https://ukraina.ru/20220923/1039003063.html

Жители Краснодара решили участвовать в мобилизации добровольно

Жители Краснодара решили участвовать в мобилизации добровольно - 23.09.2022 Украина.ру

Жители Краснодара решили участвовать в мобилизации добровольно

Жители Краснодара, не получившие повесток, пришли на призывной пункт с готовностью добровольно принять участие в специальной военной операции на Украине. С добровольцами 22 сентября пообщались журналисты РИА Новостей

2022-09-23T08:33

2022-09-23T08:33

2022-09-23T08:33

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мобилизация

спецоперация

украина

краснодар

добровольцы

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Одним из них оказался 62-летний Михаил Глушков. Мужчина заявил, что решил пойти защищать Родину не дожидаясь "приглашения"."Служил на Байконуре, в Ставрополе, в Адлере в федеральном агентстве правительственной связи в качестве военного дирижера. Сказали, что будут решать мой вопрос о добровольном призыве по убеждениям, убеждениям защиты своей Родины", - сказал Глушков.Другой доброволец - Сергей - явился в военкомат сразу, как только была объявлена частичная мобилизация. Он пояснил, что ранее служил в Екатеринбурге, имеет военную специальность – инженер по распределению войск."Всегда нравилось в армии, не боюсь, защищать иду", - сказал он.Еще один призывник, получивший мобилизационное удостоверение, пришел в военкомат также сразу после указа президента."Я пришел с вещами в военкомат. Настроение нормальное, защищать Родину готов", - сказал краснодарец, отметив, что его решение поддержала жена.В среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации".

https://ukraina.ru/20220923/1038999273.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мобилизация, спецоперация, украина, краснодар, добровольцы