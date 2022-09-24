https://ukraina.ru/20220924/1039052898.html
Эксперт: "Украинская армия закончилась"
Эксперт: "Украинская армия закончилась" - 24.09.2022 Украина.ру
Эксперт: "Украинская армия закончилась"
Украинская армия, в результате серьезных потерь, испытывает нехватку кадров, поэтом США ужу фактически отправляют военнослужащих НАТО на фронт, считает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
2022-09-24T13:49
2022-09-24T13:49
2022-09-24T13:49
новости
всу
потери всу
эксперт
спецоперация
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Он объяснил, что ВСУ, как самостоятельная армия, закончились еще 23 февраля, поэтому Западу необходимо "цементировать" фронт любыми подразделениями, которые, если и не носят шевронов НАТО, то фактически являются силами альянса.В этой же связи он рассматривает и поставку дальнобойных систем РСЗО на Украину, о которых на днях говорил член Совбеза США Джон Кирби. По словам Евстафова, это новая стратегия "закамуфлированного участия НАТО в украинском конфликте".Ранее министр обороны России Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ с начала спецоперации. По его словам, украинская армия потеряла убитыми и раненными половину от всей численности.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220923/1038981190.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, потери всу, эксперт, спецоперация
Эксперт: "Украинская армия закончилась"
Украинская армия, в результате серьезных потерь, испытывает нехватку кадров, поэтом США ужу фактически отправляют военнослужащих НАТО на фронт, считает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
Он объяснил, что ВСУ, как самостоятельная армия, закончились еще 23 февраля, поэтому Западу необходимо "цементировать" фронт любыми подразделениями, которые, если и не носят шевронов НАТО, то фактически являются силами альянса.
В этой же связи он рассматривает и поставку дальнобойных систем РСЗО на Украину, о которых на днях говорил член Совбеза США Джон Кирби. По словам Евстафова, это новая стратегия "закамуфлированного участия НАТО в украинском конфликте".
Ничего удивительного, ничего революционного. Более того, скажу вам прямо, ничего непредсказуемого в действиях США нет. Соединенные Штаты до боли предсказуемые. Вопрос в том, чтобы нам всем — и политической части российского общества, и военной части — понять, что эта предсказуемость не изменится и действовать в соответствии с опережающей логикой событий, а не пытаться бить по хвостам.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ с начала спецоперации. По его словам, украинская армия потеряла убитыми и раненными половину от всей численности.
Полный текст интервью читайте здесь
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