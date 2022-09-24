https://ukraina.ru/20220924/1039032013.html
"Передвигаются бегом": журналист рассказал, как проходят будни дончан
"Передвигаются бегом": журналист рассказал, как проходят будни дончан - 24.09.2022 Украина.ру
"Передвигаются бегом": журналист рассказал, как проходят будни дончан
Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру рассказал о специфических особенностях жизни в Донецке в последние несколько недель
2022-09-24T04:07
2022-09-24T04:07
2022-09-24T04:07
новости
украина
донецк
обстрелы
журналист
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Вопрос безопасности, по его словам, самый болезненный в Донецке. Чтобы людей эвакуировать их нужно сначала где-то собирать вместе. Но делать это опасно, отмечает он.Журналист рассказывает, что горожане перестали ходить пешком по улицам - все передвигаются бегом, рядом с домами. В этом плане, Донецк выглядит очень специфически, добавляет блогер.Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220920/1038890382.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, донецк, обстрелы, журналист
Новости, Украина, Донецк, обстрелы, журналист
"Передвигаются бегом": журналист рассказал, как проходят будни дончан
Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру рассказал о специфических особенностях жизни в Донецке в последние несколько недель