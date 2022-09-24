https://ukraina.ru/20220924/1039048714.html

В Мелитополе заявили о продолжении процесса голосования на референдуме Запорожской области

В Мелитополе заявили о продолжении процесса голосования на референдуме Запорожской области - 24.09.2022 Украина.ру

В Мелитополе заявили о продолжении процесса голосования на референдуме Запорожской области

К началу второго дня референдума по поводу вхождения Запорожской области в состав России никаких нарушений не выявлено. Об этом заявила журналистам 24 сентября председатель региональной избирательной комиссии Галина Катющенко

2022-09-24T08:54

2022-09-24T08:54

2022-09-24T08:54

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запорожская область

мелитополь

референдум

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Она заявила о возобновлении процесса голосования в 8 утра по местному времени.Ранее власти ДНР и ЛНР, а также администрации Запорожской и Херсонской областей Украины приняли решение провести референдумы о вхождении в состав РФ в качестве субъектов федерации. Голосование на всех этих территориях началось 23 сентября, и, как ожидается, завершится 27 сентября.На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.

https://ukraina.ru/20220923/1039042253.html

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новости, запорожская область, мелитополь, референдум