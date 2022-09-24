Почему обменяли "азовцев"* и зачем нам Медведчук - Ищенко - 24.09.2022 Украина.ру
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Почему обменяли "азовцев"* и зачем нам Медведчук - Ищенко
Почему обменяли "азовцев"* и зачем нам Медведчук - Ищенко - 24.09.2022 Украина.ру
Почему обменяли "азовцев"* и зачем нам Медведчук - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в своем еженедельном влоге прокомментировал прошедший обмен Украины и России военнопленными и рассказал, кого нужно было включить в... Украина.ру, 24.09.2022
2022-09-24T15:21
2022-09-24T15:21
видео
виктор медведчук
обмен пленными
обмен
"азов"
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Политолог Ростислав Ищенко в своем еженедельном влоге прокомментировал прошедший обмен Украины и России военнопленными и рассказал, кого нужно было включить в список, помимо Виктора Медведчука, а также почему было принято решение об обмене "азовцев"*. Напомним, об обмене стало известно 22 сентября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обмен произошел при посредничестве Анкары. Украина обменяла своих военнопленных 215 человек, России передали украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, а также 55 бойцов РФ, ДНР и ЛНР. *Запрещенная в России террористическая организация. #Ищенко #Медведчук #обмен #пленные #ДНР #Донбасс #Турция #Азов #спецоперация #военнопленные #Зеленский
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видео, виктор медведчук, обмен пленными, обмен, "азов", видео
Видео, Виктор Медведчук, обмен пленными, обмен, "Азов"

Почему обменяли "азовцев"* и зачем нам Медведчук - Ищенко

15:21 24.09.2022
 
https://rutube.ru/video/2225569c289b824cca3215d349a0f534/
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Политолог Ростислав Ищенко в своем еженедельном влоге прокомментировал прошедший обмен Украины и России военнопленными и рассказал, кого нужно было включить в список, помимо Виктора Медведчука, а также почему было принято решение об обмене "азовцев"*.
Напомним, об обмене стало известно 22 сентября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обмен произошел при посредничестве Анкары. Украина обменяла своих военнопленных 215 человек, России передали украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, а также 55 бойцов РФ, ДНР и ЛНР.
*Запрещенная в России террористическая организация.
#Ищенко #Медведчук #обмен #пленные #ДНР #Донбасс #Турция #Азов #спецоперация #военнопленные #Зеленский
 
ВидеоВиктор Медведчукобмен пленнымиобмен"Азов"
 
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