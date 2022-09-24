В Мелитополе заявили о продолжении процесса голосования на референдуме Запорожской области - 24.09.2022 Украина.ру
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В Мелитополе заявили о продолжении процесса голосования на референдуме Запорожской области
В Мелитополе заявили о продолжении процесса голосования на референдуме Запорожской области - 24.09.2022 Украина.ру
В Мелитополе заявили о продолжении процесса голосования на референдуме Запорожской области
К началу второго дня референдума по поводу вхождения Запорожской области в состав России никаких нарушений не выявлено. Об этом заявила журналистам 24 сентября председатель региональной избирательной комиссии Галина Катющенко
2022-09-24T08:54
2022-09-24T08:54
новости
запорожская область
мелитополь
референдум
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Она заявила о возобновлении процесса голосования в 8 утра по местному времени.Ранее власти ДНР и ЛНР, а также администрации Запорожской и Херсонской областей Украины приняли решение провести референдумы о вхождении в состав РФ в качестве субъектов федерации. Голосование на всех этих территориях началось 23 сентября, и, как ожидается, завершится 27 сентября.На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.
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новости, запорожская область, мелитополь, референдум
Новости, Запорожская область, Мелитополь, референдум

В Мелитополе заявили о продолжении процесса голосования на референдуме Запорожской области

08:54 24.09.2022
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкГолосование на референдумах о присоединении к РФ на освобожденных территориях
Голосование на референдумах о присоединении к РФ на освобожденных территориях - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости . Иван Родионов
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К началу второго дня референдума по поводу вхождения Запорожской области в состав России никаких нарушений не выявлено. Об этом заявила журналистам 24 сентября председатель региональной избирательной комиссии Галина Катющенко
Она заявила о возобновлении процесса голосования в 8 утра по местному времени.

Сегодня на работу вышло более пяти тысяч членов избирательных комиссий. Продолжается также голосование запорожцев, проживающих за пределами области. Каких-либо инцидентов и нарушений на момент начала голосования не зафиксировано

Ранее власти ДНР и ЛНР, а также администрации Запорожской и Херсонской областей Украины приняли решение провести референдумы о вхождении в состав РФ в качестве субъектов федерации. Голосование на всех этих территориях началось 23 сентября, и, как ожидается, завершится 27 сентября.
Владимир Рогов интервью
Вчера, 17:34
Владимир Рогов: После освобождения всего Запорожья мы проведем второй этап референдума
На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.
 
НовостиЗапорожская областьМелитопольреферендум
 
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