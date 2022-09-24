https://ukraina.ru/20220924/1039010910.html

"Пусть бьют менее интенсивно": журналист о надеждах жителей ДНР, связанных со вступлением в состав РФ

"Пусть бьют менее интенсивно": журналист о надеждах жителей ДНР, связанных со вступлением в состав РФ - 24.09.2022 Украина.ру

"Пусть бьют менее интенсивно": журналист о надеждах жителей ДНР, связанных со вступлением в состав РФ

Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру заявил, что со вступлением ДНР в состав РФ обстрелов будет меньше

2022-09-24T04:00

2022-09-24T04:00

2022-09-24T04:00

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Да, по Белгородской области тоже бьют, соглашается журналист, но все-таки, исподтишка, стараясь не акцентировать внимание.После того, как важное решение будет принято, не будет такого, когда два-три часа 155-ми снарядами кроют район, и никто ничего уже давно не стесняется, уверен Гомольский. Жители ДНР очень долго шли к этому, путь был сложным, и большинство одобряют этот шаг, особенно в последние недели, которые были абсолютно кошмарными, подчеркивает журналист.Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220922/1038973499.html

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2022

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новости, украина, референдум, донецк, донбасс, рф, жители