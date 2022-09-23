На освобожденных территориях проходят референдумы о будущем регионов - 23.09.2022 Украина.ру
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На освобожденных территориях проходят референдумы о будущем регионов
На освобожденных территориях проходят референдумы о будущем регионов - 23.09.2022 Украина.ру
На освобожденных территориях проходят референдумы о будущем регионов
В Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях утром 23 сентября начались референдумы о будущем регионов.
2022-09-23T10:03
2022-09-23T10:17
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херсонская область
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референдум
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Голосование продлится пять дней, на избирательные участки люди смогут прийти 27 сентября, до этого в целях безопасности волеизъявление граждан будет проходить на дому и придомовых территориях.О начале референдума о вхождении в состав РФ в восемь часов утра по Москве сообщили председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий, председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко, председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова и ее коллега в Запорожской области Галина Катющенко.По итогам референдумов главы регионов намерены обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять эти территории в состав РФ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил, что если на референдумах будет принято решение воссоединиться с Россией, то власти РФ его поддержат.
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новости, украина, россия, запорожская область, херсонская область, днр, лнр, референдум
Новости, Украина, Россия, Запорожская область, Херсонская область, ДНР, ЛНР, референдум

На освобожденных территориях проходят референдумы о будущем регионов

10:03 23.09.2022 (обновлено: 10:17 23.09.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРеферендумы о присоединении к РФ в ЛНР и ДНР
Референдумы о присоединении к РФ в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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В Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях утром 23 сентября начались референдумы о будущем регионов.
Голосование продлится пять дней, на избирательные участки люди смогут прийти 27 сентября, до этого в целях безопасности волеизъявление граждан будет проходить на дому и придомовых территориях.
О начале референдума о вхождении в состав РФ в восемь часов утра по Москве сообщили председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий, председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко, председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова и ее коллега в Запорожской области Галина Катющенко.
По итогам референдумов главы регионов намерены обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять эти территории в состав РФ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил, что если на референдумах будет принято решение воссоединиться с Россией, то власти РФ его поддержат.
 
НовостиУкраинаРоссияЗапорожская областьХерсонская областьДНРЛНРреферендум
 
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