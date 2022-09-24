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В Бердянске рассказали о пророссийском добровольческом движении

В Бердянске рассказали о пророссийском добровольческом движении - 24.09.2022 Украина.ру

В Бердянске рассказали о пророссийском добровольческом движении

В Бердянске Запорожской области активно развивается добровольческое движение в поддержку России. Об этом рассказали РИА Новости 23 сентября организаторы и волонтёры движения

2022-09-24T10:52

2022-09-24T10:52

2022-09-24T10:52

новости

бердянск

спецоперация

добровольцы

молодежь

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Агентство отмечает большое количество молодёжи среди добровольцев. В качестве основной мотивации называются семейные истории об освобождении Бердянска от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.Сергей Куропятников, и.о. начальника 4-го пожарно-спасательного отряда главного управления по чрезвычайным ситуациям администрации Запорожской области, отметил, что целью движения является освобождение региона от “фашистов в прямом смысле этого слова".В регионе, также как в ДНР, ЛНР и на большей части Запорожской области, проходит референдум о вхождении в состав РФ в качестве субъекта федерации. Голосование на всех этих территориях началось 23 сентября, и, как ожидается, завершится 27 сентября.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, бердянск, спецоперация, добровольцы, молодежь