"Вредители!" - польский политик разозлился на немцев из-за Украины

Ищенко рассказал, в чём Россия отстаёт от Украины и получит ли Польша то, чего добивается. Видео

Политолог Ростислав Ищенко в проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, пойдёт ли Запад на условия Украины по гарантиям безопасности, выплатят ли Польше репарации, которых она добивается, а также проанализировал саммит ШОС и вступление в эту организацию Ирана, перспективы ОДКБ, санкции ЕС и репрессии Украины против населения: