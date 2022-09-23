Жители Краснодара решили участвовать в мобилизации добровольно - 23.09.2022 Украина.ру
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Жители Краснодара решили участвовать в мобилизации добровольно
Жители Краснодара решили участвовать в мобилизации добровольно - 23.09.2022 Украина.ру
Жители Краснодара решили участвовать в мобилизации добровольно
Жители Краснодара, не получившие повесток, пришли на призывной пункт с готовностью добровольно принять участие в специальной военной операции на Украине. С добровольцами 22 сентября пообщались журналисты РИА Новостей
2022-09-23T08:33
2022-09-23T08:33
новости
мобилизация
спецоперация
украина
краснодар
добровольцы
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Одним из них оказался 62-летний Михаил Глушков. Мужчина заявил, что решил пойти защищать Родину не дожидаясь "приглашения"."Служил на Байконуре, в Ставрополе, в Адлере в федеральном агентстве правительственной связи в качестве военного дирижера. Сказали, что будут решать мой вопрос о добровольном призыве по убеждениям, убеждениям защиты своей Родины", - сказал Глушков.Другой доброволец - Сергей - явился в военкомат сразу, как только была объявлена частичная мобилизация. Он пояснил, что ранее служил в Екатеринбурге, имеет военную специальность – инженер по распределению войск."Всегда нравилось в армии, не боюсь, защищать иду", - сказал он.Еще один призывник, получивший мобилизационное удостоверение, пришел в военкомат также сразу после указа президента."Я пришел с вещами в военкомат. Настроение нормальное, защищать Родину готов", - сказал краснодарец, отметив, что его решение поддержала жена.В среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, мобилизация, спецоперация, украина, краснодар, добровольцы
Новости, мобилизация, Спецоперация, Украина, Краснодар, добровольцы

Жители Краснодара решили участвовать в мобилизации добровольно

08:33 23.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВ России объявлена частичная мобилизация
В России объявлена частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Жители Краснодара, не получившие повесток, пришли на призывной пункт с готовностью добровольно принять участие в специальной военной операции на Украине. С добровольцами 22 сентября пообщались журналисты РИА Новостей
Одним из них оказался 62-летний Михаил Глушков. Мужчина заявил, что решил пойти защищать Родину не дожидаясь "приглашения".
"Служил на Байконуре, в Ставрополе, в Адлере в федеральном агентстве правительственной связи в качестве военного дирижера. Сказали, что будут решать мой вопрос о добровольном призыве по убеждениям, убеждениям защиты своей Родины", - сказал Глушков.
Другой доброволец - Сергей - явился в военкомат сразу, как только была объявлена частичная мобилизация. Он пояснил, что ранее служил в Екатеринбурге, имеет военную специальность – инженер по распределению войск.
"Всегда нравилось в армии, не боюсь, защищать иду", - сказал он.
Еще один призывник, получивший мобилизационное удостоверение, пришел в военкомат также сразу после указа президента.
"Я пришел с вещами в военкомат. Настроение нормальное, защищать Родину готов", - сказал краснодарец, отметив, что его решение поддержала жена.
В среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации".
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