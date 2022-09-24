На юго-востоке Украины заявили, что никогда не вернутся под управление Киева - 24.09.2022 Украина.ру
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На юго-востоке Украины заявили, что никогда не вернутся под управление Киева
На юго-востоке Украины заявили, что никогда не вернутся под управление Киева - 24.09.2022 Украина.ру
На юго-востоке Украины заявили, что никогда не вернутся под управление Киева
Регионы Украины, голосующие на референдуме о присоединении к РФ, не вернутся в состав Украины, их будущее неразрывно связано только с Россией. Об этом заявили 24 сентября члены руководства Херсонской и Запорожской областей
2022-09-24T15:05
2022-09-24T15:05
новости
херсонская область
запорожская область
кирилл стремоусов
владимир рогов
референдум
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Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выразил уверенность в том, что Херсонская область в ближайшее время станет полноценным субъектом РФ.В тот же день аналогичное заявление сделал заместитель председателя администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, для жителей региона подходит конец более, чем 30 годам "давления, эксплуатации и ущемления прав".
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новости, херсонская область, запорожская область, кирилл стремоусов, владимир рогов, референдум
Новости, Херсонская область, Запорожская область, Кирилл Стремоусов, Владимир Рогов, референдум

На юго-востоке Украины заявили, что никогда не вернутся под управление Киева

15:05 24.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкГолосование на референдумах о присоединении к РФ на освобожденных территориях
Голосование на референдумах о присоединении к РФ на освобожденных территориях - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Регионы Украины, голосующие на референдуме о присоединении к РФ, не вернутся в состав Украины, их будущее неразрывно связано только с Россией. Об этом заявили 24 сентября члены руководства Херсонской и Запорожской областей
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выразил уверенность в том, что Херсонская область в ближайшее время станет полноценным субъектом РФ.

Никакого возврата Херсонской области в состав Украины уже невозможно. Будущее нашего региона неразрывно связано только с Россией

Кирилл Стремоусов
Кирилл Стремоусов
Заместитель главы ВГА Херсонской области
В тот же день аналогичное заявление сделал заместитель председателя администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, для жителей региона подходит конец более, чем 30 годам "давления, эксплуатации и ущемления прав".

Украина была мачехой для Запорожской области, и сегодня она уже ушла в прошлое. Мы никогда снова не будем в составе украинского государства

Общенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума
Владимир Рогов
Заместитель главы ВГА ЗапорожскойХерсонской области
 
НовостиХерсонская областьЗапорожская областьКирилл СтремоусовВладимир Роговреферендум
 
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