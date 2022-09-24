https://ukraina.ru/20220924/1039050608.html
В Бердянске рассказали о пророссийском добровольческом движении
В Бердянске рассказали о пророссийском добровольческом движении - 24.09.2022 Украина.ру
В Бердянске рассказали о пророссийском добровольческом движении
В Бердянске Запорожской области активно развивается добровольческое движение в поддержку России. Об этом рассказали РИА Новости 23 сентября организаторы и волонтёры движения
2022-09-24T10:52
2022-09-24T10:52
2022-09-24T10:52
новости
бердянск
спецоперация
добровольцы
молодежь
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Агентство отмечает большое количество молодёжи среди добровольцев. В качестве основной мотивации называются семейные истории об освобождении Бердянска от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.Сергей Куропятников, и.о. начальника 4-го пожарно-спасательного отряда главного управления по чрезвычайным ситуациям администрации Запорожской области, отметил, что целью движения является освобождение региона от “фашистов в прямом смысле этого слова".В регионе, также как в ДНР, ЛНР и на большей части Запорожской области, проходит референдум о вхождении в состав РФ в качестве субъекта федерации. Голосование на всех этих территориях началось 23 сентября, и, как ожидается, завершится 27 сентября.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1c/1036945266_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6423802bc10a9f77119f3bb9bb37f151.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бердянск, спецоперация, добровольцы, молодежь
Новости, Бердянск, Спецоперация, добровольцы, молодежь
В Бердянске рассказали о пророссийском добровольческом движении
В Бердянске Запорожской области активно развивается добровольческое движение в поддержку России. Об этом рассказали РИА Новости 23 сентября организаторы и волонтёры движения
Агентство отмечает большое количество молодёжи среди добровольцев. В качестве основной мотивации называются семейные истории об освобождении Бердянска от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.
Сергей Куропятников, и.о. начальника 4-го пожарно-спасательного отряда главного управления по чрезвычайным ситуациям администрации Запорожской области, отметил, что целью движения является освобождение региона от “фашистов в прямом смысле этого слова".
"Добровольческое движение создано и начинает усиленно развиваться с целью привлечения мирного населения в качестве как солдата на передовой, так и тех, кто обеспечивает крепкий тыл", - сказал он.
В регионе, также как в ДНР, ЛНР и на большей части Запорожской области, проходит референдум о вхождении в состав РФ в качестве субъекта федерации. Голосование на всех этих территориях началось 23 сентября, и, как ожидается, завершится 27 сентября.