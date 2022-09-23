https://ukraina.ru/20220923/1038972570.html

Благодаря "чрезвычайной ситуации" Россия решит кучу экономических проблем — Зубец

Благодаря "чрезвычайной ситуации" Россия решит кучу экономических проблем — Зубец - 23.09.2022 Украина.ру

Благодаря "чрезвычайной ситуации" Россия решит кучу экономических проблем — Зубец

В России куча экономических проблем, которые не решались по разным политическим причинам: не хватало времени, сил, не доходили руки и так далее. Таким мнением поделился директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

2022-09-23T05:45

2022-09-23T05:45

2022-09-23T05:45

владимир путин

мобилизация

экономика

новости

алексей зубец

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"А сегодня, в нынешних условиях чрезвычайной ситуации, хотя, может, она и не будет так называться, но когда надо быстро решать проблемы, которые копились годами, это будет способствовать расшивке многих проблем, которые накопились в экономике. И это будет способствовать экономическому росту", - заверил Зубец.Он отметил, что компании, которые производят, например, машиностроительную продукцию, выиграют, потому что получат больше денег, больше госзаказов.Накануне президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Он также призвал правительство незамедлительно решить все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир путин, мобилизация, экономика, новости, алексей зубец