В Узбекистане больше не работают карты "Мир" - 23.09.2022 Украина.ру
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В Узбекистане больше не работают карты "Мир"
В Узбекистане больше не работают карты "Мир" - 23.09.2022 Украина.ру
В Узбекистане больше не работают карты "Мир"
Платежная система UZCARD 23 сентября приостанавливает работу карт "Мир", сообщает в пятницу Sputnik Узбекистан, ссылаясь на Единый общереспубликанский процессинговый центр службы
2022-09-23T10:19
2022-09-23T10:19
новости
узбекистан
мир
карта
платежные системы
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При этом уточняется, что кобейджинговые карты "UZCARD-МИР" продолжают работать в штатном режиме.В компании никак не объяснили причины такого отключения.Ранее руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью Украина.ру объяснил, что в Узбекистане несколько отстранённое отношение к СВО и событиям вокруг. По его словам, прозападный или пророссийский активизм там не приветствуется, поэтому люди стараются не показывать свое отношение к тому, что происходит в отношениях между российским и западным блоком.Грозин подчеркнул, что Узбекистан — это государство, которое в своей внешней политике и при первом, и особенно при втором президенте, придерживается сугубо прагматических подходов.
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новости, узбекистан, мир, карта, платежные системы
Новости, Узбекистан, мир, карта, платежные системы

В Узбекистане больше не работают карты "Мир"

10:19 23.09.2022
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезентация платежной карты "Мир"
Презентация платежной карты Мир - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Платежная система UZCARD 23 сентября приостанавливает работу карт "Мир", сообщает в пятницу Sputnik Узбекистан, ссылаясь на Единый общереспубликанский процессинговый центр службы
В связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы UZCARD с 09:00 23 сентября 2022 года приостанавливает обслуживания карт "Мир" в инфраструктуре ПС UZCARD и работу кобейджинговых карт UZCARD – "Мир" за рубежом".
При этом уточняется, что кобейджинговые карты "UZCARD-МИР" продолжают работать в штатном режиме.
В компании никак не объяснили причины такого отключения.
Ранее руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью Украина.ру объяснил, что в Узбекистане несколько отстранённое отношение к СВО и событиям вокруг. По его словам, прозападный или пророссийский активизм там не приветствуется, поэтому люди стараются не показывать свое отношение к тому, что происходит в отношениях между российским и западным блоком.
Грозин подчеркнул, что Узбекистан — это государство, которое в своей внешней политике и при первом, и особенно при втором президенте, придерживается сугубо прагматических подходов.
Государственный флаг Узбекистана у здания генконсульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге. - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 15:08
Посольство Узбекистана в РФ выступило против участия своих граждан в СВОПосольство Узбекистана в России после появления информации о формировании узбекского добровольческого батальона, участники которого намерены отправиться на Украину, предупредило об уголовной ответственности за "неправомерное" участие в вооружённых конфликтах
 
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