/20220924/1039059544.html
В Совете Федерации назвали дату, когда могут рассмотреть проект вхождения новых территорий в состав РФ
В Совете Федерации назвали дату, когда могут рассмотреть проект вхождения новых территорий в состав РФ - 24.09.2022 Украина.ру
В Совете Федерации назвали дату, когда могут рассмотреть проект вхождения новых территорий в состав РФ
Совет Федерации может рассмотреть закон и договор о вхождении освобожденных территорий в России 29 сентября, сообщает РИА Новости 24 сентября, ссылаясь на источник в СФ
2022-09-24T20:32
2022-09-24T20:32
2022-09-24T20:32
новости
совет федерации
россия
освобождённые регионы украины
освобождение
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Также источник в Госдуме сообщил РИА Новости о том, что президент России Владимир Путин может выступить с обращением к Федеральному собранию 30 сентября.Кроме того, в субботу председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман заявил, что "Украина очень серьезно относится к референдуму на освобождённых территориях и своими провокациями легитимизирует его".Власти Херсонской и Запорожской областей сообщили об обострении обстрелов в первые два дня референдума. В частности, замглавы военно-гражданской администрации Владимир Рогов сообщил о "небывалом обстреле Энергодара".В ДНР и ЛНР также зафиксированы серьезные атаки ВСУ за 23 и 24 числа.
https://ukraina.ru/20220924/1039057743.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, совет федерации, россия, освобождённые регионы украины, освобождение
Новости, Совет Федерации, Россия, освобождённые регионы Украины, освобождение
В Совете Федерации назвали дату, когда могут рассмотреть проект вхождения новых территорий в состав РФ
Совет Федерации может рассмотреть закон и договор о вхождении освобожденных территорий в России 29 сентября, сообщает РИА Новости 24 сентября, ссылаясь на источник в СФ