https://ukraina.ru/20220924/1039001927.html

Эксперт рассказал об основных сложностях референдумов

Эксперт рассказал об основных сложностях референдумов - 24.09.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал об основных сложностях референдумов

Главная сложность проведения референдумов в Донбассе и восточных областях Украины связана с их технической организацией. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог-американист Малек Дудаков

2022-09-24T06:00

2022-09-24T06:00

2022-09-24T06:00

новости

референдум

малек дудаков

херсонская область

запорожская область

лднр

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По его мнению, введение электронного голосования является правильным шагом, потому что голосование на участках сейчас может быть опасным.Он добавил, что процедура референдумов будет проведена довольно быстро, и эти регионы, в случае положительно ответа на референдуме (в котором политолог уверен), довольно быстро получат статус регионов России.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220920/1038896032.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, референдум, малек дудаков, херсонская область, запорожская область, лднр