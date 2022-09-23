"Ядерная война": Суздальцев рассказал, какое будущее готовит Запад для России

Такая ситуация, когда мир был в шаге от взаимной ядерной бомбежки, была в начале 1960-х во время Карибского кризиса. Но тогда в Белом доме и Кремле поняли, что от них ничего не зависит, и банальная неувязка на местах может привести к глобальной ядерной войне, которую уже не остановить. И на правящих с обеих сторон это произвело огромное впечатление.