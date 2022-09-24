https://ukraina.ru/20220924/1039055543.html

Очереди на референдум, фейки и удары. Главное на Украине на 16:00 24 сентября

Очереди на референдум, фейки и удары. Главное на Украине на 16:00 24 сентября - 24.09.2022 Украина.ру

Очереди на референдум, фейки и удары. Главное на Украине на 16:00 24 сентября

На границе ДНР и РФ выстроились очереди из желающих проголосовать на референдуме. Украина ведёт информационную войну, распространяя фейки о голосовании. Одновременно ВСУ пытаются сорвать голосование обстрелами артиллерии

2022-09-24T16:00

2022-09-24T16:00

2022-09-24T16:00

эксклюзив

хроники

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О длинных очередях на границе с Россией жителей ДНР, желающих попасть домой, чтобы проголосовать, сообщил корреспондент РИА "Новости"."Сейчас на границе ДНР с российской стороны достаточно многолюдно. Жители ДНР спешат вернуться домой - многие из деловых поездок, но кто-то отмечает, что едет специально, чтобы принять участие в референдуме. Из-за наплыва желающих пересечь границу на это сейчас уходит час-полтора", - отметил корреспондент.Он процитировал нескольких дончан."Конечно, есть участки и в России, но это не то - я хочу проголосовать дома, вместе с соседями и земляками", - рассказал корреспонденту пенсионер Геннадий.Последние месяцы он жил у родственников в Воронежской области, а сейчас решил вернуться в родную Макеевку. По его словам, жители ДНР ждали такой возможности восемь лет и он "не может остаться в стороне".Женщина средних лет по имени Ирина также решила вернуться в Донецк."В последнее время в Донецке опасно - снаряды прилетают по центру города, так как Украина получила американское оружие. У кого есть возможность, уезжают в Россию. Но сейчас я решила рискнуть и съездить домой - проголосовать, да и дела дома накопились. Мы верим, что после вступления в состав России в Донецке будет мир, Россия сумеет нас защитить", - рассказала Ирина.Корреспондент отметил, что этот разговор вызвал живую реакцию у других людей, стоящих в очереди. Так, некоторые заявили, что после референдума в ДНР поднимется уровень жизни, а границу, на пересечение которой нужно тратить время, уберут.В самом Донецке на улицах достаточно малолюдно - украинские военные продолжают обстреливать город. Только за субботу погибла жительница Куйбышевского района, мужчина в центре города получил ранения про обстреле снарядами натовского калибра 155 мм, сообщал мэр Донецка Алексей Кулемзин."В результате карательных обстрелов в Куйбышевском районе погибла женщина 1958 года рождения, в Ворошиловском районе погиб мужчина, анкетные данные устанавливаются", - сообщил Кулемзин.Украина продолжает вести обстрел города. Мэр Донецка призвал земляков без крайней надобности не выходить на улицу. Кулемзин также сообщил о ранении мужчины 1984 года рождения.Несмотря на обстрелы в городе работают выездные избирательные комиссии."Я только что проголосовала. Я очень рада, что мы наконец-то дождались того, чего ждали очень много лет", - рассказала каналу "Донбасс решает" дончанка Александра Наумечева, к которой прибыла одна из таких комиссий.Тем временем те граждане ДНР, которые не смогли добраться к себе на Родину, голосуют на иностранных избирательных участках.Как сообщил другой корреспондент РИА "Новости", в Москве несмотря на затяжной дождь граждане идут голосовать на референдумах в представительство ДНР в российской столице.При этом голосуют не только граждане ДНР, но и граждане ЛНР, а также жители Херсонской и Запорожской областей, в том числе семьями.Война фейков и артиллерииПредседатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова посетила один из мобильных избирательных участков в Херсоне, где заявила о фейках, распространяемых украинской пропагандой о голосовании на референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав РФ."Киевская власть продолжает воевать с жителями Херсонщины на информационном поле и уже второй день публикует массовое количество фейков, где утверждает, что жителей Херсонской области сгоняют массово на голосование с помощью вооруженных лиц, но жители Херсонщины относятся к этому с юмором и отвечают на это массовой явкой на голосование", - рассказала Захарова журналистам.При этом участок был полон желающими проголосовать. По её словам, она решила посетить один из участков, чтобы убедиться, что люди идут самостоятельно и осознанно."Они хотят этого, потому что давным-давно сделали свой выбор, и будущее Херсонской области вместе с Россией", - отметила Захарова.Она также отметила, что международные наблюдатели не выявили до сих пор никаких нарушений в ходе голосования.Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов посетил один из участков в Новой Каховке."Мы в Новой Каховке на избирательном участке. Люди массово идут на референдум. Мы с иностранными наблюдателями прибыли в Каховку, чтобы засвидетельствовать волеизъявление жителей. Сегодня у нас представители из Германии, Сербии и Египта", - рассказал Стремоусов, опубликовав соответствующее видео в своём телеграм-канале.Позже Стремоусов опубликовал видео из Геническа."В Геническом районе очень большая явка на референдум о самоопределении. Вопросы крымских татар, украинцев и русских как одно единое целое, даже идут вместе на референдум", - подписал он видео. Тем временем одной информационной кампанией Украина не ограничивается. Так, ВСУ бьют по тем избирательным участкам, сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов 24 сентября."Вечером 23 сентября обстрелу со стороны боевиков ВСУ подверглось село Балки Запорожской области. Зафиксировано 12 прилётов, 2 из которых не разорвались. Режим Зеленского, который уже не скрывает своё террористическое нутро, тут же объявил в своих СМИ об успешном попадании в местную школу и расположенный рядом избирательный участок! Желание сорвать Референдум важнее, чем жизни мирного населения, включая детей. В итоге, прилёты пришлись в основном в район местных ремонтно-механических мастерских. И к счастью, никто не пострадал", - сообщил Рогов в своём телеграм-канале.Он подчеркнул, что гражданские объекты в селе продолжают нормально функционировать."Члены участковых избирательных комиссий мужественно выполняют свою работу. Голосование продолжается. И люди решительно принимают в нём участие, несмотря ни на что, желая скорее избавиться от киевского режима!" - подытожил Рогов.Днём 24 сентября украинские военные начали обстрел Энергодара."(Целятся) по нашим участкам избирательным, именно в их районах происходит огневое поражение в данный момент", - заявил глава администрации города Александр Волга в эфире телеканала "Россия 24".Однако это не сорвало голосование."Голосование идет в штатном режиме, проходит подомовой обход", - сказал Волга.Таким образом, даже обстрелы украинской артиллерии не могут помешать волеизъявлению жителей Северной Таврии и Донбасса.

https://ukraina.ru/20220924/1039051694.html

https://ukraina.ru/20220924/1039049451.html

https://ukraina.ru/20220923/1039047430.html

https://ukraina.ru/20220923/1039037551.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники