https://ukraina.ru/20220924/1039056680.html

Путин подписал закон об упрощённом получении гражданства для контрактников-иностранцев

Путин подписал закон об упрощённом получении гражданства для контрактников-иностранцев - 24.09.2022 Украина.ру

Путин подписал закон об упрощённом получении гражданства для контрактников-иностранцев

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий упрощенную процедуру получения российского гражданства иностранцами, заключившими контракт о прохождении военной службы. Закон был опубликован 24 сентября на официальном интернет-портале правовой информации

2022-09-24T16:45

2022-09-24T16:45

2022-09-24T16:45

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владимир путин

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Новые правила коснутся иностранцев, заключивших военный контракт на срок не менее года.Они смогут обратиться с заявлениями о приёме в гражданство России без предоставления вида на жительство, а также без проживания беспрерывно в течение пяти лет на территории страны.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что правительство столицы развернёт в миграционном центре "Сахарово" полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранцев. По его словам, городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для таких граждан.

https://ukraina.ru/20220921/1038956043.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, иностранцы, российское гражданство, вс рф