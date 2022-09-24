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Глава МИД Венгрии назвал условие для урегулирования конфликта на Украине

Глава МИД Венгрии назвал условие для урегулирования конфликта на Украине - 24.09.2022 Украина.ру

Глава МИД Венгрии назвал условие для урегулирования конфликта на Украине

Вооружённый конфликт на Украине не удастся урегулировать без достижения договорённости между Россией и США. Об этом заявил в опубликованном 24 сентября интервью РИА Новости министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто

2022-09-24T09:51

2022-09-24T09:51

2022-09-24T09:51

спецоперация

венгрия

мид

оон

сша

нато

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Он указал, что такая договорённость будет являться главным условием прекращения конфликта вне зависимости от того, устраивает такой исход другие страны или нет.Венгерский министр,находящийся с визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, признал, что пока что занимаемая им позиция является “непопулярной”.Глава венгерского МИД также отметил, что до сих пор соглашения между странами НАТО позволяли избежать размещения сил военного блока на Украине, и он надеется на то, что они останутся в силе.

https://ukraina.ru/20220901/1038341205.html

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2022

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спецоперация, венгрия, мид, оон, сша, нато