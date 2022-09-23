"Ядерная война": Суздальцев рассказал, какое будущее готовит Запад для России
Запад видит свое будущее только в уничтожении России, поэтому мир на шаге от взаимной "ядерной бомбежки", сказал политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что роза ветров может развернуться в сторону тех, кто "ведет ядерный шантаж против РФ".
Такая ситуация, когда мир был в шаге от взаимной ядерной бомбежки, была в начале 1960-х во время Карибского кризиса. Но тогда в Белом доме и Кремле поняли, что от них ничего не зависит, и банальная неувязка на местах может привести к глобальной ядерной войне, которую уже не остановить. И на правящих с обеих сторон это произвело огромное впечатление.
По его словам, на такое понимание сегодня РФ рассчитывать не может, потому что на Западе сплоченная группировка лидеров видят свое будущее только в уничтожении России.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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