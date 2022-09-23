"Ядерная война": Суздальцев рассказал, какое будущее готовит Запад для России - 23.09.2022 Украина.ру
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"Ядерная война": Суздальцев рассказал, какое будущее готовит Запад для России
"Ядерная война": Суздальцев рассказал, какое будущее готовит Запад для России - 23.09.2022 Украина.ру
"Ядерная война": Суздальцев рассказал, какое будущее готовит Запад для России
Запад видит свое будущее только в уничтожении России, поэтому мир на шаге от взаимной "ядерной бомбежки", сказал политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
2022-09-23T07:53
2022-09-23T07:53
новости
запад
россия
ядерная война
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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что роза ветров может развернуться в сторону тех, кто "ведет ядерный шантаж против РФ".По его словам, на такое понимание сегодня РФ рассчитывать не может, потому что на Западе сплоченная группировка лидеров видят свое будущее только в уничтожении России.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220920/1038886289.html
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новости, запад, россия, ядерная война
Новости, Запад, Россия, ядерная война

"Ядерная война": Суздальцев рассказал, какое будущее готовит Запад для России

07:53 23.09.2022
 
© commons.wikimedia.org / Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
- РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© commons.wikimedia.org / Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
Читать в
Запад видит свое будущее только в уничтожении России, поэтому мир на шаге от взаимной "ядерной бомбежки", сказал политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что роза ветров может развернуться в сторону тех, кто "ведет ядерный шантаж против РФ".

Такая ситуация, когда мир был в шаге от взаимной ядерной бомбежки, была в начале 1960-х во время Карибского кризиса. Но тогда в Белом доме и Кремле поняли, что от них ничего не зависит, и банальная неувязка на местах может привести к глобальной ядерной войне, которую уже не остановить. И на правящих с обеих сторон это произвело огромное впечатление.

По его словам, на такое понимание сегодня РФ рассчитывать не может, потому что на Западе сплоченная группировка лидеров видят свое будущее только в уничтожении России.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
рейтинг опрос - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 10:54
Воевать до конца: во что верят украинцы
 
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Заголовок открываемого материала
07:53"Ядерная война": Суздальцев рассказал, какое будущее готовит Запад для России
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