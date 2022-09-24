https://ukraina.ru/20220924/1039059544.html

В Совете Федерации назвали дату, когда могут рассмотреть проект вхождения новых территорий в состав РФ

В Совете Федерации назвали дату, когда могут рассмотреть проект вхождения новых территорий в состав РФ - 24.09.2022 Украина.ру

В Совете Федерации назвали дату, когда могут рассмотреть проект вхождения новых территорий в состав РФ

Совет Федерации может рассмотреть закон и договор о вхождении освобожденных территорий в России 29 сентября, сообщает РИА Новости 24 сентября, ссылаясь на источник в СФ

2022-09-24T20:32

2022-09-24T20:32

2022-09-24T20:32

новости

совет федерации

россия

освобождённые регионы украины

освобождение

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Также источник в Госдуме сообщил РИА Новости о том, что президент России Владимир Путин может выступить с обращением к Федеральному собранию 30 сентября.Кроме того, в субботу председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман заявил, что "Украина очень серьезно относится к референдуму на освобождённых территориях и своими провокациями легитимизирует его".Власти Херсонской и Запорожской областей сообщили об обострении обстрелов в первые два дня референдума. В частности, замглавы военно-гражданской администрации Владимир Рогов сообщил о "небывалом обстреле Энергодара".В ДНР и ЛНР также зафиксированы серьезные атаки ВСУ за 23 и 24 числа.

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новости, совет федерации, россия, освобождённые регионы украины, освобождение