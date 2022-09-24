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Кадыров высказался по поводу уклоняющихся от военной службы россиян

Кадыров высказался по поводу уклоняющихся от военной службы россиян - 24.09.2022 Украина.ру

Кадыров высказался по поводу уклоняющихся от военной службы россиян

Россия обойдётся без “стоящих в очередях аэропорта уклонистов” от военной службы, которые представляют собой “жалкое зрелище”. Такое мнение выразил 24 сентября в своём Telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров

2022-09-24T11:29

2022-09-24T11:29

2022-09-24T11:29

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рамзан кадыров

мобилизация

уклонение

великая отечественная война

патриотизм

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Кадыров отметил отличия частичной мобилизации в РФ от проводимой киевским режимом, “где мужчин силой задерживают на улице, чтобы отправить их, как сами же и говорят "на фарш”. По словам чеченского лидера, мобилизация в России направлена, главным образом, на подготовку резерва, который может и не быть задействован в боевых действиях на Украине.Он указал, что и без резервистов многие российские ведомства имеют "колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием":Кадыров напомнил, что во время Великой Отечественной войны тоже были люди, уклоняющиеся от военной службы.Он признал, что в своё время российское государство “позволило западной пропаганде пустить свои щупальца и разбавить патриотическое воспитание” и призвал исправить это упущение.

https://ukraina.ru/20220911/1038620192.html

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новости, рамзан кадыров, мобилизация, уклонение, великая отечественная война, патриотизм