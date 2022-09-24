"Пусть бьют менее интенсивно": журналист о надеждах жителей ДНР, связанных со вступлением в состав РФ - 24.09.2022 Украина.ру
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"Пусть бьют менее интенсивно": журналист о надеждах жителей ДНР, связанных со вступлением в состав РФ
"Пусть бьют менее интенсивно": журналист о надеждах жителей ДНР, связанных со вступлением в состав РФ - 24.09.2022 Украина.ру
"Пусть бьют менее интенсивно": журналист о надеждах жителей ДНР, связанных со вступлением в состав РФ
Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру заявил, что со вступлением ДНР в состав РФ обстрелов будет меньше
2022-09-24T04:00
2022-09-24T04:00
новости
украина
референдум
донецк
донбасс
рф
жители
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Да, по Белгородской области тоже бьют, соглашается журналист, но все-таки, исподтишка, стараясь не акцентировать внимание.После того, как важное решение будет принято, не будет такого, когда два-три часа 155-ми снарядами кроют район, и никто ничего уже давно не стесняется, уверен Гомольский. Жители ДНР очень долго шли к этому, путь был сложным, и большинство одобряют этот шаг, особенно в последние недели, которые были абсолютно кошмарными, подчеркивает журналист.Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220922/1038973499.html
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новости, украина, референдум, донецк, донбасс, рф, жители
Новости, Украина, референдум, Донецк, Донбасс, РФ, жители

"Пусть бьют менее интенсивно": журналист о надеждах жителей ДНР, связанных со вступлением в состав РФ

04:00 24.09.2022
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПодготовка к референдуму о присоединении к РФ
Подготовка к референдуму о присоединении к РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Читать в
Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру заявил, что со вступлением ДНР в состав РФ обстрелов будет меньше
Да, по Белгородской области тоже бьют, соглашается журналист, но все-таки, исподтишка, стараясь не акцентировать внимание.
После того, как важное решение будет принято, не будет такого, когда два-три часа 155-ми снарядами кроют район, и никто ничего уже давно не стесняется, уверен Гомольский.
Есть надежда вот на это, что обстрелы хотя бы станут немного менее интенсивными. Поверьте, это очень важно для Донбасса сейчас.
Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
Донецкий журналист, блогер
Жители ДНР очень долго шли к этому, путь был сложным, и большинство одобряют этот шаг, особенно в последние недели, которые были абсолютно кошмарными, подчеркивает журналист.
Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.
Подготовка к референдуму о присоединении к РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 12:08
Обстрелы, теракты, подготовка к референдуму. Главное на Украине на 12:00 22 сентябряВооружённые силы Украины продолжают обстреливать Донбасс и Северную Таврию. Несмотря на это, в регионах продолжается подготовка к референдуму
 
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