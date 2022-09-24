В Совете Федерации назвали дату, когда могут рассмотреть проект вхождения новых территорий в состав РФ - 24.09.2022 Украина.ру
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В Совете Федерации назвали дату, когда могут рассмотреть проект вхождения новых территорий в состав РФ
В Совете Федерации назвали дату, когда могут рассмотреть проект вхождения новых территорий в состав РФ - 24.09.2022 Украина.ру
В Совете Федерации назвали дату, когда могут рассмотреть проект вхождения новых территорий в состав РФ
Совет Федерации может рассмотреть закон и договор о вхождении освобожденных территорий в России 29 сентября, сообщает РИА Новости 24 сентября, ссылаясь на источник в СФ
2022-09-24T20:32
2022-09-24T20:32
новости
совет федерации
россия
освобождённые регионы украины
освобождение
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Также источник в Госдуме сообщил РИА Новости о том, что президент России Владимир Путин может выступить с обращением к Федеральному собранию 30 сентября.Кроме того, в субботу председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман заявил, что "Украина очень серьезно относится к референдуму на освобождённых территориях и своими провокациями легитимизирует его".Власти Херсонской и Запорожской областей сообщили об обострении обстрелов в первые два дня референдума. В частности, замглавы военно-гражданской администрации Владимир Рогов сообщил о "небывалом обстреле Энергодара".В ДНР и ЛНР также зафиксированы серьезные атаки ВСУ за 23 и 24 числа.
https://ukraina.ru/20220924/1039057743.html
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новости, совет федерации, россия, освобождённые регионы украины, освобождение
Новости, Совет Федерации, Россия, освобождённые регионы Украины, освобождение

В Совете Федерации назвали дату, когда могут рассмотреть проект вхождения новых территорий в состав РФ

20:32 24.09.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаседание Совета федерации РФ
Заседание Совета федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Совет Федерации может рассмотреть закон и договор о вхождении освобожденных территорий в России 29 сентября, сообщает РИА Новости 24 сентября, ссылаясь на источник в СФ
Также источник в Госдуме сообщил РИА Новости о том, что президент России Владимир Путин может выступить с обращением к Федеральному собранию 30 сентября.
Кроме того, в субботу председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман заявил, что "Украина очень серьезно относится к референдуму на освобождённых территориях и своими провокациями легитимизирует его".
Власти Херсонской и Запорожской областей сообщили об обострении обстрелов в первые два дня референдума. В частности, замглавы военно-гражданской администрации Владимир Рогов сообщил о "небывалом обстреле Энергодара".
В ДНР и ЛНР также зафиксированы серьезные атаки ВСУ за 23 и 24 числа.
Референдумы о присоединении к России в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
19:00
Попытки сорвать референдум. Итоги 24 сентября на УкраинеУкраина всеми силами пытается сорвать референдум в Северной Таврии и Донбассе. Вооружённые силы Украины ведут обстрелы, в том числе и по избирательным участкам
 
НовостиСовет ФедерацииРоссияосвобождённые регионы Украиныосвобождение
 
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Заголовок открываемого материала
20:56"Оккупант!": Киевские вандалы снова ополчились на Пушкина
20:43Украинские пленные проголосовали на референдуме в ДНР – СМИ
20:32В Совете Федерации назвали дату, когда могут рассмотреть проект вхождения новых территорий в состав РФ
19:45"Интегральный полководец". Как реформировать русскую армию и выиграть битву за Новороссию
19:27"Сорвались с цепи": Рогов заявил о небывалом обстреле Энергодара
19:18"Вредители!" - польский политик разозлился на немцев из-за Украины
19:10В Госдуме внесли проект новой выплаты для мобилизованных
19:00Попытки сорвать референдум. Итоги 24 сентября на Украине
18:34"От Горловки – до Донецка": Александров рассказал, как 8 лет волонтеры спасали детей в Донбассе
18:28Путин подписал пакет поправок об ответственности за различные правонарушения на военной службе
18:05Политолог рассказал, что необходимо сделать, чтобы поменять вектор развития освобожденных территорий
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16:45Путин подписал закон об упрощённом получении гражданства для контрактников-иностранцев
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16:24Биологические исследования США над людьми будут продолжаться – Евстафьев
16:00Очереди на референдум, фейки и удары. Главное на Украине на 16:00 24 сентября
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15:35В США рассказали о проблемах ВСУ с переданными Западом советскими танками
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