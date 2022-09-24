https://ukraina.ru/20220924/1039013670.html
Политолог рассказал, что следует ожидать от киевского режима в дни проведения референдума
Политолог рассказал, что следует ожидать от киевского режима в дни проведения референдума - 24.09.2022 Украина.ру
Политолог рассказал, что следует ожидать от киевского режима в дни проведения референдума
Наступление ВСУ под Харьковом имело целью сорвать референдумы, поэтому следует ожидать, что во время их проведения киевский режим усилит артиллерийские и ракетные удары по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог-американист Малек Дудаков
2022-09-24T04:30
2022-09-24T04:30
2022-09-24T04:30
новости
малек дудаков
референдум
киевский режим
обстрелы
всу
наступление
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Он отметил, что киевские власти намерены если не сорвать референдумы, то по крайней мере усложнить их проведение.Ну и, конечно, киевский режим будет пытаться принести еОн отметил, что этим объясняются “некоторые элементы электронного голосования”, которые, как ожидается, будут иметь место на референдуме.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, малек дудаков, референдум, киевский режим, обстрелы, всу, наступление
Новости, Малек Дудаков, референдум, киевский режим, обстрелы, ВСУ, наступление
Политолог рассказал, что следует ожидать от киевского режима в дни проведения референдума
Наступление ВСУ под Харьковом имело целью сорвать референдумы, поэтому следует ожидать, что во время их проведения киевский режим усилит артиллерийские и ракетные удары по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог-американист Малек Дудаков
Он отметил, что киевские власти намерены если не сорвать референдумы, то по крайней мере усложнить их проведение.
Ну и, конечно, киевский режим будет пытаться принести ещё больше жертв гражданского населения этих регионов на свой алтарь борьбы с Россией
Малек Дудаков
Политолог-американист
Ну и, конечно, киевский режим будет пытаться принести е
Он отметил, что этим объясняются “некоторые элементы электронного голосования”, которые, как ожидается, будут иметь место на референдуме.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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