Эксперт рассказал об основных сложностях референдумов
Главная сложность проведения референдумов в Донбассе и восточных областях Украины связана с их технической организацией. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог-американист Малек Дудаков
По его мнению, введение электронного голосования является правильным шагом, потому что голосование на участках сейчас может быть опасным.
Могут быть прилёты артиллерийские или ракетные со стороны украинского режима. Поэтому главные проблемы носят технический характер, организационный
Он добавил, что процедура референдумов будет проведена довольно быстро, и эти регионы, в случае положительно ответа на референдуме (в котором политолог уверен), довольно быстро получат статус регионов России.
20 сентября, 14:10Жители Запорожской области обратились к властям региона с просьбой незамедлительно провести референдумОбщественное движение "Мы вместе с Россией" на съезде 20 сентября в Мелитополе обратилось к главе военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгению Балицкому с просьбой провести референдум, передает РИА Новости
Полный текст интервью можно прочитать здесь.