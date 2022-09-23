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На освобожденных территориях проходят референдумы о будущем регионов

На освобожденных территориях проходят референдумы о будущем регионов - 23.09.2022 Украина.ру

На освобожденных территориях проходят референдумы о будущем регионов

В Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях утром 23 сентября начались референдумы о будущем регионов.

2022-09-23T10:03

2022-09-23T10:03

2022-09-23T10:17

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Голосование продлится пять дней, на избирательные участки люди смогут прийти 27 сентября, до этого в целях безопасности волеизъявление граждан будет проходить на дому и придомовых территориях.О начале референдума о вхождении в состав РФ в восемь часов утра по Москве сообщили председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий, председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко, председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова и ее коллега в Запорожской области Галина Катющенко.По итогам референдумов главы регионов намерены обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять эти территории в состав РФ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил, что если на референдумах будет принято решение воссоединиться с Россией, то власти РФ его поддержат.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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