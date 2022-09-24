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Политолог рассказал, что следует ожидать от киевского режима в дни проведения референдума

Политолог рассказал, что следует ожидать от киевского режима в дни проведения референдума - 24.09.2022 Украина.ру

Политолог рассказал, что следует ожидать от киевского режима в дни проведения референдума

Наступление ВСУ под Харьковом имело целью сорвать референдумы, поэтому следует ожидать, что во время их проведения киевский режим усилит артиллерийские и ракетные удары по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог-американист Малек Дудаков

2022-09-24T04:30

2022-09-24T04:30

2022-09-24T04:30

новости

малек дудаков

референдум

киевский режим

обстрелы

всу

наступление

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Он отметил, что киевские власти намерены если не сорвать референдумы, то по крайней мере усложнить их проведение.Ну и, конечно, киевский режим будет пытаться принести еОн отметил, что этим объясняются “некоторые элементы электронного голосования”, которые, как ожидается, будут иметь место на референдуме.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, малек дудаков, референдум, киевский режим, обстрелы, всу, наступление