Эксперт рассказал об основных сложностях референдумов - 24.09.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал об основных сложностях референдумов
Эксперт рассказал об основных сложностях референдумов - 24.09.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал об основных сложностях референдумов
Главная сложность проведения референдумов в Донбассе и восточных областях Украины связана с их технической организацией. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог-американист Малек Дудаков
2022-09-24T06:00
2022-09-24T06:00
новости
референдум
малек дудаков
херсонская область
запорожская область
лднр
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По его мнению, введение электронного голосования является правильным шагом, потому что голосование на участках сейчас может быть опасным.Он добавил, что процедура референдумов будет проведена довольно быстро, и эти регионы, в случае положительно ответа на референдуме (в котором политолог уверен), довольно быстро получат статус регионов России.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220920/1038896032.html
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новости, референдум, малек дудаков, херсонская область, запорожская область, лднр
Новости, референдум, Малек Дудаков, Херсонская область, Запорожская область, ЛДНР

Эксперт рассказал об основных сложностях референдумов

06:00 24.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка к референдуму о присоединении к РФ
Подготовка к референдуму о присоединении к РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Главная сложность проведения референдумов в Донбассе и восточных областях Украины связана с их технической организацией. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог-американист Малек Дудаков
По его мнению, введение электронного голосования является правильным шагом, потому что голосование на участках сейчас может быть опасным.

Могут быть прилёты артиллерийские или ракетные со стороны украинского режима. Поэтому главные проблемы носят технический характер, организационный

Малек Дудаков
Малек Дудаков
Политолог-американист
Он добавил, что процедура референдумов будет проведена довольно быстро, и эти регионы, в случае положительно ответа на референдуме (в котором политолог уверен), довольно быстро получат статус регионов России.
Запорожская область референдум - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 14:10
Жители Запорожской области обратились к властям региона с просьбой незамедлительно провести референдумОбщественное движение "Мы вместе с Россией" на съезде 20 сентября в Мелитополе обратилось к главе военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгению Балицкому с просьбой провести референдум, передает РИА Новости
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиреферендумМалек ДудаковХерсонская областьЗапорожская областьЛДНР
 
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