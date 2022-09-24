https://ukraina.ru/20220924/1039056889.html
В США рассказали о рекордно низком стратегическом запасе нефти страны
В США рассказали о рекордно низком стратегическом запасе нефти страны - 24.09.2022 Украина.ру
В США рассказали о рекордно низком стратегическом запасе нефти страны
Использование стратегических запасов нефти, санкционированное президентом США Джо Байденом в попытке сбить цены на бензин, привели к рекордно низкому их уровню за последние 40 лет. Об этом говорится в статье, опубликованной 22 сентября в американский газете The Wall Street Journal
2022-09-24T17:21
2022-09-24T17:21
2022-09-24T17:21
новости
сша
нефть
стратегический запас
the wall street journal
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036481610_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4468392e680c9d5e7f96823513f6c01.jpg
По состоянию на 16 сентября в стратегическом резерве страны оставалось примерно 427 миллионов баррелей нефти, что является наименьшим показателем с 1984 года, указывает издание.С 31 марта, когда Байден распорядился высвободить около 180 миллионов баррелей — по миллиону в сутки в течение полугода, государственный резерв сократился на 155 миллионов баррелей и впервые с 1983 года оказался меньше коммерческих запасов в стране.Вследствие распечатывания резервов розничные цены на бензин в США отступили от исторических максимумов и снижались почти 100 дней подряд.Однако политические оппоненты Байдена обвиняют его администрацию в использовании запасов нефти, предназначенных на случай стихийных бедствий или войн, для того, чтобы набрать дополнительные очки в преддверии ноябрьских выборов в конгресс.Эксперты, которых цитирует The Wall Street Journal, говорят, что решение использовать стратегический резерв было принято в качестве реакции на ожидавшееся падение экспорта российской нефти. Её поставки, однако, сократились не на три миллиона баррелей в сутки, как ожидалось, а на 400-450 тысяч баррелей.Автор статьи прогнозирует более серьёзные проблемы в США, когда 5 декабря вступит в силу европейский запрет на импорт нефти из России, что может привести к росту цен на углеводороды.
https://ukraina.ru/20220401/1033668539.html
https://ukraina.ru/20220908/1038521624.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036481610_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_d0cc1418f684cada84956db6f195e10a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, нефть, стратегический запас, the wall street journal, джо байден
В США рассказали о рекордно низком стратегическом запасе нефти страны
Использование стратегических запасов нефти, санкционированное президентом США Джо Байденом в попытке сбить цены на бензин, привели к рекордно низкому их уровню за последние 40 лет. Об этом говорится в статье, опубликованной 22 сентября в американский газете The Wall Street Journal
По состоянию на 16 сентября в стратегическом резерве страны оставалось примерно 427 миллионов баррелей нефти, что является наименьшим показателем с 1984 года, указывает
издание.
С 31 марта, когда Байден распорядился высвободить около 180 миллионов баррелей — по миллиону в сутки в течение полугода, государственный резерв сократился на 155 миллионов баррелей и впервые с 1983 года оказался меньше коммерческих запасов в стране.
Вследствие распечатывания резервов розничные цены на бензин в США отступили от исторических максимумов и снижались почти 100 дней подряд.
Однако политические оппоненты Байдена обвиняют его администрацию в использовании запасов нефти, предназначенных на случай стихийных бедствий или войн, для того, чтобы набрать дополнительные очки в преддверии ноябрьских выборов в конгресс.
Эксперты, которых цитирует The Wall Street Journal, говорят, что решение использовать стратегический резерв было принято в качестве реакции на ожидавшееся падение экспорта российской нефти. Её поставки, однако, сократились не на три миллиона баррелей в сутки, как ожидалось, а на 400-450 тысяч баррелей.
Автор статьи прогнозирует более серьёзные проблемы в США, когда 5 декабря вступит в силу европейский запрет на импорт нефти из России, что может привести к росту цен на углеводороды.