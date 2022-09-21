https://ukraina.ru/20220921/1038940640.html

Алексей Зубец о том, как военно-промышленный комплекс России активизирует экономику и кто пострадает

Алексей Зубец о том, как военно-промышленный комплекс России активизирует экономику и кто пострадает - 21.09.2022 Украина.ру

Алексей Зубец о том, как военно-промышленный комплекс России активизирует экономику и кто пострадает

Украина.ру, 21.09.2022

2022-09-21T16:27

2022-09-21T16:27

2022-09-21T18:10

украина

россия

спецоперация

алексей зубец

впк

предприятия

экономика

российская экономика

интервью

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Нужды ВПК велики и часть компаний могут потерять прибыль, но в целом для экономики есть ряд позитивных моментов, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец.Об этом он рассказал в интервью Украина.ру.— Путин поручил правительству решить вопросы ресурсного обеспечения предприятий ВПК, о чем речь и какие предприятия это затронет?— Это сделано ровно для ресурсного обеспечения предприятий. Речь о свободе поставок или непоставок, рыночная свобода бизнеса вследствие мобилизации будет ограничена.То есть, если вы являетесь поставщиком нефтекомплектующих для производства военной техники или вооружений, и вам предлагают нерыночную, ниже чем ту, которую вы хотели бы, цену, выбора у вас не будет. Вам придется умерить свои капиталистические аппетиты. Причем еще и в приоритетном порядке.Оборонная промышленность начнет забирать ресурсы в обход прочих потребностей, прочих закупок. Первое — это будет ограничение цен, и второе — приоритетный порядок поставок комплектующих и всего, что необходимо для военного производства.Военные предприятия получат зеленый свет и карт-бланш в обеспечении всем, что им необходимо в истории, связанной с необходимостью наращивания производства военной техники, оборудования, снаряжений и так далее.— А кого это коснется в первую очередь и в каких отраслях?— Да какие угодно, это может быть металлургия, машиностроение, тот же транспорт — военные эшелоны будут пропускаться вперед. Производство формы, снаряжения, все что хотите. Прежде всего, наверное, машиностроение и, наверное, еще электроника. Но не только.Там может быть всё что угодно, производство консервов, продовольствия для армии, солярки и другого топлива для армии. Все это будет закупаться в приоритетном порядке и по нормированным ценам.— А какие могут быть издержки, какой может быть ущерб для ВВП? Возможен ли вариант, что военные заказы будут выгодны?— На ВВП это никак не скажется, скорее будет даже плюс, потому что появляются приоритетные госзакупки, которые пойдут вперед мимо всех тендерных процедур, и будут серьезные деньги, которые надо будет потратить на все вот эти потребности, связанные со спецоперацией.Это набор людей, это зарплата, оборудование, техника, надо обувать их, кормить их и так далее. То есть это большой объем всякого рода аварийных внеочередных работ, которые потребуют большого внеочередного, опять же, финансирования, а это, скорее всего, будет способствовать поддержке экономики и росту ВВП.Это вопрос цены, если это цены заниженные и грабительские — то это плохо, но если они не обеспечивают высокую маржу прибыли, но покрывают себестоимость и дают возможность платить зарплаты и какие-то деньги зарабатывать, то это хорошо. То есть здесь важен баланс цен, по которым будут осуществляется тендерные закупки.— Спикер Госдумы Володин также поручил устранить законодательные препятствия для производства всего, что нужно фронту. Это как будет реализовано?— Опять таки, требования тендерных закупок при формировании портфеля поставок... То есть очень многие истории пойдут без тендеров и по назначенным далеко не самым высоким ценам. Вот эту историю надо прописать так, чтобы это не выглядело, как коррупция или какие-то волюнтаристские операции. Вот этим Володин и займётся.— Как изменится в целом структура экономики в связи с данном ситуацией?— Любая чрезвычайщина — это плохо, но в данном случае это скорее хорошо, чем плохо. Потому что в России куча экономических проблем, которые не решались по разным политическим причинам: не хватало времени, сил, не доходили руки и так далее. А сегодня, в нынешних условиях чрезвычайной ситуации, хотя, может, она и не будет так называться, но когда надо быстро решать проблемы, которые копились годами, это будет способствовать расшивке многих проблем, которые накопились в экономике. И это будет способствовать экономическому росту.— То есть то, что биржа Московская на 8% сегодня упала, — то не показатель?— Это спекуляции и страхи, не надо смотреть на биржу вообще, надо смотреть на доходы и настроение населения, благополучие граждан, вот это целевые показатели. А биржа — это сборище спекулянтов.— То есть все закрутится, и экономика даже оживет?— Ряд компаний, конечно, потеряют, потому что с тех же топливных и сырьевых компаний будут брать больше налог, и, наверно, котировки на бирже упадут. С другой стороны, те компании, которые производят машиностроительную продукцию, они все выиграют, потому что они получат больше денег, больше госзаказов.С точки зрения активизации экономики в целом, это скорее плюс, чем минус. Конечно, это страдания людей, человеческие жертвы, но с точки зрения экономики это скорее плюс, чем проблема.

https://ukraina.ru/20201203/1029840730.html

https://ukraina.ru/20220921/1038923030.html

https://ukraina.ru/20220907/1038495854.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

украина, россия, спецоперация, алексей зубец, впк, предприятия, экономика, российская экономика, интервью