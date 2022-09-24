Путин подписал закон об упрощённом получении гражданства для контрактников-иностранцев - 24.09.2022 Украина.ру
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Путин подписал закон об упрощённом получении гражданства для контрактников-иностранцев
Путин подписал закон об упрощённом получении гражданства для контрактников-иностранцев - 24.09.2022 Украина.ру
Путин подписал закон об упрощённом получении гражданства для контрактников-иностранцев
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий упрощенную процедуру получения российского гражданства иностранцами, заключившими контракт о прохождении военной службы. Закон был опубликован 24 сентября на официальном интернет-портале правовой информации
2022-09-24T16:45
2022-09-24T16:45
новости
владимир путин
иностранцы
российское гражданство
вс рф
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Новые правила коснутся иностранцев, заключивших военный контракт на срок не менее года.Они смогут обратиться с заявлениями о приёме в гражданство России без предоставления вида на жительство, а также без проживания беспрерывно в течение пяти лет на территории страны.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что правительство столицы развернёт в миграционном центре "Сахарово" полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранцев. По его словам, городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для таких граждан.
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новости, владимир путин, иностранцы, российское гражданство, вс рф
Новости, Владимир Путин, иностранцы, российское гражданство, ВС РФ

Путин подписал закон об упрощённом получении гражданства для контрактников-иностранцев

16:45 24.09.2022
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности
Обращение президента РФ В. Путина к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий упрощенную процедуру получения российского гражданства иностранцами, заключившими контракт о прохождении военной службы. Закон был опубликован 24 сентября на официальном интернет-портале правовой информации
Новые правила коснутся иностранцев, заключивших военный контракт на срок не менее года.
В России объявлена частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 17:25
Ищенко выступил против всеобщей мобилизации и объяснил, в чем ее опасностьВсеобщая мобилизация является вынужденным решением, вызывающим множество негативных последствий. В нынешней ситуации она не нужна России. Об этом говорится в статье политолога Ростислав Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру
Они смогут обратиться с заявлениями о приёме в гражданство России без предоставления вида на жительство, а также без проживания беспрерывно в течение пяти лет на территории страны.

“Часть четвёртую статьт 13 Федерального закона от 31 мая 2002 года … изложить в следующей редакции:

4. Иностранные граждане, заключивших контракт о прохождении службы в Вооружённых Силах Российской Федераци, других войсках или воинских формированиях на срок не менее года, вправе обратиться с заявлениями о приёме в гражданство Российской Федерации без соблюдения условий, предусмотренных пунктом “а” части первой настоящей статьи, и без предоставления вида на жительство”.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что правительство столицы развернёт в миграционном центре "Сахарово" полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранцев. По его словам, городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для таких граждан.
 
НовостиВладимир Путининостранцыроссийское гражданствоВС РФ
 
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