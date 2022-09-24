https://ukraina.ru/20220924/1039057743.html

Попытки сорвать референдум. Итоги 24 сентября на Украине

Попытки сорвать референдум. Итоги 24 сентября на Украине - 24.09.2022 Украина.ру

Попытки сорвать референдум. Итоги 24 сентября на Украине

Украина всеми силами пытается сорвать референдум в Северной Таврии и Донбассе. Вооружённые силы Украины ведут обстрелы, в том числе и по избирательным участкам

2022-09-24T19:00

2022-09-24T19:00

2022-09-24T19:00

хроники

эксклюзив

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От массированных украинских обстрелов 24 сентября страдал Донецк. Как сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин, в результате обстрелов снарядами натовского калибра 155 мм в субботу погибла жительница Куйбышевского района, мужчина в центре города получил ранения."В результате карательных обстрелов в Куйбышевском районе погибла женщина 1958 года рождения, в Ворошиловском районе погиб мужчина, анкетные данные устанавливаются", - сообщил Кулемзин.Украина весь день обстреливает Донецк. Мэр столицы ДНР призвал земляков без крайней надобности не выходить на улицу. Кулемзин также сообщил о ранении мужчины 1984 года рождения.Несмотря на обстрелы в городе работают выездные избирательные комиссии."Я только что проголосовала. Я очень рада, что мы наконец-то дождались того, чего ждали очень много лет", - рассказала каналу "Донбасс решает" дончанка Александра Наумечева, к которой прибыла одна из таких комиссий.Помимо Донбасса Украина бьёт и по Северной Таврии.Так, ВСУ бьют по тем избирательным участкам, сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов 24 сентября."Вечером 23 сентября обстрелу со стороны боевиков ВСУ подверглось село Балки Запорожской области. Зафиксировано 12 прилётов, 2 из которых не разорвались. Режим Зеленского, который уже не скрывает своё террористическое нутро, тут же объявил в своих СМИ об успешном попадании в местную школу и расположенный рядом избирательный участок! Желание сорвать Референдум важнее, чем жизни мирного населения, включая детей. В итоге, прилёты пришлись в основном в район местных ремонтно-механических мастерских. И к счастью, никто не пострадал", - сообщил Рогов в своём телеграм-канале.Он подчеркнул, что гражданские объекты в селе продолжают нормально функционировать."Члены участковых избирательных комиссий мужественно выполняют свою работу. Голосование продолжается. И люди решительно принимают в нём участие, несмотря ни на что, желая скорее избавиться от киевского режима!" - подытожил Рогов.Днём 24 сентября украинские военные начали обстрел Энергодара."(Целятся) по нашим участкам избирательным, именно в их районах происходит огневое поражение в данный момент", - заявил глава администрации города Александр Волга в эфире телеканала "Россия 24".Однако это не сорвало голосование."Голосование идет в штатном режиме, проходит подомовой обход", - сказал Волга.Прокомментировал обстрел Энергодара и замглавы ВГА Запорожской области Рогов."Энергодар подвергся массированному артиллерийскому обстрелу. Причем бьют по жилым кварталам. Обстрела города такой интенсивности ещё не было. Режим Зеленского сорвался с цепи. Они стремятся запугать мирное население и как можно больше пролить крови наших граждан, чтобы помешать проведению референдума. Всё это убеждает нас в том, что нужно как можно быстрее становиться Россией", - заявил в комментарии РИА "Новости" Рогов.По его словам, киевские власти добиваются того, чтобы как можно больше пострадало именно мирного населения."Это яркий пример терроризма против мирного населения", - подчеркнул Рогов.Иностранные наблюдатели уже заявили, что донесут правду о происходящем в Донбассе до своих соотечественников и упрекнули международные организации в избирательной слепоте. Так, основатель международной дипломатической обсерватории, зарегистрированной в социально-экономическом департаменте неправительственных организаций ООН, приехавший в качестве наблюдателя на референдум в ДНР Вито Гриттани заявил, что ООН не реагирует должным образом на происходящее в Донбассе."К сожалению, мы видим, что ООН спит. Это касается не только Донбасса, но и других стран со схожей ситуацией, ООН на них никак не реагирует", - сказал Гриттани на брифинге, отвечая на вопрос, почему ООН не реагирует на продолжающиеся обстрелы Донбасса со стороны Киева.По его словам, он приехал в качестве наблюдателя в ДНР и убедился, что украинская сторона "не останавливается, даже понимая, что люди идут голосовать"."Мы (делегация наблюдателей из Италии – ред.) об этом будем рассказывать в наших странах. И нам звонили, нашим делегациям с рекомендациям, что опасно… запугивали", - добавил он.Тем временем власти Мариуполя подстраховались и готовы к нестандартным ситуациям в ходе референдума, сообщил РИА "Новости" мэр города Константин Иващенко."Пока на редкость спокойно. Никаких замечаний от наблюдателей у нас нет. Никаких провокационных действий тоже пока нет. Все проходит в плановом штатном режиме. Наши выездные комиссии работают как в полях. Конечно же, мы подстраховались и готовы к различным нестандартным ситуациям. Но, повторюсь, пока слава богу, их нет", - сказал Иващенко.При этом двумя днями ранее замминистра обороны Украина Анна Маляр признавалась, что украинское командование "подготовилось" к референдуму в Северной Таврии и Донбассе и будет ему всячески мешать."Государство об этом (референдуме. — Ред.) знает. Мы провели много [работы], чтобы это у них не вышло провести эти референдумы. И безусловно, государство будет принимать меры. Но вы же понимаете, что вся эта работа не может публично обсуждаться, иначе мы обнаружим свои инструменты", - заявила Маляр 22 сентября.Кроме обстрелов Украина активно ведёт информационную кампанию."Киевская власть продолжает воевать с жителями Херсонщины на информационном поле и уже второй день публикует массовое количество фейков, где утверждает, что жителей Херсонской области сгоняют массово на голосование с помощью вооружённых лиц, но жители Херсонщины относятся к этому с юмором и отвечают на это массовой явкой на голосование", - рассказала журналистам председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.Своё заявление она сделала во время посещения одного из мобильных избирательных участков в Херсоне.При этом участок был полон желающими проголосовать. По её словам, она решила посетить один из участков, чтобы убедиться, что люди идут самостоятельно и осознанно."Они хотят этого, потому что давным-давно сделали свой выбор, и будущее Херсонской области вместе с Россией", - отметила Захарова.Она также отметила, что международные наблюдатели не выявили до сих пор никаких нарушений в ходе голосования.В Северной Таврии и Донбассе продолжается голосование.

https://ukraina.ru/20220924/1039055543.html

https://ukraina.ru/20220924/1039051694.html

https://ukraina.ru/20220924/1039049451.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив