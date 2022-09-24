https://ukraina.ru/20220924/1039056889.html

В США рассказали о рекордно низком стратегическом запасе нефти страны

В США рассказали о рекордно низком стратегическом запасе нефти страны - 24.09.2022 Украина.ру

В США рассказали о рекордно низком стратегическом запасе нефти страны

Использование стратегических запасов нефти, санкционированное президентом США Джо Байденом в попытке сбить цены на бензин, привели к рекордно низкому их уровню за последние 40 лет. Об этом говорится в статье, опубликованной 22 сентября в американский газете The Wall Street Journal

2022-09-24T17:21

2022-09-24T17:21

2022-09-24T17:21

новости

сша

нефть

стратегический запас

the wall street journal

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036481610_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4468392e680c9d5e7f96823513f6c01.jpg

По состоянию на 16 сентября в стратегическом резерве страны оставалось примерно 427 миллионов баррелей нефти, что является наименьшим показателем с 1984 года, указывает издание.С 31 марта, когда Байден распорядился высвободить около 180 миллионов баррелей — по миллиону в сутки в течение полугода, государственный резерв сократился на 155 миллионов баррелей и впервые с 1983 года оказался меньше коммерческих запасов в стране.Вследствие распечатывания резервов розничные цены на бензин в США отступили от исторических максимумов и снижались почти 100 дней подряд.Однако политические оппоненты Байдена обвиняют его администрацию в использовании запасов нефти, предназначенных на случай стихийных бедствий или войн, для того, чтобы набрать дополнительные очки в преддверии ноябрьских выборов в конгресс.Эксперты, которых цитирует The Wall Street Journal, говорят, что решение использовать стратегический резерв было принято в качестве реакции на ожидавшееся падение экспорта российской нефти. Её поставки, однако, сократились не на три миллиона баррелей в сутки, как ожидалось, а на 400-450 тысяч баррелей.Автор статьи прогнозирует более серьёзные проблемы в США, когда 5 декабря вступит в силу европейский запрет на импорт нефти из России, что может привести к росту цен на углеводороды.

https://ukraina.ru/20220401/1033668539.html

https://ukraina.ru/20220908/1038521624.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, нефть, стратегический запас, the wall street journal, джо байден