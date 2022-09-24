"Передвигаются бегом": журналист рассказал, как проходят будни дончан - 24.09.2022 Украина.ру
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"Передвигаются бегом": журналист рассказал, как проходят будни дончан
"Передвигаются бегом": журналист рассказал, как проходят будни дончан - 24.09.2022 Украина.ру
"Передвигаются бегом": журналист рассказал, как проходят будни дончан
Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру рассказал о специфических особенностях жизни в Донецке в последние несколько недель
2022-09-24T04:07
2022-09-24T04:07
новости
украина
донецк
обстрелы
журналист
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Вопрос безопасности, по его словам, самый болезненный в Донецке. Чтобы людей эвакуировать их нужно сначала где-то собирать вместе. Но делать это опасно, отмечает он.Журналист рассказывает, что горожане перестали ходить пешком по улицам - все передвигаются бегом, рядом с домами. В этом плане, Донецк выглядит очень специфически, добавляет блогер.Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, донецк, обстрелы, журналист
Новости, Украина, Донецк, обстрелы, журналист

"Передвигаются бегом": журналист рассказал, как проходят будни дончан

04:07 24.09.2022
 
© Федор Громов/Украина.руДонецк Стратонавтов разрушение
Донецк Стратонавтов разрушение
© Федор Громов/Украина.ру
Читать в
Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру рассказал о специфических особенностях жизни в Донецке в последние несколько недель
Вопрос безопасности, по его словам, самый болезненный в Донецке. Чтобы людей эвакуировать их нужно сначала где-то собирать вместе. Но делать это опасно, отмечает он.
Люди по городу перемещаются только на машинах, потому, что пешком ходить – ты нигде не спрячешься. Особенно где-нибудь в районе площади Ленина, которая раньше считалась безопасной. Там один снаряд упадет – он половину площади с осколками накроет.
Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
Донецкий журналист, блогер
Журналист рассказывает, что горожане перестали ходить пешком по улицам - все передвигаются бегом, рядом с домами. В этом плане, Донецк выглядит очень специфически, добавляет блогер.
Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 12:00
Защита от радиации, обстрелы Донбасса, подготовка к референдуму. Главное на Украине на 12:00 20 сентября
 
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Заголовок открываемого материала
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