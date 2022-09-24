В Госдуме внесли проект новой выплаты для мобилизованных - 24.09.2022 Украина.ру
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В Госдуме внесли проект новой выплаты для мобилизованных
В Госдуме внесли проект новой выплаты для мобилизованных - 24.09.2022 Украина.ру
В Госдуме внесли проект новой выплаты для мобилизованных
Депутаты от партий "Единая Россия" и КПРФ внесли законопроект о единовременной выплате в 300 тысяч рублей для мобилизованных граждан, сообщается в официальном документе 24 сентября
2022-09-24T19:10
2022-09-24T19:10
новости
мобилизация
выплата
госдума
законопроект
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В среду 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию для отдельных категорий военнослужащих запаса.Также депутаты предлагают освободить мобилизованных от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период прохождения ими военной службы.Среди других предложений: ежемесячные пособия для детей и беременных жен мобилизованных, компенсация части расходов ЖКХ и стоимости ОСАГО.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что каждому мобилизованному жителю Крыма власти единоразово выплатят по 200 тысяч рублей.Мэр Москвы Сергей Собянин тоже сообщил о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и мобилизованных из столицы.
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новости, мобилизация, выплата, госдума, законопроект
Новости, мобилизация, выплата, Госдума, законопроект

В Госдуме внесли проект новой выплаты для мобилизованных

19:10 24.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВ России объявлена частичная мобилизация
В России объявлена частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Депутаты от партий "Единая Россия" и КПРФ внесли законопроект о единовременной выплате в 300 тысяч рублей для мобилизованных граждан, сообщается в официальном документе 24 сентября
В среду 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию для отдельных категорий военнослужащих запаса.
Проектом федерального закона предлагается установить таким гражданам единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей
Также депутаты предлагают освободить мобилизованных от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период прохождения ими военной службы.
Среди других предложений: ежемесячные пособия для детей и беременных жен мобилизованных, компенсация части расходов ЖКХ и стоимости ОСАГО.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что каждому мобилизованному жителю Крыма власти единоразово выплатят по 200 тысяч рублей.
Мэр Москвы Сергей Собянин тоже сообщил о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и мобилизованных из столицы.
12:36
Снимаем все вопросы: Лидов о референдумах, мобилизации и обмене пленными
 
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