https://ukraina.ru/20220924/1039058843.html

"Сорвались с цепи": Рогов заявил о небывалом обстреле Энергодара

"Сорвались с цепи": Рогов заявил о небывалом обстреле Энергодара - 24.09.2022 Украина.ру

"Сорвались с цепи": Рогов заявил о небывалом обстреле Энергодара

Во второй день референдума о вхождении в состав РФ Энергодар подвергся небывалому обстрелу со стороны ВСУ, сообщает в комментарии для РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов

2022-09-24T19:27

2022-09-24T19:27

2022-09-24T19:27

новости

референдум

запорожская область

обстрелы

энергодар

владимир рогов

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По его словам, обстрелом киевский режим пытается запугать город и убедить жителей не голосовать на референдуме.По словам Рогова, под обстрел попали здания, в которых находились избирательные участки.ВСУ вели огонь из артиллерии, минометов и беспилотников.Информация о пострадавших уточняется.О такой же ситуации в субботу заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

https://ukraina.ru/20220924/1039057743.html

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2022

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новости, референдум, запорожская область, обстрелы, энергодар, владимир рогов