Глава МИД Венгрии назвал условие для урегулирования конфликта на Украине - 24.09.2022 Украина.ру
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Глава МИД Венгрии назвал условие для урегулирования конфликта на Украине
Глава МИД Венгрии назвал условие для урегулирования конфликта на Украине - 24.09.2022 Украина.ру
Глава МИД Венгрии назвал условие для урегулирования конфликта на Украине
Вооружённый конфликт на Украине не удастся урегулировать без достижения договорённости между Россией и США. Об этом заявил в опубликованном 24 сентября интервью РИА Новости министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто
2022-09-24T09:51
2022-09-24T09:51
спецоперация
венгрия
мид
оон
сша
нато
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Он указал, что такая договорённость будет являться главным условием прекращения конфликта вне зависимости от того, устраивает такой исход другие страны или нет.Венгерский министр,находящийся с визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, признал, что пока что занимаемая им позиция является “непопулярной”.Глава венгерского МИД также отметил, что до сих пор соглашения между странами НАТО позволяли избежать размещения сил военного блока на Украине, и он надеется на то, что они останутся в силе.
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Спецоперация, Венгрия, МИД, ООН, США, НАТО

Глава МИД Венгрии назвал условие для урегулирования конфликта на Украине

09:51 24.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД России и Венгрии Сергея Лаврова и Петера Сиярто
Встреча глав МИД России и Венгрии Сергея Лаврова и Петера Сиярто - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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Вооружённый конфликт на Украине не удастся урегулировать без достижения договорённости между Россией и США. Об этом заявил в опубликованном 24 сентября интервью РИА Новости министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто
Он указал, что такая договорённость будет являться главным условием прекращения конфликта вне зависимости от того, устраивает такой исход другие страны или нет.

Я действительно считаю, что без договоренности между Россией и США, без обсуждений между РФ и США эту ситуацию не удастся разрешить, нравится нам это или нет. Такова наша позиция. Она может быть ошибочной, но я полагаю, что для как можно более быстрого разрешения этой... ситуации российско-американский диалог необходим

Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
Петер Сиярто
Министр иностранных дел Венгрии
Венгерский министр,находящийся с визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, признал, что пока что занимаемая им позиция является “непопулярной”.
Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 17:00
Американское издание рассказало, как лидеры Запада срывают мирное урегулирование на УкраинеДостижение соглашения между Россией и Украиной об экспорте украинского зерна показывает неправоту тех, кто считают, что мирные переговоры между двумя странами невозможны. Однако Запад не заинтересован в окончании военных действий. Об этом говорится в статье, опубликованной 1 сентября в американском издании The American Conservative
Глава венгерского МИД также отметил, что до сих пор соглашения между странами НАТО позволяли избежать размещения сил военного блока на Украине, и он надеется на то, что они останутся в силе.
 
СпецоперацияВенгрияМИДООНСШАНАТО
 
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