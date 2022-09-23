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Верный и неверные. Элиты Казахстана смотрят в сторону от России

Верный и неверные. Элиты Казахстана смотрят в сторону от России - 23.09.2022 Украина.ру

Верный и неверные. Элиты Казахстана смотрят в сторону от России

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью Украина.ру сказал: «…Есть такие циничные вещи, как следование такой достаточно жесткой, но, к... Украина.ру, 23.09.2022

2022-09-23T13:45

2022-09-23T13:45

2022-09-23T14:32

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Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью Украина.ру сказал: «…Есть такие циничные вещи, как следование такой достаточно жесткой, но, к сожалению, работающей в международной политике истине — когда услуга оказана, она ничего не стоит».Тем самым Жарихин обозначил одну из заметных особенностей, которая характеризует российско-казахстанские отношения и сейчас, и в прошлом. Но Россия, похоже, просто не знает, что с этим делать, и продолжает гнуть свою линию: пытается добром притянуть к себе Казахстан, его народ и правящие элиты, а последние отвечают неблагодарностью. Черной и всегда.В январе 2022 года банды бунтовщиков, как доморощенных, так и хорошо подготовленных за рубежами страны и приглашенных в нее для разбоя, сносили на помойку истории весь Казахстан и власть ее нового президента Касым-Жомарта Токаева. Тот обратился за помощью к России и в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чьи десантники, собственно, и спасли Казахстан от разрухи и развала.И вот «благодарность»: к приезду Владимира Путина на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 15-16 сентября 2022 года Казахстан перевел всю торговлю с Россией под санкционный контроль США. Как сообщили в МИД Казахстана, теперь никакие договоры не могут быть подписаны без согласия чиновников из США. Решение это было принято, чтобы не попасть под американские и западные вторичные санкции против России. Американские — против России, а Казахстан — на стороне США как Бобик на задних лапках.А теперь крупнейший банк Казахстана — Народный банк (Халык Банк) — приостановил операции с российскими платежными картами «Мир» в своих банкоматах. И это автоматически создало огромные проблемы в первую очередь для рядовых россиян, которые оказались или окажутся в этой стране. В банке заявили: «Временно приостановлены транзакции по картам платежной системы "Мир" в банкоматах Народного банка с 18 марта 2022 года. Проведение оплаты в pos-терминалах осуществляется в стандартном режиме».И это все, что сегодня нужно знать о нелицеприятных сторонах отношений Казахстана и России. Однако именно так было нередко в их истории.Официальные российско-казахстанские отношения отсчитываются с 10 октября 1731 года, когда хан Абулхаир и 29 старшин Младшего жуза (запад Казахстана) приняли российское подданство, увенчав этим свои просьбы, которые они адресовали еще императору Петру Первому.В августе 1740 года с подобной миссией в Оренбург приехал и хан Среднего жуза (север и центр Казахстана) Абилмамбет, с ним — 120 старшин, в числе которых и султан Абилмансур (он же будущий хан всех казахов Абылай с 1771 года). С того времени и начали привычно и дежурно говорить, что с письма хана Младшего жуза Абулхаира императрице Анне Иоановне было положено начало великой дружбе двух народов, которая типа продолжается уже без малого 300 лет.Такое поведение казахов было вызвано годами так называемого великого бедствия (1723−1727 гг.), когда оба жуза подверглись военной агрессии со стороны Джунгарского ханства, которое превосходило казахские войска как количественно, так и технологически, так как на вооружении джунгарской армии еще в конце XVII века уже состояло «огненное оружие с фитилем». Война, которую казахи бесславно проиграли, при­несла голод, страдание, разрушение материальных ценностей, невос­полнимый урон развитию производительных сил. Казахские роды под напором джунгарских войск вынуждены были покинуть веками насиженные места, что повлекло за собой откочевку казахов в со­предельные районы.В том числе и на российские земли. Под защиту Российской империи, которая образумила джунгара. В 1731 году из Петербурга в казахстанские степи прибыло посольство Комиссии иностранных дел России во главе с генерал-майором Алексеем Тевкелевым, который все и порешал. Это можно называть это как угодно — хоть присоединением, хоть колонизацией, суть дела от этого не изменится — русские шли на восток и несли мир.Еще через 11 лет, в 1742 году, уже в Джунгарию было отправлено специальное посольство во главе с майором Карлом Миллером, которое официально потребовало от Галдан-Цэрена, главного хана Джунгарии, прекратить нападения на казахов Младшего и Среднего жузов, поскольку те приняли российское подданство. После этого джунгары отпустили из плена из плена 35 казахских султанов и других знатных людей, в том числе и уже упомянутого будущего хана Аблая. Именно с Аблаем Галдан-Цэрен подписал в дальнейшем мирное соглашение. То есть ровно 380 лет назад мир впервые как бы пришел на земли казахов с помощью России. Это хорошо понимало и принимало казахское население, но, как всегда, артачились правящие слои.