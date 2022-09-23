https://ukraina.ru/20220923/1039011682.html

В Узбекистане больше не работают карты "Мир"

В Узбекистане больше не работают карты "Мир" - 23.09.2022 Украина.ру

В Узбекистане больше не работают карты "Мир"

Платежная система UZCARD 23 сентября приостанавливает работу карт "Мир", сообщает в пятницу Sputnik Узбекистан, ссылаясь на Единый общереспубликанский процессинговый центр службы

2022-09-23T10:19

2022-09-23T10:19

2022-09-23T10:19

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При этом уточняется, что кобейджинговые карты "UZCARD-МИР" продолжают работать в штатном режиме.В компании никак не объяснили причины такого отключения.Ранее руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью Украина.ру объяснил, что в Узбекистане несколько отстранённое отношение к СВО и событиям вокруг. По его словам, прозападный или пророссийский активизм там не приветствуется, поэтому люди стараются не показывать свое отношение к тому, что происходит в отношениях между российским и западным блоком.Грозин подчеркнул, что Узбекистан — это государство, которое в своей внешней политике и при первом, и особенно при втором президенте, придерживается сугубо прагматических подходов.

https://ukraina.ru/20220810/1037497791.html

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новости, узбекистан, мир, карта, платежные системы