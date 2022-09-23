https://ukraina.ru/20220923/1038972570.html
Благодаря "чрезвычайной ситуации" Россия решит кучу экономических проблем — Зубец
Благодаря "чрезвычайной ситуации" Россия решит кучу экономических проблем — Зубец - 23.09.2022 Украина.ру
Благодаря "чрезвычайной ситуации" Россия решит кучу экономических проблем — Зубец
В России куча экономических проблем, которые не решались по разным политическим причинам: не хватало времени, сил, не доходили руки и так далее. Таким мнением поделился директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру
2022-09-23T05:45
2022-09-23T05:45
2022-09-23T05:45
владимир путин
мобилизация
экономика
новости
алексей зубец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_5810182dca8cd7ac81ae49c706b7d0b7.jpg.webp
"А сегодня, в нынешних условиях чрезвычайной ситуации, хотя, может, она и не будет так называться, но когда надо быстро решать проблемы, которые копились годами, это будет способствовать расшивке многих проблем, которые накопились в экономике. И это будет способствовать экономическому росту", - заверил Зубец.Он отметил, что компании, которые производят, например, машиностроительную продукцию, выиграют, потому что получат больше денег, больше госзаказов.Накануне президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Он также призвал правительство незамедлительно решить все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:4:2722:2046_1920x0_80_0_0_9d5c86fcaf945ded6eef47e8dd1ad844.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, мобилизация, экономика, новости, алексей зубец
Благодаря "чрезвычайной ситуации" Россия решит кучу экономических проблем — Зубец
В России куча экономических проблем, которые не решались по разным политическим причинам: не хватало времени, сил, не доходили руки и так далее. Таким мнением поделился директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру
"А сегодня, в нынешних условиях чрезвычайной ситуации, хотя, может, она и не будет так называться, но когда надо быстро решать проблемы, которые копились годами, это будет способствовать расшивке многих проблем, которые накопились в экономике. И это будет способствовать экономическому росту", - заверил Зубец.
Он отметил, что компании, которые производят, например, машиностроительную продукцию, выиграют, потому что получат больше денег, больше госзаказов.
"С точки зрения активизации экономики в целом, это скорее плюс, чем минус. Конечно, это страдания людей, человеческие жертвы, но с точки зрения экономики это скорее плюс, чем проблема", - добавил он.
Накануне президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Он также призвал правительство незамедлительно решить все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
.