Кадыров высказался по поводу уклоняющихся от военной службы россиян - 24.09.2022 Украина.ру
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Кадыров высказался по поводу уклоняющихся от военной службы россиян
Кадыров высказался по поводу уклоняющихся от военной службы россиян - 24.09.2022 Украина.ру
Кадыров высказался по поводу уклоняющихся от военной службы россиян
Россия обойдётся без “стоящих в очередях аэропорта уклонистов” от военной службы, которые представляют собой “жалкое зрелище”. Такое мнение выразил 24 сентября в своём Telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров
2022-09-24T11:29
2022-09-24T11:29
новости
рамзан кадыров
мобилизация
уклонение
великая отечественная война
патриотизм
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Кадыров отметил отличия частичной мобилизации в РФ от проводимой киевским режимом, “где мужчин силой задерживают на улице, чтобы отправить их, как сами же и говорят "на фарш”. По словам чеченского лидера, мобилизация в России направлена, главным образом, на подготовку резерва, который может и не быть задействован в боевых действиях на Украине.Он указал, что и без резервистов многие российские ведомства имеют "колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием":Кадыров напомнил, что во время Великой Отечественной войны тоже были люди, уклоняющиеся от военной службы.Он признал, что в своё время российское государство “позволило западной пропаганде пустить свои щупальца и разбавить патриотическое воспитание” и призвал исправить это упущение.
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новости, рамзан кадыров, мобилизация, уклонение, великая отечественная война, патриотизм
Новости, Рамзан Кадыров, мобилизация, уклонение, Великая Отечественная война, патриотизм

Кадыров высказался по поводу уклоняющихся от военной службы россиян

11:29 24.09.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкКадыров
Кадыров - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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Россия обойдётся без “стоящих в очередях аэропорта уклонистов” от военной службы, которые представляют собой “жалкое зрелище”. Такое мнение выразил 24 сентября в своём Telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров

“Дармоеды, лентяи, тунеядцы, иждивенцы никакой пользы никогда не принесут. Только вред. Бесполезные люди. Пусть убегают, а в большой России есть и всегда были ресурсы, которые Запад никогда не брал во внимание”, - написал он.

Кадыров отметил отличия частичной мобилизации в РФ от проводимой киевским режимом, “где мужчин силой задерживают на улице, чтобы отправить их, как сами же и говорят "на фарш”. По словам чеченского лидера, мобилизация в России направлена, главным образом, на подготовку резерва, который может и не быть задействован в боевых действиях на Украине.
Он указал, что и без резервистов многие российские ведомства имеют "колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием":
Государственный визит президента РФ В. Путина в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
11 сентября, 10:47
Кадыров пообещал обратиться к Путину по допущенным в ходе СВО ошибкамВ ходе специальной военной операции были допущены ошибки, и по этому поводу необходимо сделать соответствующие выводы. Об этом говорится в обращении, размещённом 11 сентября в Telegram-канале главы Чеченской республики Рамзана Кадырова
Кадыров напомнил, что во время Великой Отечественной войны тоже были люди, уклоняющиеся от военной службы.

Но и тогда на защиту Родины встали и стар и млад, плечом к плечу. И если надо будет, уверен, встанут и сегодня

Сборы военных в Грозном
Рамзан Кадыров
Глава Чеченской республики
Он признал, что в своё время российское государство “позволило западной пропаганде пустить свои щупальца и разбавить патриотическое воспитание” и призвал исправить это упущение.
 
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