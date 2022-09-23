Благодаря "чрезвычайной ситуации" Россия решит кучу экономических проблем — Зубец - 23.09.2022 Украина.ру
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Благодаря "чрезвычайной ситуации" Россия решит кучу экономических проблем — Зубец
Благодаря "чрезвычайной ситуации" Россия решит кучу экономических проблем — Зубец - 23.09.2022 Украина.ру
Благодаря "чрезвычайной ситуации" Россия решит кучу экономических проблем — Зубец
В России куча экономических проблем, которые не решались по разным политическим причинам: не хватало времени, сил, не доходили руки и так далее. Таким мнением поделился директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру
2022-09-23T05:45
2022-09-23T05:45
владимир путин
мобилизация
экономика
новости
алексей зубец
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"А сегодня, в нынешних условиях чрезвычайной ситуации, хотя, может, она и не будет так называться, но когда надо быстро решать проблемы, которые копились годами, это будет способствовать расшивке многих проблем, которые накопились в экономике. И это будет способствовать экономическому росту", - заверил Зубец.Он отметил, что компании, которые производят, например, машиностроительную продукцию, выиграют, потому что получат больше денег, больше госзаказов.Накануне президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Он также призвал правительство незамедлительно решить все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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владимир путин, мобилизация, экономика, новости, алексей зубец
Владимир Путин, мобилизация, экономика, Новости, Алексей Зубец

Благодаря "чрезвычайной ситуации" Россия решит кучу экономических проблем — Зубец

05:45 23.09.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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В России куча экономических проблем, которые не решались по разным политическим причинам: не хватало времени, сил, не доходили руки и так далее. Таким мнением поделился директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру
"А сегодня, в нынешних условиях чрезвычайной ситуации, хотя, может, она и не будет так называться, но когда надо быстро решать проблемы, которые копились годами, это будет способствовать расшивке многих проблем, которые накопились в экономике. И это будет способствовать экономическому росту", - заверил Зубец.
Он отметил, что компании, которые производят, например, машиностроительную продукцию, выиграют, потому что получат больше денег, больше госзаказов.

"С точки зрения активизации экономики в целом, это скорее плюс, чем минус. Конечно, это страдания людей, человеческие жертвы, но с точки зрения экономики это скорее плюс, чем проблема", - добавил он.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Он также призвал правительство незамедлительно решить все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
Владимир ПутинмобилизацияэкономикаНовостиАлексей Зубец
 
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