https://ukraina.ru/20220924/1039052898.html

Эксперт: "Украинская армия закончилась"

Эксперт: "Украинская армия закончилась" - 24.09.2022 Украина.ру

Эксперт: "Украинская армия закончилась"

Украинская армия, в результате серьезных потерь, испытывает нехватку кадров, поэтом США ужу фактически отправляют военнослужащих НАТО на фронт, считает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

2022-09-24T13:49

2022-09-24T13:49

2022-09-24T13:49

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Он объяснил, что ВСУ, как самостоятельная армия, закончились еще 23 февраля, поэтому Западу необходимо "цементировать" фронт любыми подразделениями, которые, если и не носят шевронов НАТО, то фактически являются силами альянса.В этой же связи он рассматривает и поставку дальнобойных систем РСЗО на Украину, о которых на днях говорил член Совбеза США Джон Кирби. По словам Евстафова, это новая стратегия "закамуфлированного участия НАТО в украинском конфликте".Ранее министр обороны России Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ с начала спецоперации. По его словам, украинская армия потеряла убитыми и раненными половину от всей численности.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220923/1038981190.html

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новости, всу, потери всу, эксперт, спецоперация