https://ukraina.ru/20220924/1039051694.html

Обстрелы, фиаско диверсантов, угрозы иранцам. Главное на Украине на 12:00 24 сентября

Обстрелы, фиаско диверсантов, угрозы иранцам. Главное на Украине на 12:00 24 сентября - 24.09.2022 Украина.ру

Обстрелы, фиаско диверсантов, угрозы иранцам. Главное на Украине на 12:00 24 сентября

Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс и Северную Таврию. Прорвавшихся в Запорожскую область украинских диверсантов обезвредили. Украинские националисты начали готовить нападения на иранцев по всему миру

2022-09-24T12:24

2022-09-24T12:24

2022-09-24T12:24

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 50 ударов по территории республики."На донецком направлении противник применял - РСЗО БМ-21 "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, на ясиноватском – артиллерию 152 мм, на горловском - РСЗО БМ-21 "Град", артиллерию 155 и 152 мм, НАР, танки, выпустив 251 единицу различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы одиннадцати населённых пунктов Республики: столица Донецк (Калининский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Минеральное, Яковлевка, Каштановое, Старомихайловка, Александровка, Еленовка."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Великоновоселковском районе. Ранения различной степени тяжести получили два гражданских лица в Петровском районе Донецка", - указывалось .Огнём украинской артиллерии были повреждены 7 домостроений в Петровском районе Донецка, Калининском и Никитовском районах Горловки, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.Утром 24 сентября украинские военные продолжили обстрел ДНР."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 24 сентября поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов республики — населённый пункт Горловка (посёлок шахты им. Н. А. Изотова): ул. Черняховского, 58 - Никитовская районная администрация; ул. Гайдара, 2 - частный жилой дом; пер. Сестрорецкий, 1 - частный жилой дом; ул. Черняховского - повреждён рейсовый автобус №2", - сообщило представительство.Позже стало известно об обстреле Донецка."Противник снова атакует центр столицы республики. Под огнём артиллерии натовского калибра Ворошиловский район Донецка. Обстрел продолжается. Просим жителей принять меры личной безопасности и не покидать укрытий", - указывалось в сообщении представительства ДНР в СЦКК в 10:45.Как сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики капитан Иван Филипоненко, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли Стаханов, Рубежное, Сватово и Алчевск с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив 24 ракеты."В результате обстрелов: в населённом пункте Стаханов повреждены помещения культурно-развлекательного центра "Ника" в городском парке "Горняк"; в населённом пункте Рубежное повреждено 2 многоквартирных жилых дома; в населённом пункте Сватово повреждено зернохранилище и 2 автомобиля", - отметил Филипоненко.Кроме того, как сообщило представительство ЛНР в СЦКК, ночью ВСУ обстреляли их HIMARS Нижнюю Дуванку, выпустив 2 ракеты из HIMARS.Обстановка в Донбассе продолжает оставаться напряжённой.Провал диверсантовВ Запорожской области уничтожили украинских диверсантов, которые пытались прорваться через линию соприкосновения, рассказал в эфире "Соловьев Live" член главного совета областной военно-гражданской администрации Владимир Рогов."Вчера ещё была попытка прорыва диверсионно-разведывательной группы. Они на двух внедорожниках прорвались через линию боевого соприкосновения в районе Полог и пошли в сторону Розовки, но были найдены, нейтрализованы, об этом тоже скажут наши силовые структуры",— рассказал он.Накануне сам Рогов сообщил о прорыве украинских диверсантов в освобождённую Запорожскую область."Внимание: украинская ДРГ! Украинские диверсанты на двух внедорожниках прорвались через ЛБС в районе Полог Запорожской области, пошли в сторону Розовки", — заявил Рогов.Он подчеркнул, что "террористы Зеленского в любом случае будут найдены и нейтрализованы" и рассказал о награде за поимку злоумышленников."Администрация Запорожской области гарантирует вознаграждение в 500 000 рублей за информацию, которая приведёт к поимке диверсантов. Если у вас появилась информация о готовящемся теракте или вы увидели подозрительных лиц, неопознанные предметы, то пишите в бот @stopterrorzo_bot. Ваше обращение рассмотрят спецслужбы и примут соответствующие меры, чтобы обеспечить безопасность граждан", — отметил Рогов.Позже глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что диверсанты были переодеты в форму бойцов Росгвардии."[Диверсанты были] в форме росгвардейцев. Обстреляли машину. Сейчас они выдвинулись в район Розовки, туда же выдвинулись наши подразделения", — уточнил он днём 23 сентября.По словам чиновника, диверсантов ловили "по посадкам". Он также добавил, что более точная информация появится позднее.Примечательно, что ранее в украинских телеграм-каналах появилась информация об активности украинских диверсантов, в том числе и в освобождённой Запорожской области. Так, на одном из видео были украинские военные у знака "Энергодар".Угрозы иранцамПосле того, как стало известно о решении МИД Украины лишить посла Ирана в Киеве аккредитации из-за неподтвержденных утверждений о поставках вооружений России, украинские националисты призвали сторонников по всему миру открыть охоту на иранцев."Много стран мира с радость бы продали РФ много чего. Но боятся США. Иран тоже боится, но единственный "спалился" на поставке России БПЛА. Эти попердунчики летающие не создадут проблем на стратегическом или оперативном уровне, но какое-то количество смертей и дополнительных угроз нашим мирным гражданам и солдатам [создадут]. <...> Иранская пи...та должна понести наказание за это", - заявил служащий сейчас в Вооружённых силах Украины лидер украинской националистической группировки С14 Евгений Карась.Он отметил, что в борьбе с Ираном украинские националисты могут даже объединиться с Израилем. В то же время, Карась признал, что пока об этом "речь не идёт". В то же время он призвал украинскую диаспору к атакам на иранцев."Уважаемые диаспоряне! Понадобятся желающие подвижевать и вежливо, и невежливо погонять послов иранских и иранские бизнесы по всему миру", - написал Карась у себя в телеграм-канале.В другой записи он призвал направлять ему информацию о лицах, связанных с Ираном."А кто что знает по объектам и лицам Ирана за рубежом? От себя напрямую там всё под санкциями. Но полюбе десятки компаний-прокладок, связанных с ними лиц, лоббистов. Кто знает, пишите", - заявил Карась.Таким образом можно ожидать нападений на иранских граждан, а также тех, кого подозревают в политических, деловых и культурных связях с Ираном как на Украине, так и за её пределами, в частности — в Европе, особенно в странах, где большая украинская диаспора, например, в Италии, в Испании или в Португалии, а также в Польше и Германии.

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https://ukraina.ru/20220923/1039017639.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники