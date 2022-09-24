"Вредители!" - польский политик разозлился на немцев из-за Украины
Глава правящей партии Польши PIS ("Право и справедливость) Ярослав Качиньский резко высказался о "недостаточной" помощи Берлина Украине, сообщает 24 сентября издание Wiadomosci
Каждый, кто отказывается от помощи Украине, вредит, вредит и еще раз вредит. <…> Германия может больше, но не делает этого.
Он также добавил, что, настаивая на мире, Берлин настаивает на невыгодных для Украины условиях.
Ранее российский посол в ФРГ Сергей Нечаев предостерег немецкие власти, что поставляя оружие Киеву, Берлин, по сути, отказывается от особых отношений с Россией, которые позволяли ему быть посредником в диалоге Москвы с Западом.
Полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру заявил, что поддержка киевского режима "кончится плохо для Германии".
16 сентября, 11:48Ищенко рассказал, в чём Россия отстаёт от Украины и получит ли Польша то, чего добивается. ВидеоПолитолог Ростислав Ищенко в проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, пойдёт ли Запад на условия Украины по гарантиям безопасности, выплатят ли Польше репарации, которых она добивается, а также проанализировал саммит ШОС и вступление в эту организацию Ирана, перспективы ОДКБ, санкции ЕС и репрессии Украины против населения: