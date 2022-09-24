Путин подписал закон об упрощённом получении гражданства для контрактников-иностранцев
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий упрощенную процедуру получения российского гражданства иностранцами, заключившими контракт о прохождении военной службы. Закон был опубликован 24 сентября на официальном интернет-портале правовой информации
Новые правила коснутся иностранцев, заключивших военный контракт на срок не менее года.
21 сентября, 17:25Ищенко выступил против всеобщей мобилизации и объяснил, в чем ее опасностьВсеобщая мобилизация является вынужденным решением, вызывающим множество негативных последствий. В нынешней ситуации она не нужна России. Об этом говорится в статье политолога Ростислав Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру
Они смогут обратиться с заявлениями о приёме в гражданство России без предоставления вида на жительство, а также без проживания беспрерывно в течение пяти лет на территории страны.
“Часть четвёртую статьт 13 Федерального закона от 31 мая 2002 года … изложить в следующей редакции:
4. Иностранные граждане, заключивших контракт о прохождении службы в Вооружённых Силах Российской Федераци, других войсках или воинских формированиях на срок не менее года, вправе обратиться с заявлениями о приёме в гражданство Российской Федерации без соблюдения условий, предусмотренных пунктом “а” части первой настоящей статьи, и без предоставления вида на жительство”.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что правительство столицы развернёт в миграционном центре "Сахарово" полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранцев. По его словам, городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для таких граждан.