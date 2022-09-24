https://ukraina.ru/20220924/1039048714.html
В Мелитополе заявили о продолжении процесса голосования на референдуме Запорожской области
В Мелитополе заявили о продолжении процесса голосования на референдуме Запорожской области - 24.09.2022 Украина.ру
В Мелитополе заявили о продолжении процесса голосования на референдуме Запорожской области
К началу второго дня референдума по поводу вхождения Запорожской области в состав России никаких нарушений не выявлено. Об этом заявила журналистам 24 сентября председатель региональной избирательной комиссии Галина Катющенко
2022-09-24T08:54
2022-09-24T08:54
2022-09-24T08:54
новости
запорожская область
мелитополь
референдум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/17/1039023861_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_2c70d61ed31668296dd320f2553d205b.jpg
Она заявила о возобновлении процесса голосования в 8 утра по местному времени.Ранее власти ДНР и ЛНР, а также администрации Запорожской и Херсонской областей Украины приняли решение провести референдумы о вхождении в состав РФ в качестве субъектов федерации. Голосование на всех этих территориях началось 23 сентября, и, как ожидается, завершится 27 сентября.На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.
https://ukraina.ru/20220923/1039042253.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/17/1039023861_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_d0f5c0a26e4d93e45acd946062a450d6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская область, мелитополь, референдум
Новости, Запорожская область, Мелитополь, референдум
В Мелитополе заявили о продолжении процесса голосования на референдуме Запорожской области
К началу второго дня референдума по поводу вхождения Запорожской области в состав России никаких нарушений не выявлено. Об этом заявила журналистам 24 сентября председатель региональной избирательной комиссии Галина Катющенко
Она заявила о возобновлении процесса голосования в 8 утра по местному времени.
Сегодня на работу вышло более пяти тысяч членов избирательных комиссий. Продолжается также голосование запорожцев, проживающих за пределами области. Каких-либо инцидентов и нарушений на момент начала голосования не зафиксировано
Ранее власти ДНР и ЛНР, а также администрации Запорожской и Херсонской областей Украины приняли решение провести референдумы о вхождении в состав РФ в качестве субъектов федерации. Голосование на всех этих территориях началось 23 сентября, и, как ожидается, завершится 27 сентября.
На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.