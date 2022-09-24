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В Госдуме внесли проект новой выплаты для мобилизованных

В Госдуме внесли проект новой выплаты для мобилизованных - 24.09.2022 Украина.ру

В Госдуме внесли проект новой выплаты для мобилизованных

Депутаты от партий "Единая Россия" и КПРФ внесли законопроект о единовременной выплате в 300 тысяч рублей для мобилизованных граждан, сообщается в официальном документе 24 сентября

2022-09-24T19:10

2022-09-24T19:10

2022-09-24T19:10

новости

мобилизация

выплата

госдума

законопроект

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В среду 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию для отдельных категорий военнослужащих запаса.Также депутаты предлагают освободить мобилизованных от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период прохождения ими военной службы.Среди других предложений: ежемесячные пособия для детей и беременных жен мобилизованных, компенсация части расходов ЖКХ и стоимости ОСАГО.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что каждому мобилизованному жителю Крыма власти единоразово выплатят по 200 тысяч рублей.Мэр Москвы Сергей Собянин тоже сообщил о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и мобилизованных из столицы.

https://ukraina.ru/20220924/1039052032.html

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новости, мобилизация, выплата, госдума, законопроект