Эксперт: "Украинская армия закончилась" - 24.09.2022 Украина.ру
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Эксперт: "Украинская армия закончилась"
Эксперт: "Украинская армия закончилась" - 24.09.2022 Украина.ру
Эксперт: "Украинская армия закончилась"
Украинская армия, в результате серьезных потерь, испытывает нехватку кадров, поэтом США ужу фактически отправляют военнослужащих НАТО на фронт, считает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
2022-09-24T13:49
2022-09-24T13:49
новости
всу
потери всу
эксперт
спецоперация
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Он объяснил, что ВСУ, как самостоятельная армия, закончились еще 23 февраля, поэтому Западу необходимо "цементировать" фронт любыми подразделениями, которые, если и не носят шевронов НАТО, то фактически являются силами альянса.В этой же связи он рассматривает и поставку дальнобойных систем РСЗО на Украину, о которых на днях говорил член Совбеза США Джон Кирби. По словам Евстафова, это новая стратегия "закамуфлированного участия НАТО в украинском конфликте".Ранее министр обороны России Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ с начала спецоперации. По его словам, украинская армия потеряла убитыми и раненными половину от всей численности.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220923/1038981190.html
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новости, всу, потери всу, эксперт, спецоперация
Новости, ВСУ, потери ВСУ, эксперт, Спецоперация

Эксперт: "Украинская армия закончилась"

13:49 24.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ МілітаристВСУ десантники парашютисты военнослужащие украинские
ВСУ десантники парашютисты военнослужащие украинские - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ Мілітарист
Читать в
Украинская армия, в результате серьезных потерь, испытывает нехватку кадров, поэтом США ужу фактически отправляют военнослужащих НАТО на фронт, считает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
Он объяснил, что ВСУ, как самостоятельная армия, закончились еще 23 февраля, поэтому Западу необходимо "цементировать" фронт любыми подразделениями, которые, если и не носят шевронов НАТО, то фактически являются силами альянса.
В этой же связи он рассматривает и поставку дальнобойных систем РСЗО на Украину, о которых на днях говорил член Совбеза США Джон Кирби. По словам Евстафова, это новая стратегия "закамуфлированного участия НАТО в украинском конфликте".
Ничего удивительного, ничего революционного. Более того, скажу вам прямо, ничего непредсказуемого в действиях США нет. Соединенные Штаты до боли предсказуемые. Вопрос в том, чтобы нам всем — и политической части российского общества, и военной части — понять, что эта предсказуемость не изменится и действовать в соответствии с опережающей логикой событий, а не пытаться бить по хвостам.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ с начала спецоперации. По его словам, украинская армия потеряла убитыми и раненными половину от всей численности.
Полный текст интервью читайте здесь.
- РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 07:45
Военный эксперт объяснил, о каких именно потерях ВС России заявил ШойгуВоенный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру поделился мнением, что эксперты, считающие, что в число озвученных министром обороны потерь ВС РФ не вошли погибшие добровольцы, ошибаются
 
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