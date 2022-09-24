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"Сорвались с цепи": Рогов заявил о небывалом обстреле Энергодара
"Сорвались с цепи": Рогов заявил о небывалом обстреле Энергодара - 24.09.2022 Украина.ру
"Сорвались с цепи": Рогов заявил о небывалом обстреле Энергодара
Во второй день референдума о вхождении в состав РФ Энергодар подвергся небывалому обстрелу со стороны ВСУ, сообщает в комментарии для РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-09-24T19:27
2022-09-24T19:27
2022-09-24T19:27
новости
референдум
запорожская область
обстрелы
энергодар
владимир рогов
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По его словам, обстрелом киевский режим пытается запугать город и убедить жителей не голосовать на референдуме.По словам Рогова, под обстрел попали здания, в которых находились избирательные участки.ВСУ вели огонь из артиллерии, минометов и беспилотников.Информация о пострадавших уточняется.О такой же ситуации в субботу заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
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новости, референдум, запорожская область, обстрелы, энергодар, владимир рогов
Новости, референдум, Запорожская область, обстрелы, Энергодар, Владимир Рогов
"Сорвались с цепи": Рогов заявил о небывалом обстреле Энергодара
Во второй день референдума о вхождении в состав РФ Энергодар подвергся небывалому обстрелу со стороны ВСУ, сообщает в комментарии для РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
По его словам, обстрелом киевский режим пытается запугать город и убедить жителей не голосовать на референдуме.
Энергодар подвергся массированному артиллерийскому обстрелу. Причем бьют по жилым кварталам. Обстрела города такой интенсивности ещё не было. Режим Зеленского сорвался с цепи. Они стремятся запугать мирное население и как можно больше пролить крови наших граждан, чтобы помешать проведению референдума. Всё это убеждает нас в том, что нужно как можно быстрее становиться Россией.
По словам Рогова, под обстрел попали здания, в которых находились избирательные участки.
ВСУ вели огонь из артиллерии, минометов и беспилотников.
Информация о пострадавших уточняется.
О такой же ситуации в субботу заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.