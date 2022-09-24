Путин подписал пакет поправок об ответственности за различные правонарушения на военной службе - 24.09.2022 Украина.ру
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Путин подписал пакет поправок об ответственности за различные правонарушения на военной службе
Путин подписал пакет поправок об ответственности за различные правонарушения на военной службе - 24.09.2022 Украина.ру
Путин подписал пакет поправок об ответственности за различные правонарушения на военной службе
Президент РФ Владимир Путин подписал пакет поправок к Уголовному кодексу, касающихся военной службы. Соответствующий закон опубликован 24 сентября на Официальном интернет-портале правовой информации
2022-09-24T18:28
2022-09-24T18:28
владимир путин
уголовный кодекс
дезертирство
правонарушение
военнослужащие
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В частности, введена новая статья о добровольной сдаче в плен. За такое правонарушение грозит от трёх до десяти лет тюремного заключения. Но если военнослужащий, впервые совершивший такое преступление, принял меры для своего освобождения, вернулся к месту службы и не совершил в плену других преступлений, то его могут освободить от ответственности.Дезертирство или неявка на военную службу по призыву будет караться лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. При этом военнослужащие, находящиеся в запасе и призванные на военные сборы, будут нести ту же ответственность, что и контрактники.Кроме того, ужесточается ответственность за неисполнение воинского приказа, отказ участвовать боевых действиях, сопротивление начальнику по военной службе, нарушение правил службы, утрату военного имущества.Некоторые поправки касаются выполнения контрактов по госзаказу. За повторное нарушение условий договора грозит от четырех до восьми лет колонии, а если не выполнено задание или ущерб составил не менее пяти миллионов рублей — от пяти до десяти лет.
https://ukraina.ru/20220922/1038979458.html
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владимир путин, уголовный кодекс, дезертирство, правонарушение, военнослужащие
Владимир Путин, Уголовный кодекс, дезертирство, правонарушение, Военнослужащие

Путин подписал пакет поправок об ответственности за различные правонарушения на военной службе

18:28 24.09.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийско-белорусские учения "Запад-2017" в Минской области
Российско-белорусские учения Запад-2017 в Минской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин подписал пакет поправок к Уголовному кодексу, касающихся военной службы. Соответствующий закон опубликован 24 сентября на Официальном интернет-портале правовой информации
В частности, введена новая статья о добровольной сдаче в плен. За такое правонарушение грозит от трёх до десяти лет тюремного заключения. Но если военнослужащий, впервые совершивший такое преступление, принял меры для своего освобождения, вернулся к месту службы и не совершил в плену других преступлений, то его могут освободить от ответственности.
Дезертирство или неявка на военную службу по призыву будет караться лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. При этом военнослужащие, находящиеся в запасе и призванные на военные сборы, будут нести ту же ответственность, что и контрактники.
В Россию вернулись 55 военнопленных с Украины
22 сентября, 13:38
Опубликованы кадры возвращения российских военных из пленаЖурналисты российского телеканала "Звезда" опубликовали кадры возвращения российских военнослужащих из украинского плена. Видеозапись распространили в соцсетях
Кроме того, ужесточается ответственность за неисполнение воинского приказа, отказ участвовать боевых действиях, сопротивление начальнику по военной службе, нарушение правил службы, утрату военного имущества.
Некоторые поправки касаются выполнения контрактов по госзаказу. За повторное нарушение условий договора грозит от четырех до восьми лет колонии, а если не выполнено задание или ущерб составил не менее пяти миллионов рублей — от пяти до десяти лет.
 
Владимир ПутинУголовный кодексдезертирствоправонарушениеВоеннослужащие
 
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