В США рассказали о рекордно низком стратегическом запасе нефти страны - 24.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220924/1039056889.html
В США рассказали о рекордно низком стратегическом запасе нефти страны
В США рассказали о рекордно низком стратегическом запасе нефти страны - 24.09.2022 Украина.ру
В США рассказали о рекордно низком стратегическом запасе нефти страны
Использование стратегических запасов нефти, санкционированное президентом США Джо Байденом в попытке сбить цены на бензин, привели к рекордно низкому их уровню за последние 40 лет. Об этом говорится в статье, опубликованной 22 сентября в американский газете The Wall Street Journal
2022-09-24T17:21
2022-09-24T17:21
новости
сша
нефть
стратегический запас
the wall street journal
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036481610_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4468392e680c9d5e7f96823513f6c01.jpg
По состоянию на 16 сентября в стратегическом резерве страны оставалось примерно 427 миллионов баррелей нефти, что является наименьшим показателем с 1984 года, указывает издание.С 31 марта, когда Байден распорядился высвободить около 180 миллионов баррелей — по миллиону в сутки в течение полугода, государственный резерв сократился на 155 миллионов баррелей и впервые с 1983 года оказался меньше коммерческих запасов в стране.Вследствие распечатывания резервов розничные цены на бензин в США отступили от исторических максимумов и снижались почти 100 дней подряд.Однако политические оппоненты Байдена обвиняют его администрацию в использовании запасов нефти, предназначенных на случай стихийных бедствий или войн, для того, чтобы набрать дополнительные очки в преддверии ноябрьских выборов в конгресс.Эксперты, которых цитирует The Wall Street Journal, говорят, что решение использовать стратегический резерв было принято в качестве реакции на ожидавшееся падение экспорта российской нефти. Её поставки, однако, сократились не на три миллиона баррелей в сутки, как ожидалось, а на 400-450 тысяч баррелей.Автор статьи прогнозирует более серьёзные проблемы в США, когда 5 декабря вступит в силу европейский запрет на импорт нефти из России, что может привести к росту цен на углеводороды.
https://ukraina.ru/20220401/1033668539.html
https://ukraina.ru/20220908/1038521624.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036481610_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_d0cc1418f684cada84956db6f195e10a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, нефть, стратегический запас, the wall street journal, джо байден
Новости, США, нефть, стратегический запас, The Wall Street Journal, Джо Байден

В США рассказали о рекордно низком стратегическом запасе нефти страны

17:21 24.09.2022
 
© AP / Evan VucciДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© AP / Evan Vucci
Читать в
Использование стратегических запасов нефти, санкционированное президентом США Джо Байденом в попытке сбить цены на бензин, привели к рекордно низкому их уровню за последние 40 лет. Об этом говорится в статье, опубликованной 22 сентября в американский газете The Wall Street Journal
По состоянию на 16 сентября в стратегическом резерве страны оставалось примерно 427 миллионов баррелей нефти, что является наименьшим показателем с 1984 года, указывает издание.
С 31 марта, когда Байден распорядился высвободить около 180 миллионов баррелей — по миллиону в сутки в течение полугода, государственный резерв сократился на 155 миллионов баррелей и впервые с 1983 года оказался меньше коммерческих запасов в стране.
Заявление Джо Байдена по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 09:47
Байден назвал рост цен на бензин в США «подорожанием Путина»Президент США Джо Байден назвал рост цены галлона бензина на американском рынке «подорожанием Путина», признав, что скачок стоимости начался еще до событий на Украине, сообщила 31 марта пресс-служба Белого дома
Вследствие распечатывания резервов розничные цены на бензин в США отступили от исторических максимумов и снижались почти 100 дней подряд.
Однако политические оппоненты Байдена обвиняют его администрацию в использовании запасов нефти, предназначенных на случай стихийных бедствий или войн, для того, чтобы набрать дополнительные очки в преддверии ноябрьских выборов в конгресс.
Эксперты, которых цитирует The Wall Street Journal, говорят, что решение использовать стратегический резерв было принято в качестве реакции на ожидавшееся падение экспорта российской нефти. Её поставки, однако, сократились не на три миллиона баррелей в сутки, как ожидалось, а на 400-450 тысяч баррелей.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 08:00
Эксперт Митрахович рассказал о неожиданном новом рынке для российской нефтиПримерно две трети российской нефти, от которой отказываются страны Запада, перенаправляется в Азию, причём не только в Индию и Китай. Об этом в интервью Украина.ру рассказал ведущий эксперт "Фонда национальной энергетической безопасности" и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович
Автор статьи прогнозирует более серьёзные проблемы в США, когда 5 декабря вступит в силу европейский запрет на импорт нефти из России, что может привести к росту цен на углеводороды.
 
НовостиСШАнефтьстратегический запасThe Wall Street JournalДжо Байден
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:28Путин подписал пакет поправок об ответственности за различные правонарушения на военной службе
18:05Политолог рассказал, что необходимо сделать, чтобы поменять вектор развития освобожденных территорий
17:21В США рассказали о рекордно низком стратегическом запасе нефти страны
16:45Путин подписал закон об упрощённом получении гражданства для контрактников-иностранцев
16:32"Уверенность людей, что их не бросят" - политолог назвал цели референдумов
16:24Биологические исследования США над людьми будут продолжаться – Евстафьев
16:00Очереди на референдум, фейки и удары. Главное на Украине на 16:00 24 сентября
15:58Эксперт объяснил, почему мир не отреагировал на признание США в биоисследованиях на Украине
15:35В США рассказали о проблемах ВСУ с переданными Западом советскими танками
15:21Почему обменяли "азовцев"* и зачем нам Медведчук - Ищенко
15:05На юго-востоке Украины заявили, что никогда не вернутся под управление Киева
14:54Эксперт сравнил политику США с действиями японских самураев
14:48Министерство обороны объявило об изменениях в составе своего руководства
14:25"Легионеры и отбросы" - политолог объяснил, какие силы НАТО разворачивает на Украине
14:24В Белоруссии продлили запрет на вывоз из страны зерновах
14:17"Будет 22-й пакет помощи Украине" - политолог
13:49Эксперт: "Украинская армия закончилась"
13:40Блицкриг и удушение: политолог Евстафьев рассказал, что не получилось у США на Украине
13:33Министр иностранных дел Венгрии назвал свою главную задачу на встречах НАТО
13:13Киевский режим продолжает обстреливать города ДНР
Лента новостейМолния