https://ukraina.ru/20220924/1039032013.html

"Передвигаются бегом": журналист рассказал, как проходят будни дончан

"Передвигаются бегом": журналист рассказал, как проходят будни дончан - 24.09.2022 Украина.ру

"Передвигаются бегом": журналист рассказал, как проходят будни дончан

Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру рассказал о специфических особенностях жизни в Донецке в последние несколько недель

2022-09-24T04:07

2022-09-24T04:07

2022-09-24T04:07

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Вопрос безопасности, по его словам, самый болезненный в Донецке. Чтобы людей эвакуировать их нужно сначала где-то собирать вместе. Но делать это опасно, отмечает он.Журналист рассказывает, что горожане перестали ходить пешком по улицам - все передвигаются бегом, рядом с домами. В этом плане, Донецк выглядит очень специфически, добавляет блогер.Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220920/1038890382.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, донецк, обстрелы, журналист