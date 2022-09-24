"Вредители!" - польский политик разозлился на немцев из-за Украины - 24.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220924/1039058629.html
"Вредители!" - польский политик разозлился на немцев из-за Украины
"Вредители!" - польский политик разозлился на немцев из-за Украины - 24.09.2022 Украина.ру
"Вредители!" - польский политик разозлился на немцев из-за Украины
Глава правящей партии Польши PIS ("Право и справедливость) Ярослав Качиньский резко высказался о "недостаточной" помощи Берлина Украине, сообщает 24 сентября издание Wiadomosci
2022-09-24T19:18
2022-09-24T19:18
новости
ярослав качиньский
польша
германия
вред
вредитель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103353/11/1033531161_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_d8296995618cd02c327e8ba8fba1348e.jpg
Он также добавил, что, настаивая на мире, Берлин настаивает на невыгодных для Украины условиях.Ранее российский посол в ФРГ Сергей Нечаев предостерег немецкие власти, что поставляя оружие Киеву, Берлин, по сути, отказывается от особых отношений с Россией, которые позволяли ему быть посредником в диалоге Москвы с Западом.Полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру заявил, что поддержка киевского режима "кончится плохо для Германии".
https://ukraina.ru/20220916/1038794267.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103353/11/1033531161_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_cccf605dea709da1fb0e247e0eca313f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ярослав качиньский, польша, германия, вред, вредитель
Новости, Ярослав Качиньский, Польша, Германия, вред, вредитель

"Вредители!" - польский политик разозлился на немцев из-за Украины

19:18 24.09.2022
 
© president.gov.uaЯрослав Качиньский
Ярослав Качиньский
© president.gov.ua
Читать в
Глава правящей партии Польши PIS ("Право и справедливость) Ярослав Качиньский резко высказался о "недостаточной" помощи Берлина Украине, сообщает 24 сентября издание Wiadomosci
Каждый, кто отказывается от помощи Украине, вредит, вредит и еще раз вредит. <…> Германия может больше, но не делает этого.
Он также добавил, что, настаивая на мире, Берлин настаивает на невыгодных для Украины условиях.
Ранее российский посол в ФРГ Сергей Нечаев предостерег немецкие власти, что поставляя оружие Киеву, Берлин, по сути, отказывается от особых отношений с Россией, которые позволяли ему быть посредником в диалоге Москвы с Западом.
Полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру заявил, что поддержка киевского режима "кончится плохо для Германии".
Ищенко рассказал, в чём Россия отстаёт от Украины и получит ли Польша то, чего добивается
16 сентября, 11:48
Ищенко рассказал, в чём Россия отстаёт от Украины и получит ли Польша то, чего добивается. ВидеоПолитолог Ростислав Ищенко в проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, пойдёт ли Запад на условия Украины по гарантиям безопасности, выплатят ли Польше репарации, которых она добивается, а также проанализировал саммит ШОС и вступление в эту организацию Ирана, перспективы ОДКБ, санкции ЕС и репрессии Украины против населения:
 
НовостиЯрослав КачиньскийПольшаГерманиявредвредитель
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:45"Интегральный полководец". Как реформировать русскую армию и выиграть битву за Новороссию
19:27"Сорвались с цепи": Рогов заявил о небывалом обстреле Энергодара
19:18"Вредители!" - польский политик разозлился на немцев из-за Украины
19:10В Госдуме внесли проект новой выплаты для мобилизованных
19:00Попытки сорвать референдум. Итоги 24 сентября на Украине
18:34"От Горловки – до Донецка": Александров рассказал, как 8 лет волонтеры спасали детей в Донбассе
18:28Путин подписал пакет поправок об ответственности за различные правонарушения на военной службе
18:05Политолог рассказал, что необходимо сделать, чтобы поменять вектор развития освобожденных территорий
17:21В США рассказали о рекордно низком стратегическом запасе нефти страны
16:45Путин подписал закон об упрощённом получении гражданства для контрактников-иностранцев
16:32"Уверенность людей, что их не бросят" - политолог назвал цели референдумов
16:24Биологические исследования США над людьми будут продолжаться – Евстафьев
16:00Очереди на референдум, фейки и удары. Главное на Украине на 16:00 24 сентября
15:58Эксперт объяснил, почему мир не отреагировал на признание США в биоисследованиях на Украине
15:35В США рассказали о проблемах ВСУ с переданными Западом советскими танками
15:21Почему обменяли "азовцев"* и зачем нам Медведчук - Ищенко
15:05На юго-востоке Украины заявили, что никогда не вернутся под управление Киева
14:54Эксперт сравнил политику США с действиями японских самураев
14:48Министерство обороны объявило об изменениях в составе своего руководства
14:25"Легионеры и отбросы" - политолог объяснил, какие силы НАТО разворачивает на Украине
Лента новостейМолния