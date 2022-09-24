https://ukraina.ru/20220924/1039053954.html
На юго-востоке Украины заявили, что никогда не вернутся под управление Киева
На юго-востоке Украины заявили, что никогда не вернутся под управление Киева - 24.09.2022 Украина.ру
На юго-востоке Украины заявили, что никогда не вернутся под управление Киева
Регионы Украины, голосующие на референдуме о присоединении к РФ, не вернутся в состав Украины, их будущее неразрывно связано только с Россией. Об этом заявили 24 сентября члены руководства Херсонской и Запорожской областей
2022-09-24T15:05
2022-09-24T15:05
2022-09-24T15:05
новости
херсонская область
запорожская область
кирилл стремоусов
владимир рогов
референдум
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Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выразил уверенность в том, что Херсонская область в ближайшее время станет полноценным субъектом РФ.В тот же день аналогичное заявление сделал заместитель председателя администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, для жителей региона подходит конец более, чем 30 годам "давления, эксплуатации и ущемления прав".
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсонская область, запорожская область, кирилл стремоусов, владимир рогов, референдум
Новости, Херсонская область, Запорожская область, Кирилл Стремоусов, Владимир Рогов, референдум
На юго-востоке Украины заявили, что никогда не вернутся под управление Киева
Регионы Украины, голосующие на референдуме о присоединении к РФ, не вернутся в состав Украины, их будущее неразрывно связано только с Россией. Об этом заявили 24 сентября члены руководства Херсонской и Запорожской областей
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выразил уверенность в том, что Херсонская область в ближайшее время станет полноценным субъектом РФ.
Никакого возврата Херсонской области в состав Украины уже невозможно. Будущее нашего региона неразрывно связано только с Россией
Кирилл Стремоусов
Заместитель главы ВГА Херсонской области
В тот же день аналогичное заявление сделал заместитель председателя администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, для жителей региона подходит конец более, чем 30 годам "давления, эксплуатации и ущемления прав".
Украина была мачехой для Запорожской области, и сегодня она уже ушла в прошлое. Мы никогда снова не будем в составе украинского государства
Владимир Рогов
Заместитель главы ВГА ЗапорожскойХерсонской области