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В Госдуме внесли проект новой выплаты для мобилизованных
В Госдуме внесли проект новой выплаты для мобилизованных - 24.09.2022 Украина.ру
В Госдуме внесли проект новой выплаты для мобилизованных
Депутаты от партий "Единая Россия" и КПРФ внесли законопроект о единовременной выплате в 300 тысяч рублей для мобилизованных граждан, сообщается в официальном документе 24 сентября
2022-09-24T19:10
2022-09-24T19:10
2022-09-24T19:10
новости
мобилизация
выплата
госдума
законопроект
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В среду 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию для отдельных категорий военнослужащих запаса.Также депутаты предлагают освободить мобилизованных от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период прохождения ими военной службы.Среди других предложений: ежемесячные пособия для детей и беременных жен мобилизованных, компенсация части расходов ЖКХ и стоимости ОСАГО.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что каждому мобилизованному жителю Крыма власти единоразово выплатят по 200 тысяч рублей.Мэр Москвы Сергей Собянин тоже сообщил о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и мобилизованных из столицы.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мобилизация, выплата, госдума, законопроект
Новости, мобилизация, выплата, Госдума, законопроект
В Госдуме внесли проект новой выплаты для мобилизованных
Депутаты от партий "Единая Россия" и КПРФ внесли законопроект о единовременной выплате в 300 тысяч рублей для мобилизованных граждан, сообщается в официальном документе 24 сентября
В среду 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию для отдельных категорий военнослужащих запаса.
Проектом федерального закона предлагается установить таким гражданам единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей
Также депутаты предлагают освободить мобилизованных от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период прохождения ими военной службы.
Среди других предложений: ежемесячные пособия для детей и беременных жен мобилизованных, компенсация части расходов ЖКХ и стоимости ОСАГО.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что каждому мобилизованному жителю Крыма власти единоразово выплатят по 200 тысяч рублей.
Мэр Москвы Сергей Собянин тоже сообщил о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и мобилизованных из столицы.