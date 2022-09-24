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На юго-востоке Украины заявили, что никогда не вернутся под управление Киева

На юго-востоке Украины заявили, что никогда не вернутся под управление Киева - 24.09.2022 Украина.ру

На юго-востоке Украины заявили, что никогда не вернутся под управление Киева

Регионы Украины, голосующие на референдуме о присоединении к РФ, не вернутся в состав Украины, их будущее неразрывно связано только с Россией. Об этом заявили 24 сентября члены руководства Херсонской и Запорожской областей

2022-09-24T15:05

2022-09-24T15:05

2022-09-24T15:05

новости

херсонская область

запорожская область

кирилл стремоусов

владимир рогов

референдум

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Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выразил уверенность в том, что Херсонская область в ближайшее время станет полноценным субъектом РФ.В тот же день аналогичное заявление сделал заместитель председателя администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, для жителей региона подходит конец более, чем 30 годам "давления, эксплуатации и ущемления прав".

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, херсонская область, запорожская область, кирилл стремоусов, владимир рогов, референдум