Однако уже в этом же 1742 году Галдан-Цэрен начал убеждать казахов не только платить дань джунгарам, но и, отказавшись от российского подданства, «перейти под его руку». При этом джунгарский хан обещал отдать казахам во владение города и оазисы по реке Сыр-Дарье, в том числе древнюю столицу казахов Туркестан. А взамен джунгары убеждали казахов отказаться от российского подданства и начать совместно с джунгарам войну против России. В послании к тогдашнему хану Младшего жуза Абулхаира Галдан-Цэрен писал, что «напрасно он, хан, в подданство российское вступил, ибо де российские люди пахотные и того одного смотрят, чтоб токмо города строить и привести киргиской народ в такое разорение, как Нижние калмыки и башкирцы приведены».В Среднем жузе джунгарские послы говорили тамошнему султану Бараку то же самое: дескать, русские крестьяне, пришедшие во след за солдатами, обязательно заберут у них земли и построят там свои крепости, урезая степные свободы народа. Как и Абулхаиру, Бараку обещали отдать несколько городов во владение. При этом авторитетных казахов джунгары обещали ввести в состав своего правительства и «учинить в своей землице знатным человеком». То есть подпустить к кормушке.И казахи завибрировали. Уже весной 1742 года собрание знати Младшего жуза приняло решение признать подданство джунгарского хана. Это поддержали многие султаны и старшины Среднего жуза. А хан Среднего жуза Абилмамбет, султаны Аблай, Абулфеиз, Нияз и многие другие отправили своих заложников в Джунгарию: дескать, мы с вами, вот наши вам на заклание в случае чего. В этом и была вся разница: если джунгары, стараясь обрести власть над казахами, их безудержно убивали, то русские, согласно известным историческим источникам, предпочитали заручиться расположением жузов мирным путем.Но и русские после своего проникновения в Зауралье и Сибирь не собирались сдаваться и от войны за свои интересы не отлынивали. Там они, кроме казахов, которых гоняли и угнетали все, кому не лень, столкнулись с двумя могущественными соперниками — цинским Китаем и Джунгарией. Но казахское ханство по своим возможностям и ресурсам в случае его присоединения к одному из врагов Российской империи — Джунгарии, могло бы ее значительно усилить. В первую очередь живой силой. И, разумеется, русским этого было нельзя допустить.Русское правительство, учитывая сложившуюся ситуацию, приказало начальнику Оренбургской комиссии Ивану Неплюеву, отправить в Сибирь «в самой крайней скорости» три драгунских полка и другие воинские части. Общее командование приграничными войсками было возложено на генерал-майора Христина Киндермана. Русские укрепили свои крепости на Верхнем Иртыше, и предпринятые меры способствовали обеспечению безопасности Западной Сибири и Казахстана, открыли новые возможности для развития хозяйственных связей и торговли между двумя народами.Параллельно против джунгар выступил и Китай, которым руководил Цяньлун, император из династии Цин. Он приказал раз и навсегда решить джунгарский вопрос путем тотального уничтожения самих джунгар — убийства мужчин и передачи в рабство их жен и детей. В 1755−1758 годах джунгары были вырезаны китайцами на 80−90%, остатки некогда грозных кочевников бежали в Россию, а китайцы приблизились к российским и казахским землям.И казахам опять угрожали. На этот раз уже китайцы, которые вообще их не считали за людей. И на этот раз казахов спасли русские. В 1760 году комендантам Верхне-Иртышских и других укреплений было предписано занять русскими войсками земли от Усть-Каменогорской крепости до Телецкого озера включительно. В 1763 году в Западную Сибирь был направлен генерал-поручик Иван Шпрингер, который и на месте и решил все вопросы защиты восточных владений России от вероятных вторжений китайцев — создал Иртышскую оборонительную линию. Она, как и другие оборонительные линии на юге Сибири, включала в себя также русские земледельческие поселения. И это создавало благоприятные условия для хозяйственной деятельности, как русских, так и казахов.Для включения в состав России последнего — Старшего — жуза (юго-восток Казахстана) понадобилось еще 100 лет. Все эти годы русские действовали так же как и на остальных территориях — силой оружия защищали, а экономикой осваивали эти земли, создавая там крепости и поселения и приучая к хозяйству и казахов.В 1854 году на территории этого казахского образования был основан город, который получил символичное название Верный. Он существует и до сих пор. И называется Алма-Ата, которая до 1997 года была столицей единого Казахстана. И в составе СССР, и первые годы независимости этой новой страны.Но всегда казахи демонстрировали непокорность и при малейшей возможности норовили либо побороться за свою независимость, либо переметнутся на сторону врагов России, которые эту независимость обещали.Как видим, традиция эта сохраняется и до сих пор. Почему? Трудно сказать. Во всяком случае, в Центробанке России отметили, что зарубежные партнеры самостоятельно решают, обслуживать или нет карты "Мир". Но заверили, что продолжат контакты с другими странами по вопросу работы национальных карт. Не называя происшедшее ни коварством, ни предательством.

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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