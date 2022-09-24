https://ukraina.ru/20220924/1039050946.html
Кадыров высказался по поводу уклоняющихся от военной службы россиян
Кадыров высказался по поводу уклоняющихся от военной службы россиян - 24.09.2022 Украина.ру
Кадыров высказался по поводу уклоняющихся от военной службы россиян
Россия обойдётся без “стоящих в очередях аэропорта уклонистов” от военной службы, которые представляют собой “жалкое зрелище”. Такое мнение выразил 24 сентября в своём Telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров
2022-09-24T11:29
2022-09-24T11:29
2022-09-24T11:29
новости
рамзан кадыров
мобилизация
уклонение
великая отечественная война
патриотизм
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Кадыров отметил отличия частичной мобилизации в РФ от проводимой киевским режимом, “где мужчин силой задерживают на улице, чтобы отправить их, как сами же и говорят "на фарш”. По словам чеченского лидера, мобилизация в России направлена, главным образом, на подготовку резерва, который может и не быть задействован в боевых действиях на Украине.Он указал, что и без резервистов многие российские ведомства имеют "колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием":Кадыров напомнил, что во время Великой Отечественной войны тоже были люди, уклоняющиеся от военной службы.Он признал, что в своё время российское государство “позволило западной пропаганде пустить свои щупальца и разбавить патриотическое воспитание” и призвал исправить это упущение.
https://ukraina.ru/20220911/1038620192.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, рамзан кадыров, мобилизация, уклонение, великая отечественная война, патриотизм
Новости, Рамзан Кадыров, мобилизация, уклонение, Великая Отечественная война, патриотизм
Кадыров высказался по поводу уклоняющихся от военной службы россиян
Россия обойдётся без “стоящих в очередях аэропорта уклонистов” от военной службы, которые представляют собой “жалкое зрелище”. Такое мнение выразил 24 сентября в своём Telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров
“Дармоеды, лентяи, тунеядцы, иждивенцы никакой пользы никогда не принесут. Только вред. Бесполезные люди. Пусть убегают, а в большой России есть и всегда были ресурсы, которые Запад никогда не брал во внимание”, - написал он.
Кадыров отметил отличия частичной мобилизации в РФ от проводимой киевским режимом, “где мужчин силой задерживают на улице, чтобы отправить их, как сами же и говорят "на фарш”. По словам чеченского лидера, мобилизация в России направлена, главным образом, на подготовку резерва, который может и не быть задействован в боевых действиях на Украине.
Он указал, что и без резервистов многие российские ведомства имеют "колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием":
Кадыров напомнил, что во время Великой Отечественной войны тоже были люди, уклоняющиеся от военной службы.
Но и тогда на защиту Родины встали и стар и млад, плечом к плечу. И если надо будет, уверен, встанут и сегодня
Рамзан Кадыров
Глава Чеченской республики
Он признал, что в своё время российское государство “позволило западной пропаганде пустить свои щупальца и разбавить патриотическое воспитание” и призвал исправить это упущение.