https://ukraina.ru/20220924/1039010910.html
"Пусть бьют менее интенсивно": журналист о надеждах жителей ДНР, связанных со вступлением в состав РФ
"Пусть бьют менее интенсивно": журналист о надеждах жителей ДНР, связанных со вступлением в состав РФ - 24.09.2022 Украина.ру
"Пусть бьют менее интенсивно": журналист о надеждах жителей ДНР, связанных со вступлением в состав РФ
Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру заявил, что со вступлением ДНР в состав РФ обстрелов будет меньше
2022-09-24T04:00
2022-09-24T04:00
2022-09-24T04:00
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Да, по Белгородской области тоже бьют, соглашается журналист, но все-таки, исподтишка, стараясь не акцентировать внимание.После того, как важное решение будет принято, не будет такого, когда два-три часа 155-ми снарядами кроют район, и никто ничего уже давно не стесняется, уверен Гомольский. Жители ДНР очень долго шли к этому, путь был сложным, и большинство одобряют этот шаг, особенно в последние недели, которые были абсолютно кошмарными, подчеркивает журналист.Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220922/1038973499.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, референдум, донецк, донбасс, рф, жители
Новости, Украина, референдум, Донецк, Донбасс, РФ, жители
"Пусть бьют менее интенсивно": журналист о надеждах жителей ДНР, связанных со вступлением в состав РФ
Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру заявил, что со вступлением ДНР в состав РФ обстрелов будет меньше
Да, по Белгородской области тоже бьют, соглашается журналист, но все-таки, исподтишка, стараясь не акцентировать внимание.
После того, как важное решение будет принято, не будет такого, когда два-три часа 155-ми снарядами кроют район, и никто ничего уже давно не стесняется, уверен Гомольский.
Есть надежда вот на это, что обстрелы хотя бы станут немного менее интенсивными. Поверьте, это очень важно для Донбасса сейчас.
Игорь Гомольский
Донецкий журналист, блогер
Жители ДНР очень долго шли к этому, путь был сложным, и большинство одобряют этот шаг, особенно в последние недели, которые были абсолютно кошмарными, подчеркивает журналист.
Полное интервью с донецким журналистом читайте
на сайте Украина.ру.